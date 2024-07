El Ayuntamiento rechaza que el Gobierno retire la calificación de "interés general" al aeropuerto

El Ayuntamiento de Huelva rechaza que el Gobierno de España vaya a retirar la catalogación de interés general al futuro aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva. El proyecto fue reconocido como tal en 2009 por el Gobierno.

Desde entonces, sus promotores han trabajado en un modelo de aeropuerto enfocado al desarrollo económico del sector agrícola y al turismo emergente de la provincia. Actualmente se trata de una iniciativa de carácter privado que cuenta con todos los informes necesarios para garantizar su viabilidad.

Por ello, el primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha calificado el anuncio del Gobierno como “un nuevo ataque al interés y el futuro de Huelva. La decisión del Gobierno de retirar la catalogación de interés general al aeropuerto de Huelva es otro ataque, uno más, a los onubenses. No lo vamos a consentir”.

El Gobierno demuestra que Huelva “no es de su interés. El Gobierno demuestra lo que lo interesa Huelva al dejar caer la declaración que fue aprobada en 2009 por el Gobierno de Rajoy”.

Por ello, “este Ayuntamiento no se va a quedar quieto ante un atropello semejante. Es además una falta de respeto a los promotores del proyecto haberse enterado por los medios”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, “ya está en contacto con todas las administraciones y se ha puesto a disposición de los promotores del aeropuerto para ofrecer su apoyo firme con el fin de trabajar con un objetivo claro: es una decisión que no podemos aceptar”.

Arias ha insistido en que “lo que tiene que hacer el Gobierno es continuar con el procedimiento y no poner excusas para justificar que no quiere que Huelva tenga un aeropuerto ni pedir a otros que hagan su trabajo para tener que salir al rescate de su falta de compromiso con los onubenses”. En este sentido, ha asegurado que “la retirada supondrá tener que empezar de nuevo todo, con un claro freno al proyecto”. No obstante, “nosotros trabajaremos para que no sea así”.

El portavoz del Ayuntamiento califica como “una persecución a Huelva la decisión del Gobierno”. Arias recuerda que “ayer conocimos que Pedro Sánchez había dejado sin financiación el proyecto de Iberdrola”. Se trata de “dos iniciativas privadas que iban a generar empleo, riqueza y oportunidades para la ciudad a las que el Gobierno le pone la zancadilla. No solo no invierte en Huelva sino que además pone trabas a que lo hagan los empresarios”.

El Ayuntamiento pide al Gobierno que “replantee su decisión y mantenga la catalogación como interés general del proyecto aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva” porque “es viable.

Es un proyecto privado, con apoyos suficientes y fundamentado en un proyecto que garantiza su viabilidad”. El anuncio “es una clara dejadez de funciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de su ministro Óscar Puente y su delegada en Huelva, María José Rico. Pretenden camuflar su desprecio por los onubenses eludiendo su responsabilidad”.

Arias pide “al PSOE de Huelva que se ponga al lado de los onubenses, del interés de los onubenses y defienda en Madrid el futuro de la provincia. Tenemos a un diputado nacional que fue alcalde de esta ciudad como es Gabriel Cruz paseando por el Congreso. Es el momento de demostrar al lado de quien está. El PSOE de Huelva tiene una oportunidad de demostrar al lado de quien está. Puede elegir entre Pedro Sánchez y Huelva”. El portavoz del Ayuntamiento se ha preguntado además “¿Dónde está Óscar Puente? Iba a venir en junio a vendernos sus grandes proyectos para el tren, sus lanzaderas fantásticas con las que justificar la renuncia al AVE. No es capaz siquiera de recibir a la alcaldesa de la ciudad”.

Huelva es la única provincia costera de España que carece de aeropuerto. Una infraestructura que se suma a la pésima red ferroviaria que padecen los onubenses. Todo ello se traduce en una pérdida de competitividad. Por ello, “este Ayuntamiento no se va a quedar quieto ni callado en la defensa de Huelva y los onubenses. Iremos donde tengamos que ir, gobierne quien gobierne. Trabajaremos con todas las administraciones y sus promotores para garantizar que Huelva tenga aeropuerto. Huelva va a tener aeropuerto. Los onubenses no son menos que el resto de los españoles”.