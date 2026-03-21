Aitor regala al Recreativo una de esas victorias que valen un ascenso (1-0)

Ganar cuando uno juega mejor que el rival, es lo habitual. Hacerlo cuando el contrario te supera de cabo a rabo, tiene un valor añadido. Un extra que el Recreativo de Huelva se ha encontrado hoy en su pulso contra el Real Jaén, choque resuelto en el descuento con un gol de Aitor (1-0), que hizo estallar de júbilo al Nuevo Colombino.

Esto es un adelanto. pic.twitter.com/N0hYPm39fd — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) March 21, 2026

Son tres puntos claves que mantienen al Decano en la carrera por los 'play-offs' y también por el ascenso directo, pero los árboles de la euforia no deberían impedirnos ver el bosque. Porque lo cierto es que el cuadro dirigido por Arzu no mereció ganar y que el declive de su fútbol es evidente. Y urge poner remedio, porque no siempre la suerte vestirá de albiazul.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Juanola, Bonaque, José Carlos, Alberto López (Mascaró, min.81); Alberto Vela (Iván Romero, min.46), Javi Castellano (Da Costa, min.59); Paolo (Xabi Domínguez, min.75), Álex Bernal (Antonio Domínguez, min.46), Aitor García; y Caye Quintana.

REAL JAÉN: Rabanillo; Moha (Breñé, min.71), Mauro, Pelayo (Carrillo, min.76), David Serrano; Curro (Paz, min.63), Caballero, José Álvarez, Ñito González, Javi Moyano y Marco Siverio (Agus Alonso, min.71).

GOL: 1-0 (min.93) Aitor García.

ÁRBITRO: Castell Orozco, del Comité Castellano-Manchego. Amonestó a los locales Álex Bernal, Aitor García y Bonaque; y a los visitantes Moha.

CAMPO: Nuevo Colombino