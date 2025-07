El éxito del tributo a Adele regresa este verano a Punta Umbría con Rosàm

El Tributo a Adele, protagonizado por la cantante onubense Rosàm, vuelve a los escenarios este verano con una cita especial para los amantes de la música en Punta Umbría. Tras la cálida acogida en el Gran Teatro de Huelva, el concierto se celebrará el próximo 1 de agosto a las 22:00 horas en la Plaza de las Artes, donde Rosàm interpretará con emoción y potencia vocal los temas más icónicos de la artista británica.

Rosàm, que destaca por su voz y presencia escénica, estará acompañada de una banda de músicos de alto nivel formada por Javier Cerna (batería), Manuel Castilla (bajo), Pablo Vázquez (teclados), Santi Vasallo (guitarra eléctrica), Javier Calderón (guitarras eléctrica, acústica y steel guitar), y las armonías vocales de Ana Belén Torres y Patricia Mesa.

El repertorio incluye éxitos como “Rolling in the Deep”, “Set Fire to the Rain”, “Someone Like You” y “Hello”, en un espectáculo que combina sensibilidad y calidad musical.

Rosàm ha declarado: “Volver a subirme al escenario en Punta Umbría, rodeada de mi gente y de músicos que admiro, es un regalo. Este tributo no solo es un homenaje a Adele, es también una forma de conectar con quienes sienten su música tan profundamente como yo.”

Las entradas estarán disponibles dos horas antes del concierto en la taquilla del Teatro de Punta Umbría y también en la web de Giglon.