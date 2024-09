El Puerto promociona a Huelva en el mayor evento de la industria de cruceros

Una delegación del Puerto de Huelva y la Asociación HuelvaPort, liderada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, está presente durante los días 11 y 12 de septiembre en Málaga, donde se celebra Seatrade Cruise Med, el principal evento relacionado con la industria de cruceros en el Mediterráneo, y uno de los más importantes del mundo junto con Seatrade Europe y Seatrade Cruise Global.

En este evento, el Puerto de Huelva mantendrá contactos con navieras y operadores turísticos para dará a conocer sus infraestructuras y servicios enfocados a la industria de cruceros y pondrá en valor los recursos turísticos de la ciudad de Huelva y la provincia. Todo ello, con el objetivo de continuar posicionándose en el segmento ‘luxury’ de cruceros.

Alberto Santana, presidente del Puerto de Huelva, en la muestra

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha puesto de manifiesto que “para el Puerto de Huelva resulta muy satisfactorio acudir a este evento, que por segunda ocasión se celebra en Málaga, donde tendremos la oportunidad de contactar con importantes compañías de la industria de cruceros del mundo, conocer sus necesidades y continuar trabajando para dar unos servicios de calidad. Estamos convencidos de que la remodelación del Muelle de Levante contribuirá a aumentar las escalas y a generar un turismo náutico y de cruceros en el ámbito del segmento ‘luxury’ para turistas de elevado poder adquisitivo, que contribuya a dinamizar la economía del sector servicios en la ciudad y la provincia”.

Inauguracion Seatrade Cruise Med Malaga

El Puerto de Huelva está presente en la muestra en un espacio expositor del stand del organismo público de Puertos del Estado bajo el nombre de Ports of Spain, que aglutina la oferta de las autoridades portuarias españolas bajo el lema 'We welcome you as you deserve' (Te damos la bienvenida como te mereces). Asimismo, el Puerto onubense se promociona también en la muestra con el apoyo de Suncruise Andalucía, una asociación formada por todos los Puertos de Interés General del Estado en Andalucía -Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril (Granada), Sevilla-, y los de la Agencia Pública de Puertos de Andalucia (APPA), así como por el Puerto de Ceuta y el Puerto de Melilla con la finalidad de promocionar Andalucía como destino de Cruceros y de Náutica Deportiva.

Según los organizadores, este encuentro, que se desarrolla desde hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), contará con la participación de más de 2.000 profesionales de 80 países y más de 180 expositores que incluyen destinos como el Caribe, Centroamérica y Asia, además de itinerarios en el norte de Europa y el Mediterráneo y sus mares adyacentes.

El programa de conferencias, basado en el lema ‘Asociarse para el Progreso’, abordará las tendencias de la industria, entre las que se incluyen los nuevos requisitos de visado de entrada y salida, el arte de la inmersión en el destino o las innovaciones de la inteligencia artificial aplicadas al turismo de cruceros. Durante el evento, se llevará a cabo la ceremonia de premios Seatrade Cruise Awards 2024, donde se reconocerá a los mejores talentos del sector.