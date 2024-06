Clamor vecinal para que el Ayuntamiento ponga medidas en la 'curva de la muerte' del centro de la capital

La curva del Hipercor vuelve a ser noticia. Esta vez no ha sido de madrugada ni en fin de semana como es costumbre. No ha dado tiempo a recuperarse del último incidente a mitad de mayo cuando tenemos otro percance, por algo los vecinos del Barrio Obrero la llaman la 'curva de la muerte', en clara alusión a un punto negro de seguridad vial. Solo que en este caso está en pleno centro de Huelva.



Desde la Asociación de Vecinos alertan que esta vez han sido varias madres de los edificios aledaños las que se han puesto en contacto con la Asociación del Santa Bárbara para "contarnos que no hacía cinco minutos venían de vuelta del parque y habían pasado por esa acera".

La Asociación, recuerda, está abierta a la ciudadanía y atenderemos cualquier petición que nos llegue.



Desde la Asociación creen que las autoridades pueden hacer algo más para mitigar los riesgos de este verdadero punto negro en el corazón de Huelva. Algún tipo de plataforma, solución técnica o similar que obligue a aminorar la velocidad de los vehículos que por aquí circulan. Bien con más semáforos, resaltos, vallas de mayor calado que defiendan a los peatones.

La solución se antoja difícil pues es un problema de más de 100 años, apunta con ironía. Alguna vez con consecuencias menos drásticas como en esta ocasión y otras que lamentablemente no se han podido reparar.