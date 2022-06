Federico Sánchez: “Cualquier guerra es un drama, por lo que es condenable desde cualquier ideología o creencia”

Mi estado esta semana es de satisfacción y bienestar. Para mí es un placer y todo un orgullo tener en esta vuestra sección a Federico Sánchez de la Campa Peguero, al cual le tengo en bastante estima. Y que actualmente ejerce como Presidente del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Lo conocí aproximadamente a mediados de los ochenta, cuando de la mano de mi buen amigo Rafael Sánchez Guerra y Perera me acerqué a la calle San José de nuestra capital, donde por aquellos años trabajaba como apoderado en las oficinas de Citibank. Desde el primer momento percibí que era una persona, empática, educada, responsable, amable, profesional, cercana y sobre todo muy ‘güena’ gente.

Y la verdad es que no erré, pues con el paso del tiempo la relación y el trato fue más de amistad que de cliente, cosa que con el paso del tiempo ha ido incrementándose, tanto con él como con su mujer Lola.

Pero, para que ustedes mis queridos lectores conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro entrevistado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente y pese a estar muy liado con la preparación de la 97ª edición del Copa de Rey de Tenis, aceptó nuestra invitación. Así que vamos al lío ya.

Comencemos por nuestros orígenes, se dice que todo niño sueña con ser algo de mayor ¿por dónde pasaban tus sueños?

Yo creo que los sueños tienen mucho que ver con las circunstancias en cada momento de tu vida. Desde los 15 años comencé a trabajar en un negocio familiar y tuve que alternar el trabajo con los estudios y no fue nada fácil. Me topé con la realidad muy joven y eso te marca. Soy más de pensar que quizás no siempre hacemos aquello con lo que soñamos o nos gusta, pero sí de encontrarle gusto a lo que hacemos y para mí la actitud y la motivación tiene mucho más fuerza que cualquier otra circunstancia. Dicho esto, y haciendo un resumen siento que muchas cosas que deseaba se han cumplido, al menos en buena parte.

Lo que de seguro no soñarías sería con ser presidente del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Soy socio del RCR Tenis desde 1974 y en el año 2000 entré en la Junta Directiva como responsable económico durante 8 años. Fue una etapa bonita, pero en verdad nunca pensé en volver. No me gusta mucho las segundas partes, pero en el año 2019 me pidieron amigos y socios/as que me hiciera cargo del Club y como me cuesta decir que no, aquí estoy. En realidad, la carga que supone cualquier puesto con una cierta responsabilidad es mayor que cualquier sueño y desde luego este nunca fue para mí un sueño, lo asumo más como un deber con mi Club de toda la vida y ayudar a mejorar un poco cada día junto con mi Junta Directiva, empleados y masa social. Esto, como tantas cosas en vida, es un trabajo en equipo y no de una persona.

Dicen que los sueños no se hacen realidad. Sino que son una realidad. Y es cierto que, en la próxima edición de la Copa del Rey, uno de los participantes será Carlitos Alcaraz. Supongo que traerlo a Huelva habrá sido una tarea ardua y difícil.

Te puedo asegurar que no es nada fácil ya que estamos hablando de jugadores del primer nivel en el mundo. Afortunadamente tenemos en nuestro Club al Director del Torneo, Javier García Sintes, hijo de nuestro siempre recordado Pepe García Requena, y que, por su pasado como tenista profesional, mantiene una excelente relación con jugadores, entrenadores y managers que nos facilita mucho el acceso a ellos. Aun así, son negociaciones complejas tanto en lo económico como en fechas, ya que el circuito ATP es muy exigente para los profesionales. He de poner en valor el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con esta edición en particular ya que su apoyo ha sido vital para abordar el cartel de esta 97 edición de la Copa del Rey.

La fecha de esta 97ª edición está prevista para los días 7 y 8 de julio, aunque si pasará el tenista murciano a semifinales de Wimbledon se aplazaría el torneo al 9 y 10 ¿Es así?

Así es, en las negociaciones se contempló la posibilidad de que Carlos Alcaraz o Pablo Carreño pudieran avanzar en el Torneo de Wimbledon hasta semi-finales y se propusieron también los días 9 y 10 para el caso de que se diera esa circunstancia.

El resto del cartel estará compuesto por otras primeras figuras con Pablo Carreño y Daniel Rincón y Pedro Martínez

Correcto, el cuadro ha quedado conformado de la siguiente manera: Carlos Alcaraz, jugador núm. 7 ATP, Pablo Carreño jugador 18 ATP, Pedro Martinez jugador 49 ATP y finalmente un joven muy prometedor Carlos Gimeno, que fue finalista Junior en Wimbledon 2019.

Tengo que decir en honor a la verdad que desde tu llegada al cargo cada año ha ido subiendo el nivel de los competidores. Entiendo que buscar patrocinadores también está siendo uno de los grandes logros de tu directiva contigo a la cabeza.

En efecto. Es complicado el tema de patrocinadores, aunque hay que decir que tenemos que agradecer como muchos patrocinadores llevan años colaborando con la Copa del Rey, tanto instituciones como empresas privadas y sobre todo en épocas muy difíciles como la crisis económica del año 2008, crisis de la Covid, etc.. La Copa del Rey pertenece a Huelva y yo creo que es un evento, por su historia y calidad de participantes, que se ha hecho un hueco en el mundo del Tenis en España y creo que no se entendería un verano en Huelva sin su Copa del Rey.

Por cierto, ante este gran evento, supongo que serán muchas las peticiones de entradas. ¿Cómo se pueden conseguir? ¿Están ya a la venta?

Sí, desde que se anunció el cartel hay mucho interés por asistir este año a nuestras instalaciones. Las entradas se podrán adquirir desde el día 21 de Junio a partir de las 12 de la mañana en Momotickets.com , asimismo este año como novedad tendremos también a la venta palcos de 6 y 7 plazas para empresas y particulares con una Zona VIP.

Hablando de la gran estrella del citado torneo, si le tuvieses que recomendar y hablamos de gastronomía un plato que no debería irse sin probar de Huelva ¿Cuál sería?

Hay tanto y bueno en nuestra gastronomía que tendría que estar al menos un mes aquí probando nuestros platos. Pero sin duda desde nuestro jamón de bellota, nuestras gambas y la gran variedad de nuestros pescados y carnes ibéricas, maridados con nuestros excelentes vinos y los exquisitos frutos rojos. Tenemos una auténtica despensa gourmet en Huelva.

En otras ediciones he visto como una reconocida firma de jamones de Huelva entregaba a los participantes un magnifico jamón ¿se sigue haciendo?

En ediciones pasadas esta entrega se ha realizado en pista, para esta edición vamos a tratar de hacer una entrega de trofeos más corta y sencilla, por lo que el detalle de la entrega del jamón se hará en un entorno más privado.

Siguiendo en clave gastronómica ¿eres cocinillas? y si es así ¿cuál es tu plato estrella?

Me gusta la cocina y sobre todo me relaja mucho, porque me gusta cocinar, aunque eso sí, sin nadie alrededor. En verdad hay un plato que me gusta mucho como queda y que es una receta que tengo de cuando trabajaba en el bar familiar de un gran cocinero de Huelva que trabajaba con nosotros, este plato es el Rape a la Marinera con una Salsa de almendras que creo me sale bien, modestia aparte.

Usando un símil tenístico, demos un revés y hablemos de la invasión de Ucrania ¿Qué opinión tiene al respecto?

Para mí es sobre todo un drama humano por todo lo que ha supuesto para millones de personas que han tenido que dejar sus hogares, sus trabajos, sus ilusiones, etc. Cualquier guerra es un drama, por lo que es condenable desde cualquier ideología o creencia, nada justifica la muerte de seres humano sin saber porque y las nefastas consecuencias para millones de personas.

Volvamos a lo nuestro, sigamos hablando de Huelva y en especial de la falta de infraestructuras, algo que obviamente merma el potencial turístico de nuestra provincia. ¿Qué te dicen los participantes al torneo cuando le dices que no hay AVE?

Normalmente los jugadores llegan a Sevilla en avión y los traemos en coche hasta Huelva, pero es evidente que las infraestructuras son esenciales para el desarrollo de cualquier territorio y Huelva está especialmente castigada en este sentido. A veces nos comentan que no es demasiado fácil acercarse a nuestra ciudad, aunque ellos suelen estar acostumbrados a largos desplazamientos en su vida profesional.

Si fueses político y estuviese en tu mano traer la más primordial infraestructura para Huelva ¿Cuál sería?

Creo que el tema de comunicaciones es vital; se llame AVE, se llame Aeropuerto por su importancia para las empresas exportadoras y para el turismo. Otro aspecto que también me parece importante es la infraestructura para las empresas del sector agroalimentario que tanto peso tiene en la economía onubense. No puedo hablar desde la óptica política, pero como ciudadano de a pie se me ocurre que la única manera es la unión y la toma de conciencia, con independencia de las ideologías de cada uno, es la única manera. Si no lo hacemos, considero perdemos la legitimidad de la protesta

Hablando de política, nunca te ha tentado ningún partido en formar parte de alguna candidatura

Jamás he pensado en estar en política, pero no por nada, sino porque nunca me ha atraído. En mi época de Universidad en los años 70 tuve varias ofertas para formar partes de fuerzas políticas, pero como digo, no me atraía nada, pero de la misma manera que no me atrae determinadas profesiones.

Pegamos un nuevo revés en la entrevista antes de finalizar. Por aquello que has sido director de una entidad bancaria, me gustaría saber tu opinión en cuanto a la falta de cercanía con los clientes, debido a tanta digitalización

He conocido una banca bastante diferente a la actual en general. Como sabes estaba en una entidad cuyo foco era el servicio al cliente y esa siempre ha sido mi cultura profesional, servir lo mejor que sabía a los clientes que confiaban en nosotros. Es cierto que los tiempos están cambiando a una gran velocidad especialmente la digitalización no solo de la banca, sino de todos los sectores, y aunque en mi caso me llevo bastante bien con la tecnología, pero hay que tener empatía con aquellos que por edad y conocimientos no lo manejan. El servicio cara a cara no tiene competencia y es la mejor imagen que se puede proyectar, pero hoy es bastante complicado, al menos en el sector bancario, porque la reducción de personal y oficinas bancarias no permite ese tipo de relaciones con el cliente. La eficiencia económica se impone al servicio y en mi opinión aquellas entidades que sean capaces de conjugar tecnología y servicio cercano serán las que tengan éxito.

Estamos llegando al final y quiero darte las gracias por prestarme tú tiempo ¿Te gustaría decir algo más y que durante la entrevista no te haya preguntado?

Gracias a ti mi querido Félix y decirte que ha sido un verdadero placer esta charla. Seguramente siempre queda algo en el tintero, pero ha sido una entrevista intensa donde poco o nada ha quedado por decir. De todas formas, siempre será una buena excusa para volvernos a ver que tal o cual tema no se tocó.