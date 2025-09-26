La II Muestra Joven de Arte Urbano llenará de color y música la Plaza Isla del Hierro

La Plaza Isla del Hierro se convertirá el próximo sábado, 4 de octubre, en el epicentro del arte urbano onubense con la celebración de la II Muestra Joven de Arte Urbano. El evento, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva, ofrecerá una completa programación gratuita y abierta al público desde las 10.00 hasta las 20.00 horas.

La gran cita girará en torno al Concurso de Murales, en el que diez artistas ejecutarán en directo sus obras con técnicas de grafiti y pintura plástica. A las 20.00 horas deberán estar finalizadas para que el jurado pueda anunciar a los tres ganadores de esta edición.

La jornada contará también con múltiples propuestas de ocio. La música será protagonista desde primera hora con la sesión de DJ Jamanama y un Micro Abierto para quienes quieran improvisar sobre la marcha. Los conciertos de rap pondrán la nota más esperada, con la actuación de la onubense Diagal a las 13.00 horas y el relevo de ICY Amane a las 17.30 horas.

El programa se completa con exhibiciones y competiciones: a las 17.00 horas, el Club de Patinaje Oh Roller ofrecerá un espectáculo sobre ruedas y, una hora más tarde, La Nueva Escuela coordinará una vibrante batalla de bailes urbanos. Durante toda la jornada funcionará una barra solidaria gestionada por el Grupo Scout Orión.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su apuesta por el arte urbano como una forma de expresión cultural en auge. Desde el Consistorio destacan iniciativas como los Muros Libres “El arte construye ciudad”, un proyecto pionero que ha convertido a Huelva en la primera capital andaluza en habilitar espacios municipales para la práctica legal y reconocida del grafiti.