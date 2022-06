Manuel Campos: “En el ámbito educativo, padres y profesores deben trabajar conjuntamente”

Mi estado esta semana es de satisfacción. Para mí es un placer tener en esta vuestra sección, que me brinda la dirección de www.diariodehuelva.es, a Manuel Campos Cordón. Es Diplomado en Magisterio, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y Doctorado en la citada Universidad.

Habiendo ejercido como profesor de Primaria y Secundaria, sin olvidar su paso por la Universidad de Sevilla como profesor de Antropología Social y colaborador de la misma materia en la Universidad onubense. En la Junta de Andalucía perteneció al grupo de investigación ‘Recursos socioeconómicos y simbolismos’, con más de cinco publicaciones. Como político también tuvo un largo recorrido, ya que de 1983 a 1987 fue concejal en el consistorio onubense y Diputado provincial por Alianza Popular.

A Manuel lo conocí hace aproximadamente quince años, gracias a nuestras perritas, ya que ambos coincidíamos en el parque con nuestras queridas mascotas ya desaparecidas (Juli y Suky). Y desde ese momento me pude percatar que se trataba de una persona educada, empática, respetuosa, amable y buen tertuliano con quien conversar de cualquier temática. Y no me equivoque, pues de aquel momento comenzamos una buena amistad que con el paso del tiempo se ha ido incrementado.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, puedan descubrir un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos al lio ya.

Como profesor que has sido durante muchos años que opinión tienes que actualmente los alumnos de 2º de Bachillerato puedan obtener el título e ir a selectividad con un suspenso.

Considero que la Ley Celaá (LOMLOE) es un error y así lo considera la Justicia al fallar a favor del Decreto regional de Promoción, Evaluación y Titulación frenando que los alumnos puedan pasar de curso con varias asignaturas pendientes. Estoy a favor de la cultura del esfuerzo entre el alumnado y la calidad de la enseñanza.

Por otro lado los estudiantes de ESO pueden tener título con suspensos y no hay exámenes de recuperación; todo dependerá del equipo de docentes ¿esto es bueno o malo para tener una buena formación?

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre será la que esté en vigor para el curso 2021/2022, modifica la Ley Orgánica 2/2006. ¿Qué sucede? La de 2006 fija claramente en el artículo 37 que para poder obtener el título de Bachillerato es necesario no tener ninguna asignatura suspensa. Ahora, la nueva ley (que aún no está vigente) establece en el Artículo 37 que «para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada, y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. Es decir, los profesores pueden decidir que un alumno/a pueda pasar a la selectividad con una asignatura pendiente siempre que la media de sus cursos sea 5 incluido la asignatura suspensa.

¡Qué gran error¡ Puede darse el caso que un selectivo esté suspenso en matemáticas y escoja una carrera de ciencias o uno suspendido en lengua/literatura escoja una carrera de letras. La Universidad es un centro de investigación y de formación para ejercer un función social de alta capacitación no tiene, por tanto, lugar para enseñar conocimientos básicos que se suponen asimilados durante los cursos formativos preuniversitarios. Ellos serán nuestros médicos, ingenieros y docentes en quienes pondremos toda nuestra confianza.

Sigamos en clave de docencia: como profesor de la vieja escuela que lo fuiste, hay algo que me sorprende y que hace años era inimaginable y que ahora es algo habitual, como es la falta de respeto de los alumnos a los profesores ¿A qué crees que se debe esto? Y lo peor que según las estadísticas los padres protagonizan ya más caso de acoso a profesores que los alumnos ¿Que opinión tienes al respecto?

Tenemos que aclarar si los maestros y profesores se consideran educadores. El educador es el profesional que tiene asignado la función de tutor de un alumno/a durante un tiempo fijo diario a lo largo del curso. Es decir, es el que reemplaza al padre, madre o tutores legales- que son sus educadores naturales- durante su estancia en un centro educativo. Por tanto no solamente ha de transmitir conocimientos de las materias del currículo sino que ha de procurar que la escuela y los institutos sean prolongación del hogar donde no debe haber una excesiva protección y permisividad del alumnado para hacer lo que quiera, como unos buenos padres y equilibrados no permitirían que hicieran sus hijos.

Actualmente hemos pasado del autoritarismo del enseñante a la horizontalidad entre profesores y alumnos. Los profesores y maestros han de ser asequibles al alumnado para que nunca existan lagunas no rellenadas de conocimientos por timidez o miedo. El espacio entre discente y docente ha de ser asequible pero sin olvidar que uno es el enseñante educador y el otro es discente que aprende. Los niveles son distintos y deben saberse y guardarse tanto por el profesor como por el alumno. Olvidémonos del buenismo. Se debe enseñar siempre cuál es el tratamiento correcto (lo importante siempre es el alumno y es él quien debe saber cómo ha de dirigirse a los demás) teniendo siempre presente que la buena convivencia se basa en el respeto y que éste ha de enseñarse y exigirse.

Los padres juegan un papel fundamental en la conciliación escolar. Unos padres que contradicen continuamente al docente, ridiculizan y lo zahieren, anulan totalmente su autoridad y el cordón umbilical de la transmisión educativa se rompe. Las calificaciones que llegan a los padres diseñan el espacio recorrido por sus hijos durante un periodo de tiempo, nunca debe sentirse agredidos ni los alumnos ni los padres. Cuando esto sucede, se dan resultados nefastos de convivencia y de falta total de respeto como son las agresiones a docentes. Hay que insistir que en el ámbito educativo, padres y profesores, deben trabajar conjuntamente en: ser solidarios y respetuosos con los demás y con sus opiniones, transmisión de normas de urbanidad ya que ser amable y correcto en el trato nos posibilitan una mayor y mejor convivencia.

Cambiando de tema pero siguiendo con comparaciones. Fuiste concejal y diputado provincial de Alianza Popular, allá por 1983. ¿Por qué piensas que antes se hablaba menos de inmoralidad y actualmente España está a la cabeza de Europa en número de políticos corruptos?

La pregunta que me haces es muy difícil de responder sin poder acceder a fuentes fidedignas. Donde está el ser humano con sus codicias, avaricias, ambiciones sin límites, avidez y deseos irrefrenables es fácil que haya inmoralidad y corrupción. ¿Las hubo alrededor mío? Sí que las hubo pero siempre pensé que si eso, que eran pequeñas corruptelas, pasaba aquí ¿qué estaría pasando más arriba? Y pasaba. Corruptos siempre los ha habido y los habrá porque es difícil, para un partido político, encontrar un método que detecte los futuros corruptibles o ya corruptos. Pero encontré también muchos que fueron honrados servidores del pueblo que los eligieron.

Por cierto, ¿por qué crees que Huelva es la cenicienta de Andalucía en cuanto a infraestructuras?

Te emplazaría a que leyeras un libro, que fue mi trabajo de investigación de Los Cursos de Doctorado, titulado Huelva con Extremadura (título comercial). En él expongo como, desde la formación de las provincias, Huelva se sintió olvidada desde el centralismo madrileño y temió serlo también del sevillano-cordobés durante II República durante el proceso de estudio y aprobación del Estatuto Andaluz. Huelva iniciaría, junto con Extremadura, el Estatuto Onuboextremeño.

En cuanto a equipamientos cual dirías que es el más primordial para Huelva.

Pienso que Huelva tiene varias deficiencias: unas endémicas y otra reciente. Empecemos por las primeras. Huelva es un territorio aislado; es la única provincia, junto a Cádiz, en toda Europa no comunicada. La falta de una carretera Huelva-Cádiz es del todo incomprensible. Falta de medios, en un principio, dio paso a razones políticas y medioambientales que hoy son inadmisibles. Nunca he oído hablar a un político onubense de la necesidad de una carretera directa entre Huelva y Cádiz. Tal vez haya que tener mucha fuerza en los ejecutivos que van pasando por la Moncloa, porque medios técnicos hay de sobra para, sin dañar El Coto, poder trazarla.

Otra asignatura pendiente de la capital onubense es el Puerto. El eje central, de Huelva con Extremadura, es la lucha por el ferrocarril Zafra-Huelva y el Puerto de Huelva. Manuel Pérez y Perez, líder proextremeñista, basaba la riqueza de la provincia y la de su capital en la salida de toda la mercancía desde Salamanca al puerto onubense a través del ferrocarril Zafra-Huelva evitando la competencia desleal de Sevilla con un transporte gratuito de ferrocarril M-Z-A en manos de la burguesía sevillana. Era gratuito pero la mercancía llegaba antes al puerto sevillano y lo que quedaba llegaba a Huelva, perjudicando al Puerto y al ferrocarril Zafra-Huelva.

Hoy estamos igual que durante la II República, el ferrocarril está obsoleto, no se han mejorado tramos ni infraestructura, no es un transporte competitivo y la salida a Extremadura hay que hacerla por Sevilla. El puerto necesita ese ferrocarril y convertir la ría en una vía navegable de barcos de gran tonelaje y pasajero. No me olvidaré de que Huelva necesita una salida por autopista para enlazar con La Vía de la Plata que es un itinerario moderno y turístico, que tanta falta hace en nuestra provincia.

Por último, me referiré a un gran problema, verdadero tabú entre los políticos onubenses; me estoy refiriendo a LAS BALSAS DE FOSFOYESOS. Según Geo Innova Durante los últimos 40 años, se depositaron más de 100 millones de toneladas de fosfoyesos en 1200 hectáreas en marismas del estuario de Huelva. Una pésima herencia que le hemos dejado a las generaciones presentes y venideras. ¿Quién será capaz de solucionarlo o, al menos quiénes se atreverán a plantarle cara?

Volvamos a dar otra vuelta al timón. ¿Qué opinión tienes en referencia a la invasión de Ucrania?

Las guerras son todas un fracaso de la diplomacia y del mal hacer de los políticos. Para hablar de ello tendría que recordar de donde viene el conflicto.

Rusia y Ucrania tienen un origen compartido. Ambas naciones tienen una historia que data desde la Edad Media y sus raíces son comunes en el Estado eslavo oriental de Kievan Rus. Tuvieron destinos separados durante siglos, surgiendo así dos idiomas y dos culturas. En el caso de Rusia se convirtió en un Imperio, mientras que Ucrania no consolidó su propio Estado. En el siglo XVII, gran parte del territorio de Ucrania perteneció al Imperio ruso. Cuando se desmoronó en 1917, Ucrania fue independiente por poco tiempo y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, fue conquistada por la Rusia soviética. En 1991, Ucrania, Rusia y Bielorrusia fueron las tres naciones que sellaron la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, Moscú aún pensaba conservar su influencia, por lo que decidió crear la Comunidad de Estado Independientes (CEI), el cual sería un instrumento para lograrlo. Además, el Kremlin pensaba que con el suministro de gas barato lograría controlar al país vecino. Pero no sucedió así, mientras Rusia y Bielorrusia se aliaron, Ucrania fijaba su vista en Occidente. Rusia y Ucrania comenzaron a tener la primera crisis política bajo la presidencia de Putin. Cuando hubo las elecciones presidenciales en 2004, Rusia le dio su apoyo al candidato proruso Viktor Yanukóvich. Sin embargo, su victoria fue impedida por la “Revolución Naranja”, ganando el político pro-occidental Viktor Yúshchenco. En los años 2006 y 2009, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania. También, interrumpió el tránsito a la Unión Europea (EU). Para el 2008, el entonces presidente de EEUU George Bush, intentó integrar a Ucrania y Georgia a la OTAN. Sin embargo, Moscú manifestó que no aceptaría la independencia de Ucrania. Este deseo de Bush no fue posible porque Alemania y Francia impidieron que fuera así. En 2013, meses antes de que se llevara a cabo la firma, Moscú generó una presión económica sobre Kiev, obstaculizando las importaciones ucranianas. Esto originó que el entonces presidente ucraniano Yanukóvich suspendiera el acuerdo negociado. En febrero de 2014 huyó a Rusia después de desencadenar protestas de la oposición. Tras el vacío del poder en Kiev, el Kremlin aprovechó y anexó a Crimea en 2014. Esto fue el punto de inflexión de una guerra no declarada. Al tiempo que esto ocurría, fuerzas militares rusas fueron movilizándose en las cuencas mineras de Donbás, al Este de Ucrania. Donetsk y Lugansk fueron proclamadas como “repúblicas populares”, los rusos iban a la cabeza. Tras las presidenciales de 2014 el Gobierno de Kiev lanzó una ofensiva militar a la que llamó “Operación Antiterrorista”. Ese mismo año, con motivo de la celebración del 70 Aniversario del Día D de Normandía, Putin y el recién elegido presidente ucraniano Petro Poroshenco, se reunieron por primera vez, siendo Alemania y Francia los países mediadores. Fue así como se creó el llamado Cuarteto de Normandia, conformado por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia.

En ese momento, el ejército ucraniano hizo que los separatistas retrocedieran. Kiev manifestó que Rusia intervino militar y masivamente, pero Moscú lo negó rotundamente. Las fuerzas ucranianas que se encontraban en Ilovaisk (al este de Donestsk) fueron derrotadas. Esta guerra de frente amplio, culminó en septiembre tras la firma del armisticio en Minsk. Ya se había desatado un conflicto entre Rusia y Ucrania, dando lugar a una guerra de trincheras. Esto conllevó a una segunda derrota por parte de las fuerzas ucranianas en la ciudad estratégica de Dabaltsebo. Este conflicto originó el acuerdo de paz Minsk-2, con Occidente como mediador, pero no se cumplió por ambas partes. Putin se negó a reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, alegando que no estaba implementado en los acuerdos de Minsk. Desde el año 2021, Putin exige a EEUU que Ucrania no forme parte de la OTAN y tampoco reciba ayuda militar. Pero esta demanda es rechazada por la OTAN pero no la integró ni le ayudó militarmente. Después de ser una de las repúblicas post-soviéticas más estables desde el punto de vista económico, político y social en la década de los 90, se convirtió en una zona inestable, con muchos conflictos armados y resentimientos nacionalistas que fueron alentados en sus inicios, desde fuera de sus fronteras por los Estadounidos-Europa, por un lado, y por Rusia por el otro. Todos estos conflictos originaron sanciones económicas y protestas contra Rusia y la solicitud de devolver el territorio ucraniano, pero sirvieron para que Putin además de negarse, reforzó su idea de acabar con el problema ucraniano preparando su conquista. Los ucranianos han creído que no iban a estar solos en esta guerra porque los discursos estadounidenses y europeos así lo parecían. Estos han conseguido arrojar el cordero a la jaula del león cuando lo más sensato hubiera sido convencer a la cúpula ucraniana replantearse los acuerdos de Mins ya que ni la OTAN, por el artículo 5 del tratado, ni Estados Unidos iban ayudarles.

Tras este preámbulo considero que Ucrania, debería haber cumplido el Tratado de Minks-2, no que ha entrado en una guerra creyendo que los rusos no se iban a atrever a atacarla ya que USA y Europa (OTAN) lo impedirían. Una guerra que desea una muerte.

Durante un tiempo sé que has estado como voluntario en el Teléfono de la Esperanza , actualmente, ¿dirías que existen muchas personas que necesitan vuestro apoyo por encontrase en una mala situación?

Cierto, he prestado servicio en el Teléfono de la Esperanza como Agente de Ayuda y Coordinador durante unos 6 años. Hoy en día estoy apartado del servicio pero sigo colaborando como socio. El teléfono de la Esperanza hace una loable labor atendiendo por teléfono y presencialmente a muchas personas que están en un momento de crisis. Es una OENG con poquísima ayuda que se sustenta gracias a sus socios y cooperantes.

A propósito, hablemos de la maldita pandemia ¿Cómo las has vivido y has llegado a tener miedo en algún momento?

La Covid es temible. La he vivido y la vivo con mucho respeto. No creo que el virus haya desaparecido por Decreto Ley ni que las vacunas actuales sean la panacea. Como historiador conozco que las sociedades antiguas se defendía de las epidemias mediante el aislamiento de individuos y ciudades por tal motivo, creo que la mejor forma de aislarse del virus está en unas buenas mascarillas.

Como sé que eres un enamorado del futbol, no me gustaría dejar de conocer tu opinión en cuanto al devenir del Recreativo, tanto en lo deportivo, como en lo institucional y lo económico.

Poco puedo decir de nuestro querido Recre, sólo que me da mucha lástima que el Decano del futbol español esté en una división tan deprimente y no sé, si injusta. Yo iba a ver al Recre cuando pequeño al Colombino que nunca debería haber desaparecido porque era la alegría y la economía de todas las barriadas colindantes. El Nuevo Colombino es un estadio inhóspito construido en arenas expansivas que le auguran poco tiempo o muchas reformas.

Dicen que todo niño, sueña con ser algo de mayor. ¿Cuál era tu sueño?

Sigo teniendo los mismos sueños. Dos Huelvas: una Huelva volcada hacia su ría, ganando la orilla opuesta comunicadas con puentes y cercana a su playa natural: Punta Umbría. Otra de cabezos tratados con bancales y con viviendas unifamiliares. Y para los españoles deseo que no faciliten el trabajo a nuestros ancestrales enemigos lo anglosajones fomentando la Leyenda Negra, producto de mentiras envidiosas.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado

Nada Félix darte las gracias por haber tenido la deferencia de contar conmigo para este rincón tan onubense y especial. Y hasta la próxima amigo.