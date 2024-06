Pilar Miranda: "Teníamos un gran proyecto para el Recre... pero la sentencia lo cambió todo"

Pilar Miranda ha analizado su primer año de mandato en la ciudad en un acto en el que ha estado arropada por más de 300 representantes de la sociedad civil, colectivos ciudadanos, administraciones, dirigentes públicos y empresariales. Miranda ha hecho un recorrido por lo que ha calificado como “el inicio de un sueño. Un sueño vivo, permanente y diario. Soñé que podía cambiar mi ciudad, hacerla crecer y transformar la parálisis que existía en avance, el desorden en eficacia y los problemas en oportunidades”.

Pero ese sueño ha tenido dos sobresaltos casi resueltos, la deuda no recocida del Ayuntamiento y los daños que causó en la ciudad la tempestad Bernard el pasado mes de octubre. Pero de todo lo dicho y relatado hoy por Miranda hay un asunto que le quita el sueño: el futuro del Recreativo de Huelva.

De sus palabras se deducen muchas dudas y temores por lo que puede pasar: “Teníamos un gran proyecto para el club con una propiedad municipal y una gestión profesional e independiente. Los resultados cosechados desde julio a diciembre demostraron el acierto, pero la sentencia de la expropiación lo cambió todo". Miranda pone la venda antes de la herida que se puede abrir en el Culb Decano: "Siempre defendí que había otras soluciones con mayor seguridad jurídica y el tiempo lo demostró. Hemos trabajado en dos vías: la defensa jurídica en el Supremo y el TSJA de la expropiación que hizo el anterior equipo de Gobierno y la búsqueda de un comprador, porque la sentencia deja claro que el Ayuntamiento no puede comprar y limita el margen de maniobra que pueda tener. Haremos las aportaciones necesarias para garantizar la estabilidad del club y protegerlo siempre dentro de la legalidad".

Pilar Miranda posa junto a su equipo de Gobierno

Resumen del mandato y acción municipal

El compromiso social, la mejora de los servicios públicos y el desbloqueo de los grandes proyectos urbanísticos que transformarán la ciudad han sido los grandes ejes de su intervención. En los próximos días se publicará la licitación para la urbanización de una gran plaza en el antiguo Mercado del Carmen. Huelva va a recuperar por fin un espacio degradado en pleno corazón de la ciudad, que será una gran plaza con un aparcamiento subterráneo de 250 plazas y 200 viviendas con arboleda.

Además, ha anunciado que en las mismas obras de San Pedro han aparecido restos de la ciudad andalusí. Son los únicos que existen de esa etapa en Huelva. “Nuestros arqueólogos han completado los estudios y puedo anunciar que serán puestos en valor y quedarán visibles en la Plaza de San Pedro. Nunca había existido una política de defensa del patrimonio arqueológico de Huelva tan firme como la de este equipo de Gobierno. Es el corazón de nuestra Huelva milenaria”.

Se trata de un año “de sueños cumplidos, de retos superados, de transformación y crecimiento para nuestra querida Huelva. Un año lleno de emociones, de trabajo incansable, de lucha por una ciudad mejor”.

El crecimiento experimentado por la ciudad ha sido el lema sobre el que ha hecho un recorrido por los grandes hitos de su gestión. Un crecimiento “imparable” que nos llevará a cumplir los grandes retos que nos hemos propuesto. Un crecimiento que nos permitirá construir con el trabajo de todos un futuro lleno de prosperidad y oportunidades para los onubenses. Un crecimiento que ha comenzado y tenemos que alimentar”.

Miranda soñó con “un ayuntamiento humano y cercano. Os puedo asegurar que los onubenses son el centro y la razón de ser de cada una de las decisiones que tomamos. Cada día, cada hora, cada minuto de este año ha sido un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que juntos podemos lograr grandes cosas”. En estos meses mantuvo “más de 150 citas personales con ciudadanos, onubenses a los que he mirado a los ojos, a los que he escuchado y atendido, haciendo míos sus problemas”.

POLÍTICAS SOCIALES

El compromiso social de este equipo de Gobierno quedó reflejado con un incremento del 36% en el gasto social en el presupuesto de 2024 y en la puesta en marcha nada más llegar del proyecto de construcción de un nuevo centro para atender a las personas sin hogar que duermen en la calle. “Debemos ser conscientes del drama social que supone que cada día haya 300 personas sin un techo en Huelva a la hora de valorar la importancia de un compromiso cumplido en este primer año de mandato. Ofrecer una alternativa de vida digna a esas personas no es política, es humanidad”.

El Gobierno de Pilar Miranda ha devuelto el protagonismo a los mayores y también a los jóvenes, potenciando Cultura de barrio con una mejor programación, mejorando la difusión y garantizando una estabilidad a sus monitores para acabar con la precariedad.

SERVICIOS PÚBLICOS

Huelva crece en servicios públicos con más recursos, mejores contratos, herramientas eficaces y una apuesta decidida por la digitalización y la sostenibilidad en este primer año de mandato. La alcaldesa reconoce que “nos encontramos una ciudad muy sucia, con una limpieza que no era eficaz. Nos remangamos. En este tiempo la mejora es evidente. ¿Está la ciudad como me gustaría? No, no lo está. Soy exigente, todos debemos serlo, y quiero que Huelva esté mucho más limpia. Para ello antes de final de año licitaremos un nuevo contrato de limpieza, ambicioso, que cubra las necesidades actuales y las futuras”. Esa mejora de los servicios públicos también se traduce en el aumento de efectivos de la policía local para incrementar la seguridad de nuestras calles o la estabilización de casi 300 profesionales municipales.

En este sentido ha anunciado que antes de final de verano se licitará un contrato para la gestión integral e inteligente del alumbrado público, de los edificios y de las instalaciones municipales por más de 90 millones de euros. Gracias a este contrato mejorará todo el alumbrado de la ciudad, barrio a barrio, ganaremos en eficiencia energética con un ahorro importante en los edificios municipales y de la factura de la luz municipal, mejorará el mantenimiento de las fuentes ornamentales y todos los espacios públicos.

El bloqueo del registro y el padrón son historia. “Soñé que podíamos acabar con esas colas. Hemos logrado instaurar un servicio automático para el padrón con el DNI. Nuestro sistema por fin está conectado con el de otras administraciones, lo que permite compartir información y evita acudir al registro para muchos trámites”. Se han hecho enormes avances en la autoliquidación para facilitar las gestiones de todos los ciudadanos.

Huelva crece en espacios verdes. Ser la capital verde del sur de Europa es “un objetivo capital de este equipo de Gobierno”. Es una idea transversal que implica a todas las áreas de este Ayuntamiento.

INDUSTRIA

Hoy la capital se encuentra en plena tercera revolución industrial, una revolución vinculada a las energías limpias. Es una oportunidad histórica. Para aprovecharla “pusimos en marcha una oficina de asistencia a inversores y una aceleradora de proyectos. Ayer tuvimos la oportunidad de presentar con Trina Solar uno de ellos. En un año hemos dado luz verde a cinco grandes proyectos industriales. El potencial de la ciudad estaba ahí. Había que trabajar y poner orden. Del éxito del modelo de gestión hablan los propios empresarios, son ellos los que definen a Huelva como la mejor ciudad para invertir de España”.

EMPLEO Y FONDOS EUROPEOS

Todo ello se traduce en mejoras en empleo. Hoy Huelva crece en empleo gracias a la industria y los grandes proyectos en marcha. En este año fuimos capaces de mejorar mes a mes los datos históricos de paro de la ciudad. El desempleo ha bajado una media de 700 personas al mes con respecto al año anterior.

“Sabemos que esa industria va a generar miles de puestos de trabajo. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que ese empleo se quede en la ciudad, que genere oportunidades entre nuestros jóvenes. Por ello nuestra política en empleo ha sido muy clara desde el primer día: formación”, ha destacado Miranda.

La eficacia en la gestión también significa ser capaces de obtener fondos europeos a través de proyectos sólidos y atractivos. Diferentes iniciativas puestas en marcha durante este año han permitido obtener dos millones de euros en ayudas y hay proyectos en estudio que superan los 10 millones.

URBANISMO

La revolución industrial “es una oportunidad para transformar la ciudad. Hemos comenzado el camino hacia la ciudad que queremos”. Se han revisado todas las obras que había proyectadas contra el criterio de los vecinos como San Pedro o La Merced y mejorado otras como la Placeta, calle Puerto o Méndez Núñez. En Las Colonias se va a modificar el proyecto de peatonalización de la Fábrica de Harina, para ampliar la superficie de aparcamiento. Se ha desbloqueado el Ensanche Sur, la Ciudad de la Justicia, San Antonio-Montija y alcanzado un acuerdo con la Diputación para rehabilitar la Estación de Renfe, que “recuperaremos para todos los onubenses como espacio socio cultural”. Este jueves se presentará “el proyecto de unión del Muelle del Tinto y avanzamos en la integración Puerto-Ciudad a través del Muelle de Levante”.

En cuanto a la mejora en los barrios ha señalado que “soy la alcaldesa de los barrios. Los recorro a diario. Para mí los onubenses tienen el mismo derecho vivan en el barrio que vivan”, ha señalado Miranda. La alcaldesa ha recordado actuaciones para eliminar barreras y construir accesos de emergencias en en la Plaza Roger de Lauria, Salvador Rueda, Plaza José María Morón, Plaza Ignacio María Álava, Plaza de Estados Unidos, Plaza Maruja Manrique y calle Cartagenera. Accesos a colegios como El Giner de los Ríos en La Orden y arreglamos acerados en El Molino, Isla Chica, Nuevo Molino o La Hispanidad. Planes de mejora en el Parque Robinson, Plaza del Titán o calle Natividad. Revisión de instalaciones deportivas de Zafra, Pérez Cubillas, Los Desniveles, La Hispanidad, el Matadero, Federico Mayo, Diego Lobato, Andrés Estrada, Carolina Marín, Los Rosales, Ensanche, Colegio José Oliva, La Ribera, Nuevo Molino, Nueva Huelva y El Torrejón. Eliminación de los castilletes en el Torrejón, dando respuesta a una demanda histórica de sus vecinos.

Ha mostrado su preocupación por” el estado de abandono en el que encontramos el parque de viviendas municipales”. Por eso “trabajamos en un proyecto global de rehabilitación basado en criterios técnicos, objetivos y sin arbitrariedad”.

SOBRESALTOS

Miranda ha fijado tres grandes momentos como los más difíciles de este año de mandato. El primero de ellos llegó dos días de la investidura cuando encontramos un presupuesto con informe negativo del ministerio y con la exigencia de reducirlo un 15%, deudas no reconocidas con otras administraciones y un sistema de gestión ineficaz. Frente a ello, “fuimos la primera capital de Andalucía en tener aprobados sus presupuestos 2024, reordenamos la administración para que fuese eficaz y ágil”.

En octubre la tormenta Bernard provocó importantes daños en la ciudad, unos daños que se tradujeron en más de 1.000 árboles perdidos y destrozos. El Ayuntamiento tuvo que hacer frente a las reparaciones con su presupuesto propio. Antes de final de año “habremos recuperado todos los árboles perdidos”.

La sentencia que anuló la expropiación del Recre ejecutada por el anterior equipo de Gobierno fue otro duro golpe. “Teníamos un gran proyecto para el club con una propiedad municipal y una gestión profesional e independiente. Los resultados cosechados desde julio a diciembre demostraron el acierto, pero la sentencia de la expropiación lo cambió todo. Siempre defendí que había otras soluciones con mayor seguridad jurídica y el tiempo lo demostró. Hemos trabajado en dos vías: la defensa jurídica en el Supremo y el TSJA de la expropiación que hizo el anterior equipo de Gobierno y la búsqueda de un comprador, porque la sentencia deja claro que el Ayuntamiento no puede comprar y limita el margen de maniobra que pueda tener. Haremos las aportaciones necesarias para garantizar la estabilidad del club y protegerlo siempre dentro de la legalidad, como patrimonio de todos los onubenses que es. Que nadie tenga ninguna duda”.

TURISMO Y CULTURA

En Turismo y Cultura ha destacado la potenciación del Festival Flamenco y el alumbrado de Navidad, la presencia en Fitur de la mayor oferta turística de la historia y la celebración de la I Feria del Legado Británico. La reforma del Muelle de Levante con su amplia oferta destinada a deporte, cultura, ocio, comercio y negocio, unida al estímulo de Huelva como destino de cruceros boutique y la entrada en servicio de la Marina del Odiel, fortalecen la propuesta. La cultura es un activo más en la generación de riqueza de la ciudad. Así lo demuestran los datos. La campaña de Navidad generó más de 3,6 millones de euros diarios. Junto a ello, la entrega de los Premios Carmen y el trabajo fuerte para que el Festival de Cine Iberoamericano en su 50 aniversario sea inolvidable. Huelva ha entrado en los circuitos de grandes conciertos gracias al Palacio de Deportes Carolina Marín o el Festival Onuba Live que llenará de estrellas este mes de julio. Todo ello sin olvidar nuestras tradiciones como las Colombinas, la Cinta, la Semana Santa o San Sebastián.

El aumento de la población y la activación del turismo van a suponer un estímulo para los comerciantes locales. Hay planes de dinamización en toda la ciudad, siempre en colaboración con los empresarios. “Trabajamos en la reactivación del viejo sueño de Isla Chica. Un sueño que comparto con todo el barrio, el sueño de contar con un gran proyecto de ocio y gastronomía que junto al rehabilitado Mercado de San Sebastián permitan que el barrio vuelva a ser el corazón comercial de la ciudad”.

DEPORTES

La ciudad ha recuperada las escuelas deportivas municipales con más de 700 niños inscritos, se han comenzado los trabajos para el proyecto de instalación del césped artificial del campo de fútbol del Cristo Pobre en La Navidad y se refuerza el apoyo a los clubes y deportistas con un nuevo sistema de reparto de ayudas y patrocinios mucho más equitativo.

Miranda ha anunciado un acuerdo con el Real Club Recreativo de Huelva de Tenis para su traslado al Ensanche Sur en una parcela de uso deportivo junto a la ría y el Nuevo Colombino. De este modo, “nuestros dos decanos, nuestros BICs que tanto queremos volverán a estar juntos, asomados a la Ría, integrados en la Huelva que crece hacia el sur y en unas instalaciones de primer nivel”.

AVE