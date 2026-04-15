El ‘Diputación de Huelva -De6’ llevará el nombre de la provincia al Mundial de Vela ORC

La provincia de Huelva estará presente en la élite de la vela internacional con la participación del barco ‘Diputación de Huelva -De6’ en el Campeonato del Mundo ORC 2026, que se celebrará en Sorrento (Italia) entre los días 5 y 14 de mayo.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha despedido a la tripulación antes de su salida, destacando el valor de esta participación como escaparate internacional para la provincia. La embarcación será el único representante andaluz en la competición y uno de los pocos barcos españoles en este campeonato de referencia mundial.

Toscano ha subrayado que esta iniciativa permite proyectar la imagen de Huelva en un escenario de prestigio, reforzando su vinculación histórica con el mar y su identidad como territorio costero. En este sentido, ha puesto en valor el apoyo institucional a proyectos que contribuyen a la visibilidad exterior de la provincia.

Por su parte, el representante de la tripulación, Félix Sanz, ha agradecido el respaldo recibido y ha señalado que el objetivo es competir al máximo nivel y representar a Huelva con orgullo. Además, ha destacado que este proyecto busca también fomentar la práctica de la vela entre los jóvenes y generar nuevas oportunidades deportivas en la provincia.

El equipo está integrado por miembros de la asociación deportiva Canaleta y el club deportivo Sábara, unidos en un proyecto común que pone el acento en el trabajo en equipo y la coordinación como claves para competir en una disciplina de alto nivel.

El Campeonato del Mundo ORC reúne cada año a algunas de las mejores tripulaciones internacionales de vela de crucero-regata, en una competición que destaca por su exigencia técnica y su proyección global. Con su participación, Huelva se posiciona en una de las grandes citas del calendario náutico internacional.