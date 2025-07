Elías Pérez: Alzando vuelo con Plus Ultra, su primer largometraje documental

Elías Pérez, director sanjuanero con una trayectoria marcada por cortometrajes de gran personalidad y reflexión, da ahora un salto decisivo con su primer largometraje: Plus Ultra. Un documental que revive una de las gestas más fascinantes de la aviación española, el histórico vuelo que en 1926 unió España y América del Sur a bordo del hidroavión Plus Ultra, partiendo desde Huelva. Elías nos acerca a su proyecto, que combina entrevistas, imágenes de archivo y recreaciones visuales, y que se estrenará en 2026, coincidiendo con el centenario de aquel vuelo.

¿Qué le atrajo del vuelo del Plus Ultra para convertirlo en el tema de su primer largometraje?

“Al Plus Ultra le pasa lo que le pasó a mi primer cortometraje de El Prenauta: es más conocida por ser una calle que por una hazaña histórica. Tiene mucha iconografía dentro de la ciudad de Huelva, también en Palos de la Frontera y realmente es una historia desconocida. Cuando empecé a indagar allá por 2020, me di cuenta que había un material espectacular alrededor de esta gesta. Es una historia que no puede condensarse en un corto y tenía que ser el salto para mí como director, enfrentarme a una hazaña de tal calado. Quería que mi opera prima en cuanto a largometraje fuera como alzar el vuelo, como hicieron los protagonistas del Plus Ultra aquel el 22 de enero de 1926.”

Viene de realizar varios cortometrajes con identidad propia y muy reflexivos. ¿Qué le ha motivado a dar el salto al formato largo con este documental?

“El largometraje documental tiene alma de ficción. Tenemos muchas recreaciones que ayudarán al espectador a situarse dentro de la historia. Tiene una riqueza visual muy interesante. Vamos a tener una película muy cinematográfica. El espectador va a sentirse en la película en primera persona y eso es algo que está muy interesante”.

¿Cómo surgió la idea de abordar esta historia desde un enfoque narrativo tan íntimo, combinando entrevistas, imágenes de archivo y recreaciones visuales?

“El enfoque que tiene Plus Ultra es reconocido por la gran mayoría del público. Queremos contarle a la gente, al espectador, que descubra algo desconocido. Nuestro objetivo es que la gente salga del cine con una sensación de aprendizaje y emoción.”

En esta primera fase del rodaje habéis pasado ya por localizaciones como Huelva, Sevilla, Jerez o Madrid. ¿Cómo está siendo la experiencia de grabar en lugares tan vinculados a la historia real?

“Ya hemos empezado la primera fase de las entrevistas, entrevistando a historiadores, escritores, divulgadores del Plus Ultra, que nos han hablado del contexto histórico que se desenvuelve en el vuelo y todo lo que supone. Nos hemos ido a diferentes partes de España. En Huelva hemos estado centrados en la parte histórica gracias a personas como Enrique Nielsen, María Antonio Peña, Manuel José De Lara, Rosario Márquez y Eugenio Toro. En Madrid hemos tenido entrevistas con el general José Luis Figuero (Jefe servicios históricos del ejército del aire) y también con Alberto Espuela, un onubense en Madrid que es ingeniero aeronáutico. Hemos hablado con familiares directos como Delia Rada (nieta de Pablo Rada) o Federico de la Cuadra Durán. También nos darán su punto de vista personalidades de la talla de Pedro Duque, primer astronauta español en el espacio, para que entendamos el valor de la gesta.”

Elías Pérez/ Fotografía: Cellesar

¿Qué importancia tiene para usted, como onubense, contar con el respaldo de instituciones de Huelva en un proyecto de esta envergadura?

“Para mí es fundamental que Huelva se vuelque, porque estamos contando una historia que parte de aquí pero que es una historia universal. Y todos los lugares de España e incluso del mundo tienen esa posibilidad de contar historias que se hacen universales. Siendo sanjuanero y de Huelva, para mí es un orgullo que la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Palos de la Fronteras, Atlantic Copper, la UNIA y la UHU se vuelquen en esta película, que será una chincheta en el tiempo y que cualquier persona que no conozca el vuelo, puede ver la película y no sólo se entretenga sino que aprenda.”

¿Cómo está viviendo este proceso creativo y personal, sabiendo que el estreno coincidirá con el centenario de aquel vuelo histórico en 2026?

“La película está hecha para estrenarse en 2026 porque se cumplen 100 años del despegue y me parece muy romántico, y creo que es algo también inspirador que despegue en las salas de cine en tal efemérides.

¿Qué espera que sienta el espectador al descubrir esta historia cuando vea Plus Ultra por primera vez?

“La persona que no conozca el vuelo del Plus Ultra va a sentir sorpresa, admiración y perplejidad porque es una historia que tiene una hazaña deportiva espectacular. Hay cuatro aviadores que se enfrentan a un océano por el aire y con una tecnología rudimentaria. A nivel personal, es un mensaje bastante interesante. Lanzarse al mar aunque no conozcamos todas las variables, pero con un destino claro, llegar a un destino sin importar lo que nos vayamos a encontrar por el camino”.

Y por último, ¿qué le gustaría que significara este largometraje documental dentro de su trayectoria como cineasta?

“Esta película supone mi primer largometraje. Me gustaría que fuese un símil con la historia. Espero que sea mi primer vuelo en este mundo cinematográfico y espero que vengan muchas más y que pueda seguir contando historias tan inspiradoras como el vuelo del Plus Ultra.”

Así como aquellos cuatro aviadores valientes se lanzaron al vasto océano con el Plus Ultra, enfrentando lo desconocido con determinación y un claro objetivo, Elías Pérez también ha decidido emprender su propio vuelo con este primer largometraje. Su carrera, hasta ahora marcada por cortos con gran personalidad y compromiso, despega ahora hacia nuevos horizontes, con la misma valentía y pasión que la gesta que homenajea. Plus Ultra no solo es una historia de aviación y aventura, sino también un símbolo del coraje necesario para alzar el vuelo, superar los límites y conquistar el cielo, tal como Elías sueña hacer en el cine.