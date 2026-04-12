Huelva rinde un emotivo homenaje a Carolina Marín en su despedida ante su afición

Huelva ha vivido una jornada cargada de emoción con el homenaje a Carolina Marín en el acto de clausura del Campeonato de Europa de Bádminton 2026, celebrado en la ciudad del 6 al 12 de abril. El Palacio de los Deportes que lleva su nombre, lleno hasta la bandera, ha sido el escenario de una despedida a la altura de la mejor deportista onubense de todos los tiempos.

La campeona olímpica, que no ha podido participar en el torneo debido a una grave lesión de rodilla sufrida en los Juegos de París, anunció recientemente su retirada, lo que ha convertido este homenaje en un momento especialmente simbólico para la ciudad y para el deporte español.

El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente de la Diputación, David Toscano; así como representantes del Consejo Superior de Deportes, del Comité Olímpico Español y de las federaciones de bádminton.

Durante el homenaje, Pilar Miranda ha destacado la figura de Marín como “símbolo del esfuerzo, la constancia y la excelencia deportiva”, subrayando su papel como embajadora de Huelva en todo el mundo. “Hoy Huelva devuelve una pequeña parte de todo lo que Carolina nos ha dado”, ha afirmado.

La ceremonia ha estado marcada por momentos de gran emoción. La deportista fue recibida por un pasillo de niños antes de llegar al centro del pabellón, donde recibió el reconocimiento del público y del mundo del deporte a través de distintos vídeos. Uno de los instantes más significativos fue la entrega simbólica de una urna con los volantes utilizados en el campeonato.

El homenaje culminó con el izado de una equipación gigante de la jugadora, que desde ahora quedará expuesta de forma permanente en el techo del pabellón, como símbolo de su legado.

Visiblemente emocionada, Carolina Marín agradeció el cariño de su ciudad y de los aficionados, recordando a su familia y a su padre fallecido. “Gracias a todos los onubenses por haber estado siempre a mi lado”, expresó entre lágrimas mientras su equipación se elevaba sobre la pista.

Con este acto, Huelva cierra una edición histórica del Europeo de Bádminton, rindiendo tributo a una deportista que ha marcado una época y que deja una huella imborrable tanto en el deporte como en la identidad de la ciudad.