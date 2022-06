Moreno apuesta por impulsar un tejido industrial responsable y sostenible

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido este viernes a mantener un entorno favorable en la comunidad autónoma para que el tejido industrial siga creciendo, como lo ha hecho durante estos casi cuatro años.

“No hay economía sin industria. Tenemos fortalezas en el sector agroalimentario, el turístico y el tecnológico, pero no podemos completar ese círculo virtuoso de la economía si no tenemos capacidad

industrial. Además, la industria, como hemos visto, se comporta mejor ante una crisis, manteniendo el empleo y el nivel salarial. Tenemos que apostar por la industria responsable, seria y rigurosa con el medio

ambiente y la sostenibilidad”, ha declarado.

Moreno ha visitado este viernes la empresa onubense Atlantic Copper, junto a su consejero delegado, Javier Targhetta, entre otros trabajadores de la multinacional, y la candidata número uno del PP de la provincia de Huelva al Parlamento de Andalucía, Loles López.

Allí, ha traslado su apuesta por la industria, que, según ha dicho, pasa por que haya la suficiente potencia energética, buenas infraestructuras y conectividad. Asimismo, ha incidido en la importancia de impulsar la Formación Profesional. Por ese motivo, su Gobierno ampliará a 160.000 las plazas, de las cuales un tercio se dedicará a FP Dual.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de seguir bajando impuestos y continuar simplificando trámites administrativos para que la inversión llegue más rápido a Andalucía. En este sentido, ha asegurado que durante la Legislatura su Gobierno ha trabajado para encontrar puntos de encuentro con el sector industrial en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza.

Por otro lado, ha lamentado que por parte de algunos se criminalice la industria en Andalucía, algo que ha achacado al desconocimiento de lo que significa el sector industrial y lo que supone en términos de empleo, progreso y bienestar para Huelva y Andalucía.

“Estoy convencido de que tenemos un futuro optimista en términos industriales, en el que todas las Administraciones tenemos que hacer una decidida y determinante apuesta para que los próximos años fabriquemos más en Europa, España y Andalucía. No dejando esa tarea a otros

continentes ni a otros países”, ha agregado.

Moreno ha puesto a Atlantic Copper como ejemplo de empresa referente y señera en Huelva, Andalucía y España, que es vanguardia tanto en nuestro país como en Europa. En esta línea, ha destacado su compromiso con el entorno, la digitalización y la sostenibilidad.

Y es que, Atlantic Copper es uno de los principales complejos metalúrgicos de Europa y el primer productor de cobre de España, con más de 700 empleos. “Un valioso aliado cuya labor reconocimos en 2021 con la Medalla de Andalucía, por sus 50 años, pero también por su compromiso con el futuro que viene: avanzadilla en la apuesta por la economía circular”.

De hecho, se ha referido al Proyecto ‘CirCular’ de esta empresa, en su planta de reciclaje de material eléctrico y electrónico, una de las primeras de estas características en el sur de Europa. Declarado de

Interés Estratégico por Junta de Andalucía y agilizado por la Unidad Aceleradora de Proyectos. En materia de exportaciones, en 2021 Atlantic Copper exportó 1.037 millones de euros, 41% de su facturación, trasladando sus productos a 30 países.

Huelva, ‘capital’ del hidrógeno verde

El presidente andaluz ha subrayado que el principal polo de hidrógeno verde de España estará en producción en Huelva en 2023. Iberdrola y Fertiberia abanderan un clúster con 80 empresas, 2.200 millones de euros de inversión que supondrán la creación de 20.000 empleos, al que se

sumará Atlantic Copper.

Sobre ello, ha avanzado que los trámites están muy avanzados en la parte que corresponde a la Junta, que permite el objetivo de que Andalucía sea potencia en generación de energías renovables y en hidrógeno verde. Todo esto permitirá, según ha reseñado, ser una comunidad exportadora de energía, importar industria que se instalará cerca de los centros de producción y potenciar el uso de energías limpias en el transporte pesado.

Al hilo de esto último, Moreno ha informado que la Junta de Andalucía ha tramitado en la provincia de Huelva 80 proyectos de plantas fotovoltaicas y parques eólicos con 2.007 megavatios de nueva potencia renovable, además de 29 actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial onubense por casi 90 millones de euros.

En otro orden de cosas, el presidente del PP de Andalucía ha valorado la campaña para las elecciones del próximo domingo. “Hemos hecho una campaña en positivo, propositiva, buscando conectar con el ciudadano”, ha añadido. Unos días, ha seguido, en los que, afortunadamente para su formación política, ha crecido en intención de voto.

Así, ha reafirmado su intención de lograr una mayoría suficiente. “Cuanto más cerca esté de esos 55 escaños, más libertar voy a tener a la hora de gestionar. Sólo queda saber qué quieren los ciudadanos: que la opción que represento gobierne en compañía de los andaluces, en una alianza, o verme condicionado y limitado a tener que hacer un acuerdo con otra fuerza política”.

Al respecto, se ha decantado por un gran acuerdo, o incluso una reforma electoral, para que gobierne la fuerza más votada o unas votaciones similares a las que existen en Francia. “En términos de estabilidad

institucional ganaríamos todos”, ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que el PSOE andaluz no vaya a permitir ningún acuerdo al tener instrucciones directas de Moncloa o Ferraz para que, bajo ningún

concepto, el candidato del PP sea presidente.