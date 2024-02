Urbanismo dispone de 600 hectáreas en La Ribera para proyectos ligados a la nueva industria del hidrógeno

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el primer teniente alcaldes de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; y la tercera teniente alcalde de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Captación de Fondos Europeos, Adela de Mora, ha anunciado en rueda de prensa la puesta en marcha de una Oficina para la Asistencia a los inversores, “con el objetivo de consolidar el papel de esta ciudad como líder en captación de inversiones en Andalucía”.

Para la primera edil, Huelva encabeza de forma indiscutible la revolución energética limpia y sostenible en Europa, “una realidad que quedó clara en el reciente Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, cuyos datos conoceremos en los próximos días, y que nos ha servido para mantener encuentros con varias empresas al más alto nivel, empresas que nos han trasladado su intención de instalarse en Huelva y que han servido de punto de partida para que esta oficina que hoy presentamos comience ya a trabajar”.

Tal y como ha explicado la alcaldesa, se trata de una ofician transversal que permitirá al Ayuntamiento ejercer de interlocutor entre las administraciones y los inversores interesados en Huelva, y que servirá también para coordinar todas las áreas municipales, “ya que para la puesta en marcha de cualquier proyecto son necesarios trámites que competen a Medio Ambiente, a Urbanismo, a Desarrollo Económico o Empleo, licencias de diferentes áreas que al quedar centralizados en gestiones desde un único departamento, permiten que se simplifiquen los trámites y se acorten los plazos”.

En este sentido, Miranda ha afirmado que el funcionamiento de la oficina es sencillo pero eficaz, “como debe ser la administración”.

De este modo, los técnicos que destinados a esta tarea reciben el contacto de una empresa, toma nota de sus necesidades y en base a ellas comienza a trabajar, “poniéndose en marcha todos los mecanismos burocráticos para los trámites precisos a la vez: al tiempo que se le ofrecen los suelos disponibles, se le informe de los planes de formación existentes para garantizar el personal necesario y además se hace de interlocutor con el resto de administraciones implicadas”.

Por último, la alcaldesa ha trasladado que a pesar a no llevar ni un año al frente del Ayuntamiento, “en las últimas semanas hemos podido ver los resultados de esta política de atracción de inversores, y en menos de siete meses hemos dado cuatro informes de compatibilidad urbanística, uno de ellos el de Air Liquide, cuya presidenta, Teresa Rasero, me comentaba en el congreso la pasada semana que no hay un ayuntamiento en España con la eficacia y la agilidad del de Huelva, y eso, como comprenderéis, me llena de orgullo y me dice que estamos en el camino correcto”.

En lo que respecta al suelo disponible para la instalación de estos proyectos, Felipe Arias ha garantizado que desde la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente están trabajando para dar respuesta a las necesidades de los inversores, “porque nuestro objetivo es que ninguno de estos proyectos se vaya fuera de Huelva para poder aprovechar así estas oportunidades para la ciudad y para los onubenses”.

De este modo, Arias ha asegurado que desde el consistorio se les va a facilitar todo el suelo necesario para que estas empresas puedan instalarse en Huelva, “45 hectáreas de la segunda fase del Parque Huelva Empresarial con disponibilidad inmediata que aún no se ha comercializado, y que este ayuntamiento, en colaboración con SEPES, quiere ordenar a demanda de las necesidades de cada proyecto; a las que hay que sumar 8 hectáreas de la primera fase también disponibles para la instalación de empresas auxiliares”.

La llegada de estas empresas ha continuado el teniente alcalde, van a hacer de elementos tractoras de otras muchas, “y para dar respuesta a la ingente necesidad de suelo el Ayuntamiento tiene preparado un área de transformación urbana para 600 hectáreas pertenecientes a la futura zona industrial de La Ribera, que cuenta ya con todas las acometidas necesarias de agua y luz, así como acceso tanto desde la A 49 como del ferrocarril”.

Por su parte Adela de Mora, ha asegurado que hoy es un gran día para Huelva, ya que la puesta en funcionamiento de esta oficina supone “lograr que los inversores generadores de empleo y riqueza para Huelva puedan instalarse de un modo más ágil”.

De Mora ha afirmado que va a haber una coordinación absoluta y total con todas las áreas municipales, “así como con las administraciones implicadas en que un proyecto inversor pueda instalarse en Huelva”. La responsable del área de empleo municipal ha insistido en poner el foco en la principal novedad de este proyecto, ya que a partir de ahora cada proyecto inversor va a tener asignada una persona responsable de hacer el seguimiento y ejercer de interlocutora entre los empresarios y las administraciones, “va a ser el asesor y el guía que los va a acompañar en todo el proceso para garantizar que lleguen a buen puerto y que el empleo y la riqueza se queden en Huelva”.