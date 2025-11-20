El Ayuntamiento de Almonte, único premiado onubense en los primeros Premios Andalucía de la Cultura

La Junta de Andalucía ha anunciado los vencedores de la primera edición de los Premios Andalucía de la Cultura, unos reconocimientos que distinguen a personas y entidades que han contribuido de manera sobresaliente al impulso cultural durante 2024. Entre los premiados se encuentra un representante onubense: el Ayuntamiento de Almonte, que ha recibido el galardón Municipio Patrimonial de Andalucía. El jurado ha destacado su compromiso con la conservación de una riqueza patrimonial única, visible en el Parque Nacional de Doñana, la tradición ancestral de la Saca de las Yeguas y los importantes restos prehistóricos localizados en Matalascañas.

El resto de premios se han distribuido entre reconocidos nombres de toda Andalucía. Entre ellos, Javier Calleja (artes visuales), Paz Vega (cine y audiovisual), David Uclés (letras), Palomo Spain (moda), María Dueñas (música), María Terremoto (flamenco) o Mario Bermúdez (teatro y artes escénicas). También han sido distinguidas la Fundación Alalá y la revista Periférica Internacional, así como profesionales y proyectos vinculados a la conservación del patrimonio. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla.