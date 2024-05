Comienzan a recoger firmas contra el 'tarifazo' que prepara Giahsa

El PSOE de Huelva ha iniciado este lunes una recogida de firmas en los diferentes municipios de la provincia para «rechazar la ausencia de presupuestos» de la Mancomunidad de Agua y Servicios de la provincia (MAS-Giahsa) y «a la intención de aprobar un tarifazo, con el que se quiere incrementar las tarifas en un 25, 50 o 90%».

Pleno de la MAS-Giahsa

En rueda de prensa, el alcalde de Bonares y portavoz del PSOE de la MAS-Giahsa, Juan Antonio García, ha explicado que esta es una de las acciones que ha puesto en marcha su grupo ante «la preocupación» por «la ausencia de presupuestos» en la mancomunidad y por «la propuesta de tarifazo», es decir, «aumento de tarifas en porcentajes grandísimos, del 25%, 50% e incluso del 90%, dependiendo de los usos en bloque y en cuotas, que ha propuesto el actual equipo de Gobierno del Partido Popular», que «no se llevó adelante gracias a que el PSOE fue capaz de paralizarlo».

Así, García ha incidido en que el PSOE lleva semanas mostrando esa «preocupación» y este lunes han seguido con las actuaciones «de rechazo a esta propuesta», por ello, en todos los pueblos de la provincia se está llevando a cabo una recogida de firmas «invitando a todos los vecinos y vecinas a que expresen su no al tarifazo».

«El Partido Popular cuando estuvo en la oposición criticaba la gestión de Giahsa, y que las facturas eran muy caras, pero qué sorpresa nos hemos llevado cuando, nada más que llegar el Gobierno, la gestión es cada vez más pésima y se está deteriorando servicios como el ciclo integral del agua, la recogida voluminosa o la recogida de los residuos sólidos y urbanos. Y a todo ello se le une una subida que nos quieren incluir en la factura que supone un verdadero sablazo al bolsillo de los usuarios, nuestros vecinos y nuestras vecinas», ha enfatizado.

Por ello, el socialista ha detallado que el objetivo de la recogida de firmas es que los vecinos «se conciencien» y con ella piden que «se aprueben lo antes posible unos presupuestos que sean justos, sociales y transparentes, no como los que propusieron el 9 de febrero», y por otro lado, que el presupuesto «no conlleve ningún aumento de tarifa, como el tarifazo que quisieron proponer, tanto en abastecimiento, en saneamiento, en recogida de residuos, en depuración, etcétera».

Por otra parte, también solicitan que «cumplan con los estatutos y con los convenios firmados con los ayuntamientos en los distintos», con los que «se puede devolver el 1,5% sobre los facturados y también para que los ayuntamientos reciban los materiales para las distintas obras que se hacen», toda vez que piden «algo que es muy importante», que «se mejore los servicios, porque se están deteriorando el ciclo integral del agua ola recogida de los residuos y de voluminosos». «Por lo tanto, no al tarifazo, ese es el lema, no a esta subida tremenda de impuestos y sobre todo un partido que criticaba que teníamos unas tarifas aptas cuando llevábamos años congelados e incluso las habíamos bajado y, por supuesto, que se mejoren los servicios. Es posible aprobar un presupuesto equilibrado manteniendo lo que es una asignación en gasto y en ingresos correspondiente a lo que había sido anteriormente y que no suponga este incremento de tarifas que es un ataque al bolsillo de los vecinos y vecinas», ha concluido.