El voto de Pilar Miranda vale doble

Curiosa mayoría la que tiene la alcaldesa Pilar Miranda en el Ayuntamiento de Huelva. No es absoluta pero casi. Cuando le faltan votos no encuentra a VOX pero sí la ausencia de Gabriel Cruz, que debe estar en Madrid en el Congreso, le facilita el trabajo y la aprobación de medidas hasta impopulares como hoy la subida del IBI. Cruz y el PSOE han pedido cambiar los plenos de día para compatibilizar su puesto de congresista con el de concejal pero Pilar Miranda, que juega con esa carta y su voto de calidad en caso de empate (que vale doble), no accede. Así que miel sobre hojuelas para el PP.

Captura de pantalla con la explicación del ex alcalde Gabriel Cruz

El PSOE se empeña en denunciar que "a la alcaldesa de Huelva no le gusta la Democracia. Por eso, no permite que Gabriel Cruz participe en los plenos del Ayuntamiento de Huelva y lo priva de su legítimo derecho". Pero esa estrategia política empuja cada mes al ex alcalde de Huelva a pensarse si estar en Madrid en el Congreso o en Huelva con el desgaste político que ello conlleva y por ahora no tiene solución.

Queda mucho para las Municipales de 2027... pero al final Cruz tendrá que decidir aunque sea empujado por la duración, larga o corta, de la legislatura actual en el Congreso, que lleva ya un año.

Sesión plenaria del 23 de julio

La Corporación Municipal al completo, ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria correspondiente al mes de julio celebrada esta mañana, una nueva estructura organizativa del Ayuntamiento de Huelva con su visto bueno a la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) presentada por el equipo de Gobierno Popular. De esta forma, el Pleno se suma al consenso alcanzado con los sindicatos para “la mejora y modernización de unos servicios municipales más eficientes y pensados para el ciudadano”. El portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha agradecido así “el apoyo un acuerdo histórico que aporta más estabilidad a los empleados municipales y apuesta por la agilidad y profesionalización de la atención pública para dar una respuesta más coordinada y eficaz a la ciudadanía, actualizando unos instrumentos absolutamente caducos”, con 35 años de antigüedad en el caso de la VPT que databa de 1989 y 26 años en el caso de la RPT, de 1998.

Junto a estos dos instrumentos de organización interna del Ayuntamiento de Huelva, se han aprobado en Pleno otra serie de propuestas del equipo de Gobierno Popular, con diferente apoyo de los Grupos Políticos Municipales, para la actualización de la Ordenanza del IBI, modificaciones presupuestarias, reconocimiento de obligaciones, renovación de préstamos, bonificación de ICIO, compatibilidades o retribuciones de los empleados públicos municipales dirigidas “en todos los casos” como ha asegurado Arias “a continuar mejorando la gestión, mediante la optimización de la recaudación de los tributos, de la organización y los recursos municipales para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad que respondan de manera ágil y eficaz a las necesidades reales de los onubenses”.

Sesión plenaria de julio en vísperas de Colombinas

Sin duda, el punto más polémico fue la subida del IBI que pagan todos los pisos, locales y garajes de la ciudad y que acumulará una importante subida que ha sido objeto de polémica y denuncia.

El equipo de Gobierno del Partido Popular ha aprobado en solitario y con el voto de calidad de la alcaldesa que vale doble en caso de empate, la subida del 15% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que entrará en vigor a partir del 1 de enero y se pagará en el recibo del año que viene.

El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha lamentado que Pilar Miranda le haga este regalo de Colombinas a todos los onubenses, que pagarán más IBI independientemente de su poder adquisitivo. “Es un varapalo a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, que están sufriendo una política económica del PP en Huelva que los va a asfixiar a impuestos”, subrayó.

El PSOE ha denunciado que se trata de la novena subida de impuestos en poco más de un año, de una alcaldesa “que prometió bajarlos durante la campaña electoral”. Y además, poniendo como excusa una situación económica heredada “que es falsa” tal y como se demuestra en el informe emitido recientemente por el Ministerio de Hacienda y en el que se califica como “fuera de riesgo” la situación financiera del Ayuntamiento a diciembre de 2022, con la gestión del anterior Gobierno socialista.

También se sumó a las críticas el grupo de La Izquierda. Así, la concejala de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, ha lamentado este martes la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 15% en la ciudad de Huelva y que supondrá entre 50 y 150 euros más para las familias onubenses, un incremento que se ha llevado a cabo con toda la oposición en contra y que ha decidido el voto de calidad de la alcaldesa, Pilar Miranda, que vuelve a “hurgar en el bolsillo de los onubenses para paliar sus desastrosas políticas económicas”.

Según Rossi, este impuesto es “injusto” ya que afecta a toda la ciudadanía y supone una nueva muestra de las “mentiras llevadas a cabo por Pilar Miranda” que durante la campaña electoral prometió no subir los impuestos y desde que ha llegado al gobierno, no ha dejado de subirlos pleno tras pleno.

Rossi ha recordado que la subida del IBI no ha sido el único recibo incrementado directamente por Pilar Miranda, sino también la subida del agua, o la eliminación de las bonificaciones a las placas solares entre otras políticas impositivas de afán recaudatorio que ha llevado a cabo el equipo de gobierno.

Frente a esto, ha recordado Rossi, desde La Izquierda de Huelva “siempre hemos mantenido la necesidad de una fiscalidad progresiva” con otros impuestos y tasas que sí redundan en que “paguen más los que más tienen como la subida del Impuesto de Actividades Económicas a las empresas que facturan más de un millón de euros o la subida de los tipos diferenciados del IBI para los inmuebles de grandes superficies, centros comerciales y otras grandes empresas, ubicadas en inmuebles con alto valor catastral.

Del mismo modo, ha recordado que en Huelva existen numerosas viviendas vacías propiedades de entidades financieras y fondos buitres que son “el verdadero problema que tiene esta ciudad en materia de vivienda y que en muchas ocasiones se abstienen de pagar este impuesto, por lo que en numerosas ocasiones se ha pedido que se aplique la Ley de Vivienda, algo a lo que el pleno municipal se ha negado hasta el momento.

La concejala de la Izquierda de Huelva ha señalado que esta decisión es “un golpe a la economía de las familias” así, una familia que en la actualidad paga 500 euros de IBI, pasará a pagar el próximo año 575, todo ello en un contexto de inflación y de subidas generalizadas.

Así, esta subida del 15% supondrá un incremento de entre 45 y 50 euros para los IBI más bajos que paguen unos 300 euros, aumentando en función de la cantidad de base que pague ahora mismo cada propietario.

Grupo de VOX en el Pleno

También desde VOX se ha criticado la subida de impuestos.

El Grupo Municipal VOX ha lamentado hoy que la subida del IBI planteada por el equipo de Gobierno del PP, y la que se han opuesto los concejales de la formación de Abascal en el Ayuntamiento, haya salido adelante en la sesión plenaria de hoy.

La ausencia del socialista Gabriel Cruz ( al que le coincide su plenario del Congreso con el Ayuntamiento y no acceden a cambiar la jornada plenaria) ha propiciado un empate a 13, al votar a favor de la subida los ediles del PP y al hacerlo en contra los 2 de VOX, los 10 del PSOE y la concejal del Grupo Mixto. Así, finalmente ha sido el voto de calidad de la alcaldesa el que ha hecho que la medida salga adelante.

“Nosotros no apoyamos esta subida y tanto en nuestro programa económico nacional como en el programa electoral para el Ayuntamiento de la capital dejamos claro que estamos en contra de la subida de impuestos”, ha explicado la viceportavoz de VOX, María López.

La concejal ha señalado que desde su Grupo Municipal comprenden que la situación económica actual de las arcas municipales no es precisamente la idónea, si bien ello no es óbice para llevar a cabo medidas como la aprobada hoy. “Lo fácil es subir impuestos, pero el partido que tiene la responsabilidad de gobernar, en este caso el PP, debe buscar soluciones imaginativas, gestionar de forma excelente los recursos, suprimir gastos superfluos y buscar fuentes de financiación externas”, ha manifestado.

Para VOX, en palabras de López Zambrano, “la subida de impuestos no puede ser la solución a los problemas económicos del Ayuntamiento, más aún cuando en este caso ese incremento va a suponer una subida en los gastos de las familias de entre 50 y 150 euros y después de que, además, el equipo de Gobierno haya aprobado recientemente la subida del agua, a la que también nos opusimos desde VOX al votar en contra”.

“Llevamos tres años de subida de inflación y los onubenses están perdiendo poder adquisitivo. Muchas familias lo están pasando mal. Nosotros, desde luego, no vamos a apoyar esta medida plateada por el PP”, ha zanjado María López.

Contra la apertura de los centros de salud

Por otro lado, tras un intenso debate sobre la situación de la sanidad pública y del Sistema Sanitario Andaluz, incluidas las relativas a la atención primaria en Huelva, con propuestas de los Grupos Municipales del PSOE, VOX y el Grupo Mixto Por Andalucía que, en ningún caso han salido adelante, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha hecho un alegato “por la unidad en defensa de la sanidad de Huelva, sin politizar, ni utilizar como arma arrojadiza la salud de las personas, porque nada es más importante”. En este sentido ha dicho que “debemos ser responsables todos los que aquí representamos a los onubenses, sumar fuerzas por la sanidad de Huelva, trabajando de forma constructiva, sin intereses partidistas, porque los onubenses merecen que pongamos el foco y volquemos nuestras energías en resolver sus problemas y necesidades”.

Pilar Miranda ha asegurado que “su compromiso con la sanidad es absoluto y no escatimaremos esfuerzos en trabajar para mejorar la sanidad de los onubenses, para que Huelva tenga la mejor cobertura sanitaria posible porque el interés de Huelva debe estar siempre por encima de cualquier otro, gobierne quien gobierne y la clave para ello está en la unidad” ha alegado refiriéndose a la aprobación con la unanimidad del Pleno de un nuevo trámite para favorecer la cesión de los terrenos necesarios para que la Junta de Andalucía construya el Centro de Salud del Molino de la Vega.

Mientras, el PSOE recuerda que el Partido Popular, también gracias al voto de calidad de la alcaldesa, ha rechazado tres mociones de la oposición en las que se solicitaban mejoras sanitarias. En concreto, la moción socialista reclamaba la apertura de los siete centros de salud de la capital durante las tardes del verano y la contratación de más profesionales mediante contratos con condiciones dignas. Hay que recordar que seis de los siete centros de salud de la ciudad permanecen cerrados por las tardes desde el pasado 1 de julio.

La viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha destacado que mientras Pilar Miranda pide unanimidad en los asuntos importantes, usa su mayoría para rechazar una sanidad digna para todos los onubenses. “En el currículum político de Pilar Miranda quedará para siempre que fue la alcaldesa que antepuso los intereses de su partido a los de sus vecinos”. “A la alcaldesa de Huelva no le duele irse de vacaciones sin haber alzado la voz contra estos recortes sanitarios que deja sin atención sanitaria a miles de onubenses que no pueden pagarse un seguro privado”, sentenció.

Acto seguido, desde VOX recuerdan que el voto de calidad de Miranda (en contra) también ha propiciado que la moción de VOX para instar a la Junta a aumentar el número de contrataciones del personal sanitario como refuerzo en verano, así como para el incremento del gasto en sanidad y la mejora de las condiciones de los profesionales, no haya salido adelante, después de que la ausencia del socialista Gabriel Cruz dejara inicialmente un empate a 13, al apoyar VOX y el Grupo Mixto la propuesta de VOX.

María López ha lamentado “la hipocresía del PP”, que, por un lado pide unidad por boca de su alcaldesa para mejorar la situación de la sanidad onubense y, por otro, no apoya peticiones tan necesarias como las llevadas hoy al Pleno por VOX.

En otro orden de cosas, el Pleno Municipal ha dado vía libre con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de VOX y Grupo Mixto Por Andalucía, a la propuesta de actualización del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Huelva. De esta forma se incorporan 37 nuevos proyectos que constituyen los nuevos retos para aprovechar este instrumento de transformación de la ciudad, mejorando las posibilidades y oportunidades de financiación.

El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Huelva fue aprobado en septiembre de 2022 siguiendo la metodología de la Agenda Urbana Española, que se acompañó de un diagnóstico que analizó la situación de la ciudad, un marco estratégico que definió los objetivos a alcanzar para el horizonte 2030 y un sistema para el seguimiento y evaluación del mismo. El mismo órgano municipal actualizó de forma puntual las actuaciones en octubre de 2022 y en octubre de 2023, partiendo de la visión del nuevo equipo de gobierno y las ideas, opiniones y propuestas recogidas del Grupo Técnico Municipal de las Áreas municipales del Ayuntamiento de Huelva, se revisó el Plan de Acción preliminar, incorporando 56 nuevos proyectos, a los que ahora se han sumado otros 37.