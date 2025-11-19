Fernando Tejero, emocionado al recibir el Premio Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Iberoamericano

El actor Fernando Tejero recogerá esta noche en el Gran Teatro el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón del Festival de Cine Iberoamericano en su 51ª edición. El certamen reconoce así una trayectoria marcada por la versatilidad, la popularidad y la calidad interpretativa de un artista que ha brillado en cine, televisión y teatro.

Durante su encuentro con la prensa, Tejero se mostró “muy feliz y emocionado” por un reconocimiento que considera especialmente significativo. “Es la segunda vez que vengo al Festival. La primera fue entregando este mismo premio a Ernesto Alterio, y pensé si alguna vez me lo darían a mí. Años después, aquí estamos. Es un honor y un reconocimiento a mis 30 años de carrera”, declaró.

El actor confesó que recibir un premio de trayectoria a sus 60 años le resulta especialmente valioso. “Sientes que algo has hecho bien. Me encanta que me den premios, aunque luego me pongo nerviosísimo al recogerlos. Este me hace mirar atrás y ser consciente de todo lo que he conseguido. Escribiendo anoche el discurso me emocioné varias veces”, admitió.

Sobre su trabajo, Tejero manifestó que se siente especialmente cómodo en la comedia, aunque reconoce que es “mucho más difícil que el drama”. No reniega de ninguna de las producciones en las que ha participado, ya que “cada comedia tuvo su razón y forma parte del aprendizaje”. También destacó a los directores con los que ha trabajado, especialmente a Fernando León y Alejandro Amenábar, de quien afirmó: “Es un genio. Me ha regalado un personaje increíble. Firmaría para trabajar con él toda la vida”.

Nacido en Córdoba y formado en la Escuela de Cristina Rota, Tejero inició su carrera en Madrid con la compañía Animalario. Alcanzó el reconocimiento nacional con Días de fútbol (2003), que le valió el Goya a Mejor Actor Revelación, y consolidó su popularidad con la serie Aquí no hay quien viva. Desde entonces, ha encadenado éxitos en cine con títulos como El penalti más largo del mundo, Cinco metros cuadrados, La fortaleza, Últimas voluntades o Modelo 77, por la que fue nominado al Goya a Mejor Actor de Reparto.

En televisión, ha mantenido una presencia constante en producciones de éxito como La que se avecina, Los Farad o Nails. En teatro ha protagonizado montajes recientes como Camino al zoo, estrenado en 2025.

En esta edición del Festival, Tejero comparte reconocimiento con la actriz Pilar Castro y se suma a la lista de figuras distinguidas en años anteriores, entre ellos José Coronado, Fernando Trueba, Eduard Fernández, Kiti Mánver o Jorge Perugorría.

El Festival de Huelva celebrará esta noche uno de los momentos más emotivos de su edición con la entrega del Premio Ciudad de Huelva a un actor que ha conquistado al público por su talento, su naturalidad y su inconfundible carisma.