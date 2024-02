Desconcierto y recelo ante la falta de director-gerente en el Hospital Juan Ramón Jiménez

El sindicato CSIF en Huelva denuncia la ausencia de un Director Gerente en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, por “la importancia de esta figura para el correcto funcionamiento del Área hospitalaria de Huelva”. Además, el sindicato insta a los interesados a postularse y recuerda que este próximo lunes 19 de febrero termina el plazo de presentación de candidaturas de la tercera convocatoria después de haber sido declarado desierto dos veces anteriores.

CSIF Sanidad de Huelva lamenta que el proceso haya sido declarado desierto por segunda vez, porque “según indicó la Junta de Andalucía, los candidatos presentados no se adecuaban al perfil requerido en el momento actual para el centro sanitario".

Actualmente, las responsabilidades del puesto están siendo asumidas, de forma interina, por la responsable de dirección médica del hospital Juan Ramón Jiménez, Alejandra Álvarez, quien ha demostrado “eficacia y resolución” en sus funciones, según CSIF, y porque además “cuenta con el respaldo de los trabajadores del hospital”. La directora médica presentó su candidatura y su proyecto técnico de gestión, y fue rechazado por el viceconsejero y director gerente del SAS de ese momento, y que posteriormente fueron cesados.

En este contexto, CSIF Huelva ha denunciado esta situación en varios comunicados a lo largo del año, porque interfiere en el funcionamiento del hospital y en la calidad de la atención médica en Huelva.

En este sentido, el Hospital Universitario “Juan Ramón Jiménez” (HUJRJ) de Huelva es el hospital de referencia especializada para el conjunto de la población onubense. La cobertura sanitaria del área a fecha de hoy es de 264.353 habitantes en el nivel básico de asistencia, distribuidos en distintas zonas. Al ser hospital de referencia de la provincia, da cobertura asistencial para determinadas especialidades a los 519.596 habitantes de la provincia de Huelva.

El HUJRJ está constituido por el Hospital “Juan Ramón Jiménez”, el Hospital “Vázquez Díaz”, el Centro Periférico de Especialidades “Virgen de la Cinta” y la Unidad de Salud Mental de Plaza Niña.

Por ello, CSIF expresa su “desconcierto” ante la demora en cubrir el puesto y muestra “recelo” hacia el proceso de selección, “temiendo que se estén considerando criterios ajenos a la gestión eficiente del hospital”, ya que la labor que viene haciendo la directora médica en funciones es bastante buena.

"Desde CSIF no nos explicamos cómo aún no se ha cubierto este puesto, y estamos recelosos del proceso", ha expresado el sindicato. "No queremos pensar que se estén considerando aspectos que no están relacionados con la idoneidad para el puesto y se esté buscando una solución que no garantice la calidad y eficacia en el puesto a cubrir.

La decisión de dejar desierto el concurso para cubrir el puesto de Director Gerente en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva es “inaudita” en el Servicio Andaluz de Salud y CSIF la considera “irresponsable” dada la situación precaria del hospital, con indicadores que lo colocan en una posición desfavorable en comparación con otros centros de salud en Huelva y Andalucía.

La ausencia de un director gerente afecta directamente a la capacidad del hospital para afrontar desafíos tan importantes como la posible construcción del Materno-Infantil, y agrava la crisis en la que se encuentra inmersa la sanidad en Huelva con la falta de especialistas, la ausencia de atractivo para quedarse en Huelva, lo que puede resultar en una mayor fuga de talento.

"Las razones detrás de esta decisión del SAS parecen más relacionadas con luchas de poder y pugnas partidistas que con criterios técnicos". CSIF exige al SAS que revele el perfil que está buscando, y sugiere que alguien con experiencia local, conocimiento profundo del hospital y capacidad de liderazgo sería la opción más adecuada. En conclusión, CSIF hace un llamamiento para dejar de lado la politización en el ámbito sanitario y sacar adelante al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

El sindicato CSIF responsabiliza del retraso y de las carencias de la sanidad en la provincia de Huelva al presidente de la Junta de Andalucía, a la consejera de Sanidad de Andalucía y a la delegada de Sanidad de Huelva, a lo que se suma la falta de acción en resolver este grave problema que afecta el desempeño del área hospitalaria de referencia en la provincia de Huelva.