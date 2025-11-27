Buscar
27.11.2025
Huelva para Todos impulsa nuevas actividades para mujeres migrantes con el apoyo del programa Puerto-Ciudad

El proyecto refuerza la formación, el acompañamiento y el bienestar emocional de trabajadoras del hogar y del cuidado en la provincia

Asociación Latinoamericana Huelva para Todos.
Puerto Huelva
Huelva para Todos impulsa nuevas actividades para mujeres migrantes con el apoyo del programa Puerto-Ciudad
Redacción
27/11/25 - 12:11

La Asociación Latinoamericana Huelva para Todos continúa ampliando su labor de apoyo a las mujeres migrantes de origen latinoamericano gracias a la colaboración del programa Puerto-Ciudad de la Autoridad Portuaria de Huelva. Este respaldo ha permitido desarrollar un completo programa de actividades centrado en la formación, el encuentro comunitario y el acompañamiento emocional.

Con una década de trabajo en defensa de la población migrante, la entidad ha centrado gran parte de sus esfuerzos en las trabajadoras del hogar y de los cuidados, un sector donde muchas mujeres encuentran su primera oportunidad laboral, a menudo en condiciones de vulnerabilidad.

El apoyo económico recibido ha permitido poner en marcha numerosas iniciativas presenciales y online. Entre ellas destacan el Círculo de Mujeres, un espacio seguro para compartir experiencias y crear redes de apoyo; charlas formativas sobre protección laboral y salud en el trabajo; el Café de la Tolerancia para promover la convivencia y el diálogo intercultural; talleres de teatro orientados a la expresión personal, la gestión emocional y la defensa de derechos; y formaciones online sobre los cambios recientes en el Reglamento de Extranjería.

Estas acciones han contribuido al empoderamiento, la participación social y el bienestar integral de las mujeres participantes, favoreciendo una comunidad más cohesionada e inclusiva.

Desde Huelva para Todos destacan que llevan varios años contando con el apoyo de la Autoridad Portuaria, lo que ha permitido cofinanciar numerosas iniciativas dirigidas a la comunidad migrante latinoamericana residente en la provincia. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia su plena inclusión social y laboral.

“Cada día, unidas y a través de redes de incidencia política, trabajamos para conquistar derechos, desmontar narrativas que estigmatizan la migración y reivindicar nuestro papel como mujeres trabajadoras que aportan un importante valor económico y social a la ciudad que nos acoge”, señalan desde la asociación.