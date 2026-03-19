Riotinto y el Recreativo de Huelva reivindican el origen del fútbol español en la Cuenca Minera

Minas de Riotinto ha sido escenario de un acto institucional en el que representantes políticos y del fútbol onubense han unido sus voces para reivindicar el papel de la Cuenca Minera como origen del fútbol en España.

La alcaldesa de la localidad, Rocío Díaz; el consejero del Recreativo de Huelva, Antonio Carrasco; y el presidente del Riotinto Balompié, José Real, han participado en una rueda de prensa conjunta en la que han puesto en valor este legado histórico y cultural.

Durante su intervención, la alcaldesa ha defendido la necesidad de preservar y difundir este patrimonio, subrayando la intención de seguir defendiendo con firmeza el papel de Riotinto en la historia del deporte. Por su parte, Antonio Carrasco ha destacado la estrecha vinculación entre la localidad minera y el Recreativo de Huelva, considerado el Decano del fútbol español.

El acto ha servido para reforzar la unión entre ambas entidades en torno a una reivindicación que trasciende el ámbito deportivo y se presenta como un elemento de identidad y orgullo colectivo.

La jornada ha concluido con un intercambio de camisetas en el Estadio Municipal ‘Cuna del Fútbol Español’, en un gesto simbólico que refuerza la defensa de este legado histórico.

Desde las instituciones se ha insistido en que reconocer a Minas de Riotinto como cuna del fútbol español supone un ejercicio de justicia histórica hacia quienes impulsaron, sin saberlo, una tradición que hoy forma parte de la cultura deportiva del país.