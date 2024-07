Pitingo, primer ‘Castillete de oro’ confirmado de la 63ª edición del Cante de las Minas

Un ‘Castillete de oro’ de la 63ª edición del Cante de las Minas ya tiene nombre. El cantaor Pitingo recibirá este año el máximo reconocimiento que otorga el Festival Internacional, en el aniversario de los 20 años desde que se alzó con el premio a cantaor revelación en su concurso. “Era el momento ideal para que el Festival le agradeciera con esta distinción su amor por La Unión, una tierra que ha llevado siempre consigo en cada escenario del mundo que ha pisado”, afirma el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata.

“Cuando me lo dijeron me emocioné y me puse a llorar de felicidad”, afirma el cantaor ayamontino, consciente de que se trata de “un premio en el templo del flamenco”, que ya tienen “grandes compañeros y genios que ya no están con nosotros”. Reconoce que no será una distinción más de las que acumula en su trayectoria, entre las que destacan discos de oro y platino. “Lo pondré en el estudio de grabación para que lo vea quien llegue”, indica, afirmando que no es un premio cualquiera y que su familia está muy feliz de que se reconozca su trabajo. “Es un logro y un pasito más en mi carrera y más siendo donde empecé hace 20 años, como niño inocente y asustado… ¡quién me iba a decir todo lo bueno que me iba a pasar!”, añade.

Desde que supo que iba a recibir el ‘Castillete de Oro’, recuerda los momentos compartidos con el maestro Enrique Morente, y con muchos otros compañeros que ya no están. “Me encantaría que lo hubiesen vivido conmigo, porque también fueron partícipes de todo lo que me ha pasado en la vida, para que viesen mi evolución y lo que he conseguido y darle las gracias”, cuenta.

Será el día 6 de agosto cuando Pitingo pueda celebrar estos 20 años en la ‘Catedral del Cante’ con su espectáculo ‘Soulería de ida y vuelta’.

Adelanta que contará anécdotas sobre cómo vivió su paso por el concurso en la que será “una gala muy emocionante”.