Miranda propone una fórmula de voto en el Parlamento especial que blinde el AVE a Huelva

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva llevará al próximo pleno municipal una moción en la que pide el respaldo de todas las fuerzas representadas a la hoja de ruta para la defensa de las infraestructuras que fija la última carta enviada por la alcaldesa al ministro Óscar Puente. “La lucha por las infraestructuras es un tema de ciudad, donde no hay colores ni signos políticos. Por eso llevamos el contenido de la carta al pleno para que todos los partidos de la oposición la respalden”, ha explicado el portavoz y primer teniente de alcalde, Felipe Arias.

El edil ha destacado que con este apoyo “cuando nuestra alcaldesa Pilar Miranda se reúna con el ministro Óscar Puente, lo hará con el mandato del pleno en nombre de todos los onubenses respaldándola”.

Sobre la fecha del encuentro ha insistido en que “seguimos esperando la reunión anunciada públicamente por Puente”. El titular de Transportes así lo dijo en la sesión de Control al Gobierno a la que asistió Miranda. Desde entonces “han pasado ya dos semanas y seguimos sin respuesta”. Si no la hay “insistiremos las veces que haga falta e iremos a Madrid, a Bruselas o donde tengamos que ir para pedir justicia social para nuestra ciudad y su provincia”.

Compromiso de los diputados y reprobación de las palabras de Óscar Puente

En este sentido, el pleno del Ayuntamiento de Huelva pedirá a todos los diputados y senadores nacionales que “no voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado que excluyan las inversiones necesarias para nuestra provincia. Deben elegir entre sus partidos o los intereses de Huelva”. Se trata de una propuesta complicada y requerirá pronunciamiento expreso ante el previsible no del Partido Popular a las cuentas que presente el Gobierno de Sánchez. Una suma que también influiría en el voto de los socialistas, que apoyarían los presupuestos aunque no está claro qué pasaría si esas cuentas no incluyen, por ejemplo, el AVE a Huelva.

Arias ha insistido en que “nosotros lo tenemos muy claro y lo pedimos a Pedro Sánchez y Óscar Puente como socialistas igual que lo pediremos al PP cuando llegue a la Moncloa”. En la moción se incluye además una solicitud a todos los partidos para que “reprueben las palabras de Óscar Puente a nuestra alcaldesa”. Felipe Arias ha recordado que “cuando trata de ridiculizar o se mofa de Pilar Miranda lo está haciendo de todos los onubenses, porque ella está en el Congreso o el Senado de forma legítima defendiendo los derechos de todos los onubenses”. Por ello considera “impropio y fuera de lugar que un ministro del Gobierno de España se dirija en ese tono a la representante de una ciudad”.

La hoja de ruta que fija la carta de Pilar Miranda a Óscar Puente

La carta enviada por la alcaldesa Pilar Miranda a Óscar Puente para solicitar una reunión, fija una hoja de ruta que recoge seis puntos fundamentales para la saldar la deuda histórica con las infraestructuras de la provincia. La misma será sometida a la votación del pleno para su aprobación ante el futuro encuentro con el titular de Transportes.

Los puntos son los siguientes:

Alta Velocidad: La llegada de la alta velocidad es una reivindicación histórica de la ciudad y su provincia, que ven como sucesivamente se quedan fuera de sus diferentes programas de expansión. Huelva necesita conocer qué planes tiene el Gobierno para garantizar la llegada de la alta velocidad hasta nuestra tierra, así como un compromiso real para su cumplimiento. Mejoras ferroviarias: De manera inmediata son necesarias mejoras en la red actual, la ampliación de frecuencias y la modernización de los trenes. Los retrasos, averías y molestias son constantes en los trayectos que unen Huelva con Sevilla y Madrid. Los onubenses y visitantes que llegan a nuestra ciudad tienen que sufrir un servicio impropio del siglo XXI. Corredor Atlántico: El Puerto de Huelva y la ciudad como nodo urbano forman parte del Corredor Atlántico. Para su integración efectiva es necesario ampliar la red actual así como su desdoble antes de 2030. Para cumplir los plazos es imprescindible el inicio inmediato de las obras, sin que de momento se hayan producido avances conocidos. Es preciso conocer qué planes tiene el Gobierno para cumplir las condiciones necesarias para esa integración. Mejoras en la A-49: La eliminación de uno de los dos carriles en sentido Huelva durante los fines de semana de verano ha causado significativos inconvenientes a miles de onubenses, provocando atascos y retenciones que afectan tanto a residentes como a visitantes. Esta medida, que penaliza a los usuarios de la A-49, pone de manifiesto la necesidad urgente de invertir en su ampliación con un tercer carril, así como en la potenciación de alternativas de transporte, como el ferrocarril. Déficit en Infraestructuras de Conectividad: Huelva es la única provincia costera de España que carece de aeropuerto, pese a contar con un proyecto para su construcción al que el Gobierno le ha retirado la declaración de Interés General, además de quedar excluida de los planes de desarrollo del tren de alta velocidad. Esto no solo limita nuestra capacidad de atraer inversiones y turismo, sino que perpetúa una situación de desigualdad en el acceso a infraestructuras clave que otras regiones sí disfrutan. Compromiso con el Desarrollo Económico y Sostenible de Huelva: Nuestra provincia se está consolidando como un referente en la revolución energética europea, con un puerto estratégico y un sector agroalimentario innovador y sostenible. Para mantener y potenciar este papel crucial, es indispensable que el Gobierno respalde estos esfuerzos con un plan de inversión en infraestructuras que responda a las necesidades actuales y futuras de Huelva.

Moción sobre financiación

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva llevará además al pleno una moción sobre financiación en la que exigirá al Gobierno “igualdad entre todos los ciudadanos. Los onubenses no son ciudadanos de segunda, tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. Por eso decimos no al desequilibrio territorial que propone Pedro Sánchez”.