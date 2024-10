El apoyo a un proyecto minero que amenaza la cabecera del embalse del Andévalo rompe a la Junta de Andalucía

Un nuevo frente de preocupación se abre en el campo onubense ante la declaración de "interés estratégico" por parte de la Junta de Andalucía de un nuevo proyecto minero. Esta vez la luz verde llega por silencio administrativo y el beneficiario es el plan minero de Iberian Velt West que se desarrollará entre Puebla de Guzmán y Paymogo en la zona conocida como La Romanera.

La intención de Emerita Resources España Sociedad Limitada es poner en marcha un complejo minero que según los regantes consultados se situaría en el centro de la cuenca que abastece el embalse del Andévalo, el mayor de Huelva con 634 Hm3 de capacidad y el más importante para garantizar el abastecimiento no solo agrícola sino también, industrial (incluidos los proyectos de hidrógeno verde en ciernes) y de uso turístico. Y este proyecto minero comprometería la cuenca del Malagón que descarga en este embalse. Hay que resaltar que los otros dos que influyen en la masa de agua son el Chorrito y la rivera del Cobica, que ya están 'tocados' por las aguas ácidas de mina.

Cuenca ya afectada por pasivos mineros en la zona de la Cobica y el Chorrito

Labores de perforación e investigación en La Romanera

Por este motivo, la resolución positiva para los intereses mineros firmada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha encontrado una contundente contestación en la propia Junta de Andalucía aunque de momento son prospecciones y perforaciones.

La Comisión de Política Económica informó desfavorablemente la solicitud de la empresa minera Emerita Resources

En concreto y tras las preceptivas consultas, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul concluye que "se considera que el proyecto sí afectaría a zonas con un régimen específico de protección por la normativa de aplicación que establece prohibiciones o limitaciones que determinan la improcedencia de su declaración como inversión de interés estratégico, en particular en materia de biodiversidad y espacios naturales protegidos", y que "de acuerdo con las competencias de esta Consejería, no puede considerarse que el proyecto cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.2.a), del DL 4/2019, y se entiende por tanto no procedente su declaración como inversión de interés estratégico".

Zona de dehesa (El Cura)

Un pronunciamiento reforzado por otra Consejería que tiene mucho que decir: Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural concluye: «Desde el punto de vista de la explotación de nuestra demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras, en la que los recursos del embalse del Andévalo juegan un papel estratégico, una vez analizada la documentación facilitada el pasado día 13 de mayo, se constata que la ubicación de la mina en la cola del embalse del Andévalo entraña un riesgo que sería conveniente no asumir, dado que afecta al agua de consumo de la mayor parte de la costa y capital de la provincia».

Las demás consejerías y departamentos consultados que han emitido informes no ven impacto alguno en este proyecto aunque viene precedido de cierta discrepancia.

Así, con fecha de 27 de mayo de 2024, la Unidad Aceleradora de Proyectos, emite en sentido desfavorable el informe técnico al que hace referencia el artículo 5.2 del citado Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, basado en los informes preceptivos establecidos en el artículo 5.1 del Decreto-ley 4/2019, en los cuales se recogen las siguientes conclusiones:

La Consejería de Industria, Energía y Minas concluye que «no hay constancia de que el proyecto pueda afectar a zonas o suponga el desarrollo de actividades que tengan un especifico régimen de protección por la legislación administrativa propia del sector minero» y que «no hay legislación administrativa del sector energético que establezca prohibiciones y limitaciones que determinen la improcedencia de su declaración como inversión de interés estratégico».

La Consejería de Salud y Consumo informa que «este proyecto no está sometido a Evaluación de Impacto en Salud al tratarse de un proyecto de industria extractiva».

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda concluye que «el proyecto se adecua a la planificación territorial vigente y puede informarse favorablemente, siempre y cuando las actividades extractivas mineras, incluidas las instalaciones auxiliares no afecten a terrenos de dehesa en el ámbito territorial donde se solapan la figura de protección AG-7 y las actuaciones proyectadas conforme a la Norma 42 del PEPFPH modificada».

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte entiende «que no hay establecidas prohibiciones o limitaciones en materia de Patrimonio Histórico que determinen la improcedencia de la declaración del proyecto como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía».

Así es el proyecto

El proyecto Iberian Belt West desarrolla la concesión de explotación derivada del permiso de investigación minera La Romanera.

El proyecto consiste en una operación de extracción minera que tiene como objetivo la recuperación y procesamiento de minerales metálicos como zinc, plomo, cobre, oro y plata.

El proyecto tendrá 23 años de vida total, de los cuales 19 corresponden a la operación minera, 2 años de pre-producción y 17 de producción, a lo que hay que añadir 4 años más para finalizar las labores de desmantelamiento y restauración.

Inversión: 354.047.492 euros.

Empleo: El proyecto tiene previsto generar 269 empleos directos en fase de explotación. Junto a ello, se contempla la creación de 540 empleos indirectos.

La vigencia de la declaración de proyecto de interés estratégico para Andalucía, se extenderá por un período de 98 meses, de acuerdo con el tiempo estimado de resolución de la autorización de explotación minera, así como con el de puesta en servicio de las instalaciones desde el momento de dicha resolución.

Mapa del proyecto de Iberian west.

Riqueza del subsuelo: el oro como atractivo

El Proyecto IBW se encuentra dentro del renombrado Faja Pirítica Ibérica, uno de los terrenos de sulfuros masivos (VMS) vulcanogénicos más productivos del mundo. El Proyecto IBW abarca tres depósitos polimetálicos. De este a oeste: Infanta, El Cura y Romanera. La exploración anterior de los depósitos fue realizada por importantes empresas, entre ellas Asturiana, RTZ y Phelps Dodge en los años 1970 y 1980. El Proyecto IBW está situado en la parte occidental del cinturón, adyacente a la frontera con Portugal, aproximadamente a 144 kilómetros al oeste de Sevilla y a 50 kilómetros de la ciudad portuaria de Huelva. El Proyecto se extiende a lo largo de una franja de aproximadamente 12 km.

El depósito Romanera fue perforado principalmente por Minera Rio Tinto en la década de 1990 y se informa que contiene 34 millones de toneladas con leyes de 0,42% de cobre, 2,20% de plomo, 2,3% de zinc, 44,4 g/t de plata y 0,8 g/t de oro, dentro de los cuales hay un recurso de mayor ley de 11,21 millones de toneladas con una ley de 0,40% de cobre, 2,47% de plomo, 5,50% de zinc, 64,0 g/t de plata y 1,0 g/t de oro (The Volcanic Hosted Massive Sulphide Deposits of the Iberian Pyrite Belt, García-Cortés ed. ., 2011). Según advierte de propia minera, "una persona calificada, según se define en NI 43-101, no ha realizado suficiente trabajo en nombre de Emerita para clasificar la estimación histórica informada anteriormente como recursos minerales o reservas minerales actuales, y Emerita no está tratando la estimación histórica como tal. No se debe confiar en la estimación histórica". El depósito se extiende desde la superficie hasta aproximadamente 550 metros de profundidad en perforaciones históricas. La mineralización permanece abierta para una mayor expansión más allá de los límites de la perforación existente.

La zona mineralizada de La Infanta ha sido perforada desde la superficie donde aflora hasta una profundidad de aproximadamente 400 metros. Dentro de la zona se producen numerosas intercepciones de alta ley y permanece abierta a la expansión a poca profundidad. La Infanta se ubica aproximadamente a 8 km al este del yacimiento La Romanera.