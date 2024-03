Tractorada y protesta de 250 personas a pie por "el futuro del campo" y el "abandono" de la provincia

Después de las movilizaciones celebradas en distintos puntos de la geografía española, hoy era el turno de Huelva, que ha concitado unos 50 tractores y más de 300 personas en una protesta que no será la última que convoquen las organizaciones agrarias en unidad de acción.

Alrededor de las 10 de la mañana ha comenzado la concentración en el Polígono El Buitrón, situado en la rotonda que da acceso tanto a Trigueros como a San Juan del Puerto. Desde allí, media hora más tarde, ha partido medio centenar de tractores llegados desde todos los puntos de la provincia para marchar, a ritmo lento, por la A-49, hasta el siguiente cambio de sentido, el de La Ribera, donde han dado la vuelta para regresar hasta el acceso de San Juan del Puerto.

Inicio de la manifestación

Allí les esperaban los agricultores, ganaderos y forestales concentrados. Entretanto, las organizaciones agrarias convocantes, Asaja, COAG, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía y UPA, con el apoyo de Freshuelva, Asociación de Citricultores y Corehu, han dado lectura al manifiesto que resume las reivindicaciones por las cuales se ha convocado esta manifestación.

El encargado de dar voz a las exigencias de los profesionales del campo de Huelva ha sido el presidente de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios Álvarez, quien ha comenzado por dar las gracias a quienes han acudido a la protesta, así como a los ciudadanos que “nos apoyan y comprenden”. No en vano, los saludos desde la autovía por parte de los conductores han sido constantes, a pesar de las molestias que la movilización les ha causado.

“Formamos parte de la vida de todos y cada uno de nuestros vecinos, desde que nos levantamos hasta que dejamos el tajo”, han recordado en el manifiesto, que reclama que “se rompa el desprecio que se nos mantiene desde hace décadas y que nos ha llevado a una crisis estructural que amenaza con la propia alimentación de España”. Continuar así solo se debe a que tienen otros intereses escondidos, o que se acomodan en una postura hipócrita, irresponsable y estúpida”.

“Una forma de administrar en la que no sólo se nos ignora, sino que además se nos demoniza; en la que se nos utiliza como moneda de cambio en otras políticas comerciales que nada tienen que ver con nosotros y que nos acarrean gravísimos perjuicios: como son la competencia desleal, riesgos sanitarios para todos los ciudadanos y precariedad económica y social”, han recordado.

Manuel Piedra, secretario general de UPA: "Estamos cansados de escuchar falsas acusaciones"

Piedra atiende a los medios de comunicación

Por su parte, Manuel Piedra, secretario general de UPA-Huelva, ha lamentado que "antes nos tiraban los camiones en la frontera de Francia y hoy nos lo están tirando en las redes, con informaciones que se generalizan, sin dar datos concretos". Piedra ha pedido "respeto para los agricultores", que ha asegurado que están cansados de escuchar "falsas acusaciones sobre ellos".

La importancia de avanzar en las mejoras hídricas de la provincia y de la comunidad autónoma residen, entre otros factores, en la necesidad de la misma para producir alimentos saludables para Huelva, Andalucía, España y Europa.

La finalización de las obras de la Presa de Alcolea o el Canal de Trigueros son dos de los ejemplos que han puesto "para que los recursos hídricos lleguen a la provincia y los agricultores no tengan que estar como están en esta campaña, con un recorte del 50%". No han faltado las disculpas "al conductor que se ha encontrado con un atasco o a la persona que no ha podido llegar a tiempo", justificando que "a nosotros nos gustaría estar en nuestras fincas recolectando nuestros frutos rojos o tratando nuestras producciones de olivo o de ganadería", indicó Piedra.

El medioambiente también ha tenido protagonismo en la movilización de hoy, ya que “se nos culpa de la situación medioambiental, y mientras tanto se escatima hasta la extenuación con las infraestructuras hidráulicas que se nos deben por Ley y que supondrían no sólo la salvación de nuestro sector agroforestal, sino también la preservación de un entorno, como es Doñana y del que dicen defender de nuestra injerencias”, algo que han calificado de cinismo e hipocresía en estado puro”, ya que Huelva es “la provincia más olvidada y maltratada” de España.

En materia hidráulica “se nos debe todo: el túnel de San Silvestre está sin empezar, con el riesgo que esto supone para el abastecimiento del 80% de la provincia, no sólo de la agricultura, de la industria, agua para consumo, para el turismo, hostelería, no se salva nadie”, han advertido.

La sostenibilidad y rentabilidad del agro, la incorporación de la mujer y los jóvenes, la eliminación de la burocracia y la dignificación de aprovechamientos tradiciones como el corcho, el castañar, el viñedo o la ganadería en extensivo han sido algunas de las reclamaciones efectuadas en el día de hoy.

Una vez llegados los tractores al desvío de San Juan del Puerto, la manifestación se ha disuelto sobre las 13 horas sin incidentes no sin antes dar las gracias a la Guardia Civil y a los medios de comunicación que han acudido a la protesta.