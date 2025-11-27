Jornadas técnicas en Huelva impulsan la promoción de la salud en la provincia

Hoy se han celebrado en Huelva unas jornadas técnicas centradas en los programas y proyectos de actividades comunitarias de promoción de la salud impulsados por la Consejería de Salud y Consumo. La formación ha estado dirigida al personal de la Delegación Territorial y de los centros del Servicio Andaluz de Salud que trabajan en este ámbito.

La delegada territorial, Manuela María Caro López, inauguró la sesión, en la que se han abordado las principales iniciativas de promoción y prevención sanitaria, entre ellas la nueva Estrategia de Promoción de una Vida Saludable, la Red Local de Acción en Salud (RELAS), el Programa de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, el Plan Integral de Tabaquismo y acciones específicas dirigidas a la población infantil y adolescente.

Se estima que en más del 50% de los casos, los problemas de salud dependen de factores personales, sociales, políticos y ambientales que influyen en la calidad de vida. Por ello, estas jornadas destacan la importancia de crear entornos saludables y poner en marcha iniciativas que favorezcan el bienestar de la ciudadanía, tanto a nivel individual como colectivo.