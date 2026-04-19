El Recreativo IES La Orden jugará una nueva final liguera

El Recreativo IES La Orden jugará la próxima final de la Liga Nacional de la División de Honor de Bádminton, tras imponerse al Ravachol de Pontevedra (5-2) en las semifinales, disputadas a partido único en el Andrés Estrada.

Queda por conocer cual será el rival de Paco Ojeda, bien el Oviedo, bien el Cartagena. La gran final, que se celebrará a dos encuentros, disputará el choque de ida el 16 de mayo, y el de vuelta, el 23 de mayo.