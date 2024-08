La ONCE reparte 500.000 euros en el Mercado de Huelva

El sorteo de la ONCE de ayer ha dejado su mayor premio, medio millón de euros, en pleno corazón de Huelva, en la plaza del Mercado del Carmen, donde Juan Reyes Rachón vendió la serie agraciada con este premio.

Se trata del único cupón premiado que vendió Rachón y lo hizo a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega. Vendedor desde hace

ocho años, ayer se encontraba haciendo una sustitución a un compañero en su punto de venta, aunque igualmente suele vender en la misma plaza, a las puertas de una tienda de perfumería.

Todos los días suele comprobar los números que lleva por si ha dado el premio y anoche sabía que había dado “los finales” pero no supo que había dado la serie agraciada con 500.000 euros hasta que no le llamaron de la ONCE para confirmárselo y felicitarle. “Todos los días pienso que voy a dar el premio - sostiene-, es mi ilusión, tengo un buen trabajo, y lo que quiero es dar el premio, es lo normal”, aunque reconoce que precisamente ayer no se lo esperaba.“Yo me esmero por vender, creo que soy un buen vendedor”, dice orgulloso.

Las claves, a su juicio, para conseguirlo es ser una buena persona con los clientes y ofrecerles los productos de juego social de la ONCE. “Y escuchar a la gente -añade-. Muchas veces hay que hacer como de psicólogo y a cada persona hay que hablarle de una manera, tener empatía con todo el mundo, porque unos vienen de una manera y otros de otra, y ahí estás tú para recibirles. A mí me ha ido bien así”, concluye.

Cupón 07AGO

El cupón del 7 de agosto estaba dedicado a la campaña de verano de seguridad en la náutica que la ONCE realiza esta semana en sus sorteos de

diario en colaboración con Salvamento Marítimo y la Dirección General de la Marina Mercante bajo el lema ‘Una alerta a tiempo es tu mejor salvavidas’ y ha llevado el resto de los premios a Baleares y Cataluña.