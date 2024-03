Piden explicaciones por la drástica tala de los cipreses de San Pedro decidida por Cultura y el Ayuntamiento

La concejala de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa), Mónica Rossi, ha pedido a la Junta de Andalucía que dé a conocer los criterios técnicos que se han seguido para solicitar la tala de los cipreses en el lateral de San Pedro (frente al Paseo de Santa Fe) dada la importancia “sentimental de los mismos” y la “inquietud generada entre la población onubense”.

Rossi ha indicado que “no hay noticias de que estos árboles estén enfermos y entendemos que no hay razones técnicas para su eliminación más allá de quitarlos para una supuesta mejora estética”, no obstante queremos que sean los técnicos de la comisión de Cultura los que expliquen los pormenores de esta situación.

Rossi ha indicado que al igual que la Plaza Quintero Báez pierde sentido sin la palmera y en este caso se ha replantado “con buen criterio”, se debería tener en consideración estos cipreses que forman parte del paisaje urbano y sentimental de Huelva y que no impiden, en opinión de Rossi, disfrutar del espacio patrimonial de la Iglesia que “tendrá un frente amplio y abierto en el proyecto de la nueva plaza” por lo que la pequeña arboleda, no hace más que “ensalzar la patrimonialidad de este espacio emblemático de la ciudad”.

Rossi, en San Pedro

Por otra parte, Mónica Rossi, ha exigido este martes que el Ayuntamiento de Huelva ponga en valor e integre los restos arqueológicos situados en la Plaza de San Pedro ante el anuncio del inicio de las obras en la zona. Unos trabajos que “se pretenden llevar a cabo sin haber presentado el proyecto a los grupos de la oposición” demostrando la “aversión que Pilar Miranda le tiene a la participación ciudadana y la democracia”.

No obstante, Rossi ha recordado que existe una iniciativa aprobada en el pleno municipal que implica que se pongan en valor los restos arqueológicos estudiados en la zona (principalmente la muralla protorromana y que datan del Siglo III A.C. que se extienden desde los restos visibles en el Supermercado El Jamón, todo ello para potenciar la ‘marca Huelva’ como ciudad arqueológica.

La iniciativa exigía al Ayuntamiento que se realizara el acompañamiento en las actividades arqueológicas que deban de realizarse en las obras de Peatonalización de la Plaza de San Pedro de aquellas actuaciones arqueológicas prospectivas encaminadas al reconocimiento del posible trazado y potencial de la muralla de Huelva, para el caso de que si sus características lo hicieran factible se realice la adecuada integración de dichos restos en la plaza resultante de dicha adecuación y “así poner en valor de forma digna un elemento tan importante de la historia de la ciudad”.

Rossi también exige que en la esquina de la calle San Andrés a Plaza de San Pedro, bajo la cual se contienen los restos de la muralla prerromana de Huelva, se realice aquella cartelería o señalética precisa que de información de la existencia y características de los bienes que bajo el mismo se encierran.