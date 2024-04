La Junta exige a un coto de caza que libere de cancelas y candados la gran vía pecuaria Cordel de las Huelvas

La Delegación Territorial de la Junta de Andalucía de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, ha comunicado al delegado de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (P.I.C.P), que le ha dado un plazo de un mes a la empresa que explota el Coto de Caza Sierra de Los Caravales, H-1008, con sede en Zufre, para que abra el Cordel de las Huelvas, cortado por un cercado continuo a ambos lados de la carretera HV-3126 de Puerto Moral a Minas de Cala, y la Vereda de Cala, cortada por una gran cancela cerrada con cadena y candado, al sur del mismo, cerca de la antigua estación de la Junta del FFCC de Cala a San Juan de Aznalfarache.

Plano situación VVPP y Coto Caravales

La Vía Pecuaria Cordel de las Huelvas o de las Buervas nace en Barrancos (Portugal) y termina en Sevilla, atravesando la provincia de Huelva, que desde hace años ha venido reivindicando la Asociación Los Pies en la Tierra, especialmente en Cortelazor. Coincide con el GR-41 y en el término de Zufre, une el pantano de Aracena con el de Zufre, para luego sumergirse en este pantano, pero se está construyendo un camino que lo bordea. Y la Vereda de Cala, coincide en parte con la variante GR-41.2, que permitía llegar directamente a Zufre. Unas bonitas rutas, que actualmente están cortadas, pero la situación va a cambiar, según informa la Plataforma Ibérica.

Otra de las cancelas instaladas

La P.I.P.C. viene denunciando los cortes ante las administraciones y el Seprona y la Guardia Civil desde principios de 2023, y una vez comprobados los hechos por parte de los agentes de medio ambiente, y hablado con los responsables del Coto, la Delegación Territorial acordó que una vez “transcurrido un plazo razonable y tras realizar nuevas inspecciones, con fecha de 20 de marzo de 2024, se notificaba a ENVIRONMENT CONSERVATION PROJECT S.L.U. para que proceda a la retirada de cualquier cerramiento u objeto que dificulte o impida el libre tránsito de ganados o personas así como los demás usos compatibles y complementarios que la actual normativa prevé para las vías pecuarias, advirtiéndole que en caso contrario esta Administración, en virtud de sus competencias, procederá a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores”. Y le ha dado un plazo de un mes.

Captura de pantalla de la orden de la Junta

Veremos, avisa la Plataforma, si a partir del día 24-04-2024, los responsables del Coto han respetado este mandato de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm. 71 de 24/03/1995) y el Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía (BOJA núm. 87 de 04/08/1998).

Paraje que atraviesa el Cordel de las Huelvas, una vía pecuaria referente en el Suroeste de España y Portugal

Este famoso coto enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha sido denunciado por numerosas irregularidades: cercado con alambres de espino y sin pasos de fauna, con todos los caminos públicos y vías pecuarias, riveras y barrancos/arroyos cortados, y hasta la antigua vía del tren minero de Cala, un hotel exclusivo con piscina (Hotel Caballo de Hierro) que no tiene licencia urbanística ni de actividad, etc. etc, asegura la Plataforma por los Caminos Públicos en un comunicado.