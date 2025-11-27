El Gran Teatro acoge la octava edición del Festival Artístico de la Diversidad a beneficio del Banco de Alimentos

El Gran Teatro de Huelva será el escenario, el próximo martes 2 de diciembre a las 19:30 horas, de la octava edición del Festival Artístico de la Diversidad, un evento solidario organizado por el Centro ETHOS y presentado hoy por la teniente alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora, junto al director del centro, David Núñez. En esta edición, todos los alimentos recogidos con las invitaciones serán donados al Banco de Alimentos de Huelva.

De Mora ha destacado que se trata de “celebrar el talento, la sensibilidad y la creatividad de artistas que, desde distintas realidades, miradas y experiencias, nos recuerdan que la diversidad no es solo algo que se respeta, sino que enriquece e inspira”. La edil ha agradecido la organización de un festival “donde las capacidades se amplifican y las barreras se desvanecen para demostrar que la cultura es más fuerte cuando es diversa y que el arte solo es auténtico cuando integra todas las voces”.

El festival, consolidado en la ciudad y enmarcado en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reunirá sobre el escenario a artistas con diversidad funcional, personas con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o Síndrome de Südeck, entre otras realidades. Compartirán espacio con otros invitados con el objetivo de visibilizar el talento desde la diversidad y promover una inclusión real.

La entrada es gratuita, pero requiere una invitación que se entrega en el propio Centro ETHOS a cambio de dos kilos de alimentos no perecederos y algún producto de limpieza o higiene, que irán destinados al Banco de Alimentos. Su secretario, Manuel Ángel Pulido, ha agradecido la iniciativa, que complementará la reciente Gran Recogida y permitirá atender a más de 10.000 personas a través de unas 80 entidades sociales. Pulido confía en superar los más de 1.000 kilos de alimentos recogidos en la edición anterior.

David Núñez ha detallado que el público podrá disfrutar de actuaciones en música, teatro y pintura, con la participación de los alumnos con diversidad funcional de ETHOS, el grupo teatral ‘Los magnífiques’ de Avadi Down, ‘Los teotreros’, la Coral Virgen de los Milagros, el coro góspel de la Asociación Andariego y la asociación Arjé. También participará Aitor Alonso, para dar visibilidad al Síndrome de Südeck, así como estudiantes de la Universidad de Huelva, encargados de la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, el pintor con parálisis cerebral Francisco Jesús Ballesteros presentará una pequeña exposición.

Núñez ha insistido en que las invitaciones ya están disponibles en la sede del Centro ETHOS y ha animado a la ciudadanía a participar en una edición que combina solidaridad, arte e inclusión.