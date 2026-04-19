Buscar
domingo. 19.04.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    21.5 °C
    nubes

El Recreativo IES La Orden jugará una nueva final liguera

Tras superar al Ravachol (5-2) en semifinales.
SEMIFINAL
El CB IES La Orden celebrando su pase a la final.
Bádminton CB IES La Orden
El Recreativo IES La Orden jugará una nueva final liguera
Damián Ortiz
19/04/26 - 16:10

El Recreativo IES La Orden jugará la próxima final de la Liga Nacional de la División de Honor de Bádminton, tras imponerse al Ravachol de Pontevedra (5-2) en las semifinales, disputadas a partido único en el Andrés Estrada.

Queda por conocer cual será el rival de Paco Ojeda, bien el Oviedo, bien el Cartagena. La gran final, que se celebrará a dos encuentros, disputará el choque de ida el 16 de mayo, y el de vuelta, el 23 de mayo.