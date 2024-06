Preocupación por el retroceso en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en Huelva

El secretario de LGTBI de la Comisión Ejecutiva Provincial de PSOE de Huelva, Daniel M. Méndez, ha expresado el compromiso rotundo de su formación “para seguir avanzando con Orgullo por la visibilidad y los derechos LGTBIQ+, frente a las derechas retrógradas y un PP que se alía con quienes quieren hacernos retroceder”.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo de la conmemoración este 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI, y donde ha querido resaltar la importancia de los símbolos. “Exhibimos desde el Partido Socialista nuestra bandera de la igualdad y de la diversidad sexual, los símbolos importan porque son fuente de unión y seguridad, pese a las reticencias de otras formaciones que no la exponen, porque no les gusta, no entienden esta diversidad y solo pretenden invisibilizarla”.

En este sentido, Daniel M. Méndez ha aseverado que “resulta muy preocupante ese retroceso peligroso que constituyen algunas decisiones adoptadas desde algunos partidos o instituciones, como la no colocación del símbolo que representa la bandera, y que responden a una clara intención de ocultar al colectivo LGTBIQ+ o, directamente, a negar sus derechos”.

“Por eso -ha enfatizado- desde el PSOE alzamos, con más orgullo que nunca, la bandera de la igualdad y la diversidad sexual no solo para celebrar sino, también, para defender los derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+, así como el rechazo a cualquier muestra o delito de odio que, por supuesto, combatiremos con todos nuestros medios”.

Además, Daniel M. Méndez ha destacado la deuda histórica que tiene Huelva con el colectivo LGTBIQ+ y sus dudas sobre que el PP esté a la altura: «la cárcel antigua de Huelva fue una de las dos que se usaron en España para la represión de hombres gays y mujeres trans y, por ello, en el año 2013 la Junta de Andalucía Socialista la declaró Lugar de Memoria Histórica. Sin embargo, no fue hasta que llegó un gobierno del PSOE a nuestra ciudad que se dieron pasos hacia su recuperación. En la actualidad, Pilar Miranda se ha encontrado al llegar a la Alcaldía con un edificio histórico que ya es propiedad municipal y tiene el deber histórico de adecuarlo y darle cabida en el mismo a los colectivos LGTBIQ+».

De la misma forma ha expresado sus miedos de que “se invisibilice esta parte de la historia de España y de nuestra ciudad por parte del Gobierno municipal y sus pactos con la extrema derecha”.

Es por ello que el secretario de LGTBIQ+ del PSOE de Huelva ha señalado que “estaremos, como siempre, en la marcha del Orgullo, que se celebra cada 28 de junio, pero nuestro trabajo en favor de la diversidad se desarrolla los 365 días del año”.

Por último, el socialista ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía onubense para que, “también salgan a la calle para visibilizar al colectivo para, entre todos, podamos seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, más diversa y con más derechos sociales”, ha reafirmado.

Ana Delgado (IU)

Llamamiento de Izquierda Unida

La secretaria de Organización de Izquierda Unida en Huelva Ana Delgado, ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación del Día del Orgullo, que saldrá esta tarde de la antigua cárcel de Huelva a las 19.00 horas ante los “pasos atrás” que se están dando en los derechos de los colectivos LGTBIQ+ a los que ha pedido “unidad”.

Para Delgado, el discurso ultra de Vox y la inoperancia del PP permitiendo que calen este tipo de discursos, está llevando el debate a “terrenos peligrosos”, de esta forma, en el último pleno municipal el equipo de Gobierno, con el apoyo de Vox, rechazó dos mociones encaminadas a la creación de un observatorio contra los delitos de Odio y otra para crear protocolos contra la LGTBIfobia, “lo que ahonda en la idea de que el discurso reaccionario está calando”.

Por ello, “animamos a toda la sociedad onubense a que salga a la calle a reivindicar los derechos del colectivo, sabemos que hemos conquistado muchos derechos en los últimos años, pero también sabemos que esos derechos no son inamovibles, sobre todo cuando tenemos enfrente a una extrema derecha que lanza discursos que en nada favorece al colectivo LGTBI”, ha indicado Delgado.

Por eso “creemos que salir a la calle es el único camino para seguir reivindicando los derechos conquistados y también reivindicando el reconocimiento de nuevos derechos que son extremadamente necesarios para el colectivo LGTBI. Tenemos que avanzar en marcos legislativos en la educación y en la cultura, en los derechos laborales para que la orientación sexual y la identidad y la expresión de género no sea motivo de discriminación en ningún espacio y salimos con el convencimiento de que la unidad es el único el único camino para conseguir todos estos derechos”, ha expresado.

Para Delgado, desde Izquierda Unida “siempre se ha luchado por los derechos de las personas LGTBI como el caso del matrimonio igualitario o los avances legislativos para las personas trans, pero no debemos olvidar lo que ha costado llegar hasta aquí, ni darlos por supuestos y salvaguardar esos derechos es una responsabilidad añadida.

Por último, Delgado ha querido tener unas palabras de recuerdo para ‘La Moni’ de Huelva, recientemente fallecida, y que ha sido una de las “principales activistas” del colectivo y a la que le hubiera gustado disfrutar de una fiesta reivindicativa como la de hoy.