Fijan en 10 años la caducidad de la gran industria que no apueste por la economía circular

La FOE ha acogido en la mañana de hoy el I Congreso de Economía Circular y Sostenibilidad ‘Retos y Oportunidades de desarrollo para Andalucía’, organizado por dicha entidad empresarial, contando con la colaboración de Prezero y la participación del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio de Huelva y la Universidad de Huelva.

Representantes regionales, provinciales y locales se daban cita en este Congreso que ha estado orientado a debatir cómo la economía circular y el nuevo marco regulatorio pueden significar un catalizador para el desarrollo económico de Andalucía, sitúe a sus ciudades a la vanguardia de la sostenibilidad y favorezca una transición de su modelo productivo.

Durante la jornada, representantes de la administración pública, del sector privado, del ámbito universitario y otras personalidades, compartirán su visión, experiencia y casos de éxito en la materia.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, expresó que este Congreso “se enfoca, con visión regional, en el debate y la reflexión sobre cómo la economía circular y el marco regulatorio que la acompaña pueden actuar como catalizadores para el desarrollo económico de Andalucía. Buscamos situar a nuestras ciudades a la vanguardia de la sostenibilidad y propiciar una transición en nuestro modelo productivo”.

“Y es que -añadió- la economía circular es uno de los pilares para la reconstrucción económica y social y es clave para alcanzar los compromisos europeos en materia de reducción de emisiones a 2030 y 2050. Existe un amplio margen de crecimiento para la circularidad ya que, actualmente, solo el 6,8% de la economía mundial responde a este concepto. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un excelente nicho de desarrollo y representa, además, una opción de innovar en nuestro”.

Finalmente dijo que “difícilmente, ninguna compañía que no apueste por la economía circular y la regeneración podrá ser competitiva y mantener su actividad dentro de 10 años. Las empresas no pueden dar la espalda a la economía circular si quieren generar impacto positivo en su entorno”.

Foto de familia de los participantes en el Foro FOE

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, presente también en el acto inaugural, ha subrayado el compromiso de su departamento y del sistema público universitario andaluz con la sostenibilidad, tanto en la nueva programación académica como en el diseño del nuevo Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, que prestará especial atención a las actuaciones de eficiencia energética y sostenibilidad en los campus. En materia académica, ha puesto el acento en la atención que presta a estos aspectos la nueva planificación con la inclusión de cinco enseñanzas de máster y doctorado.

En lo que respecta al plan de inversiones, dirigido a mejorar las instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias para el sistema público universitario, ha asegurado que “esta herramienta contemplará fondos dedicados, entre otros objetivos, a dar cobertura a intervenciones de carácter energético en edificios universitarios para mejorar la sostenibilidad de esas dependencias. “Este plan puede ser la oportunidad para que los campus lideren la implantación de modelos y sistemas sostenibles, competitivos, seguros y descarbonizados", ha añadido.

El titular de Universidad también ha apuntado a la línea de trabajo desarrollada por su departamento en el área de la investigación, con iniciativas como el Centro Andaluz de Investigación y Seguimiento del Cambio Climático, una dotación que se impulsará en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Un momento del debate

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha recordado que la economía circular y la sostenibilidad ofrecen un horizonte lleno de oportunidades para el desarrollo económico onubense, “todas ellas vinculadas a los grandes proyectos del hidrógeno verde, los combustibles limpios y las energías renovables”.

En este sentido, Miranda ha asegurado que los onubenses, sus administraciones y empresas, “hemos entendido que el futuro será sostenible o no será. Por ello trabajamos unidos y convencidos, con proyectos ambiciosos que van a mejorar nuestra vida al tiempo que ofrecen oportunidades en forma de riqueza, oportunidades y empleo a los onubenses, así como con una política municipal que garantiza un uso eficiente de los recursos como el agua, un transporte público no contaminante o la concienciación del reciclaje en la población, y también como firmes aliados de la industria, como una administración volcada en la simplificación administrativa, la eficacia en la gestión y la digitalización”.

Intervención de David Toscano en el foro económico

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha subrayado que la institución provincial se ha marcado como gran objetivo de esta legislatura “convertir a la provincia de Huelva en un referente en la gestión de residuos no solo en Andalucía, sino en toda España”, sentando las bases de esta materia para los próximos veinticinco años. Según ha indicado, la Diputación va a empezar a trabajar en un Plan General de Residuos de la Provincia de Huelva para avanzar “con paso firme” hacia la economía circular, y ya está acometiendo una reforma del tratamiento de Biorresiduos con un presupuesto cercano a los cinco millones de euros.

Para Toscano, este congreso sobre economía circular y sostenibilidad tiene, “una enorme relevancia al proporcionarnos un espacio para compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas en la gestión de residuos, así como para explorar nuevas oportunidades de colaboración que impulsen aún más nuestra industria y contribuyan a la construcción de un futuro más sostenible para todos”.

Por último, José Antonio García Galdón, director de Negocio Público Sureste de PreZero España, aseguró que “la transición hacia modelos económicos circulares puede generar importantes beneficios sociales, ambientales y económicos en la región. Este camino no será posible sin colaboración y ambición conjunta. En PreZero creemos que el poder del diálogo y la colaboración público-privada son necesarias para transitar con paso firme hacia la circularidad” “Es necesario potenciar la colaboración público-privada: el sector privado aporta know how, capacidad de gestión, soluciones innovadoras y, además, una gran capacidad de inversión. Por su parte, el sector público tiene la responsabilidad de habilitar un marco legislativo adecuado y, además, de incentivar esas inversiones privadas que nos permitan emprender juntos proyectos ambiciosos, capaces de mover la aguja hacia los compromisos con Europa.” “sin olvidar la colaboración entre las empresas del sector en grandes proyectos en los que cada uno aporte su especialización y su valor diferencial”. En definitiva “este Congreso representa una oportunidad única para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y para avanzar juntos hacia un futuro más sostenible y resiliente para Andalucía”.

MESAS REDONDAS

Durante el Congreso se han desarrollado cuatro mesas redondas que han abordado las siguientes temáticas: ‘Ciudades para el futuro’, ‘Colaboración público-privada y desarrollo económico para Andalucía’, ‘Economía circular y energía’ y ‘Retos y soluciones ante la nueva regulación en materia de residuos’. El programa se completó con una entrevista al Director de Negocio Público Sureste de PreZero, José Antonio García Galdón, España por parte de la secretaria general de la FOE, Mª Teresa García.

CLAUSURA

Pedro Yórquez, Delegado Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, encargado de clausurar el acto, ha señalado que “vivimos en Andalucía y, muy especialmente en Huelva, un proceso de transformación de modelo económico, de producción y de consumo. Estamos pasando de un modelo nacido en el siglo XIX que no es sostenible a otro en el que la generación de riqueza no sacrifique el medio natural. La revolución verde que lleva cabo el gobierno andaluz es absolutamente necesaria. A este cambio estamos llamados todos, empresa, sociedad y administración”.

“Sobre estos argumentos -dijo- se aprobó en 2023 la Ley de Economía Circular de Andalucía y estamos orgullos de que nuestras empresas la hayan acogido con inversiones millonarias y generación de puestos de trabajo”.