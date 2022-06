Andrés Perles: “Científicamente, consumir mariscos y pescados hace feliz”

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Actualmente soy director de una empresa, PERLESMEDIACION, que se encarga de la importación y exportación de productos pesqueros congelados procedentes de Marruecos y participa en la explotación de buques pesqueros. Es un negocio familiar que empezó mi padre y gracias a él he aprendido todo lo que sé a día de hoy.

También soy propietario de un bar en Huelva, Sherland Irish Pub.

Para el futuro espero poder seguir ejerciendo mi papel en la empresa familiar y dedicar tiempo a la formación de mis hijos en la misma. Uno de ellos lleva 3 años en la empresa, Andrés, y Guillermo se incorpora con nosotros el próximo año, tras finalizar sus estudios. Para mí es un orgullo que hayan decidido seguir con el negocio familiar y que pueda formarlos en un sector tan apasionante y exigente a su vezcomo es la pesca. Creo que pueden aportar mucho al grupo y tenemos mucha ilusión puesta en ellos.

¿Qué representa para ti Huelva?

Para mi Huelva lo es todo, mi padre vino muy joven a esta ciudad desde Calpe por motivos de trabajo y aquí conoció a mi madre, que en paz descanse. Ella se fue cuando era muy joven. Era una persona formidable, una autentica luchadora que entregó su vida a su familia. Todavía hay amigas suyas que me paran por la calle y me cuentan lo buena gente que era. Era muy querida.

Toda mi familia está en Huelva y yo he tenido la fortuna de vivir todas las etapas de mi vida aquí. Creo que soy afortunado por ser onubense y poder disfrutar de nuestra tierra. Cuando uno sale fuera se da más cuenta de la suerte que tenemos, al poder contar con nuestras playas, nuestra sierra, nuestra gastronomía y nuestra gente, que hacen de Huelva un lugar único y especial.

¿Qué entiendes necesita Huelva para progresar más acorde con el potencial que tiene?

En primer lugar, Huelva necesita de una mejora en sus infraestructuras y, sobre todo, en los medios de transporte. Llevamos muchos años pidiendo que instauren las líneas de AVE y los presupuestos destinados a esto no llegan. Creo que es muy necesario para atraer más al turismo y hacer de Huelva un destino más atractivo, porque tenemos lo más difícil, que son unas playas magníficas con un clima

envidiable donde se puede disfrutar de una gastronomía única. Solo nos falta que lleguen nuevos inversores que apuesten por nuestra ciudad en busca de un turismo de calidad.

¿Qué te gusta más el mundo de la hostelería o el de la pesca y porqué?

El mundo de la pesca, ya que me lo ha dado todo y es a lo que realmente dedico la mayor parte de mi tiempo. Es un mundo muy sacrificado, ya que te exige trabajar los 365 días del año, pero muy apasionante a la vez. La gente no es conocedora del esfuerzo que conlleva llevar un plato de gambas a un restaurante, pero hay mucho trabajo detrás.

Llevo toda mi vida dedicado a este sector, que todo me lo ha dado. He pasado por momento buenos y momentos malos, pero me siento afortunado con lo que hemos logrado como empresa por trabajar en lo que nos gusta. Y, además, por hacer feliz a la gente, porque está comprobado científicamente que consumir mariscos y pescados hace feliz. Por otra parte, el marisco contiene la proteína animal de mejor calidad y con menos huella de carbono, que no está mal destacarlo para que la gente lo sepa.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Tuve una niñez muy feliz junto a mis hermanos. He tenido la suerte de vivir en el seno de una familia muy unida, que me ha transmitido muchos valores que me definen a día de hoy, como es el amor a la familia, la humildad y el esfuerzo.

De mayor soñaba con ser como mi padre. Él siempre ha sido mi referente en la vida.

Un hombre muy trabajador y a la vez muy familiar que a sus 79 años sigue al pie del cañón, liderando el negocio familiar y dando ejemplo a sus hijos y nietos.

¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tiempo libre?

Mi tiempo libre se lo dedico principalmente a mi familia. Para mi el hecho de reunirnos todos juntos y pasar unos días sea donde sea es un privilegio.

Me gusta mucho el deporte, el mar y la playa, que me ayudan a desconectar. Así que siempre que el trabajo lo permite me gusta disfrutar de nuestras playas junto a una buena cerveza o un buen godello.

¿Con quien te gustaría tomarte una cerveza, por qué y qué le preguntarías?

Con D. Rafael Nadal, ¡vaya leyenda! Es un hombre que no deja de sorprendernos. Su dedicación, ambición y humildad no dejan indiferente a nadie. Es un ejemplo para todos. Especialmente destaco su capacidad para buscar soluciones ante los problemas.

Esperemos que las lesiones le den tregua y podamos disfrutar durante un tiempo más de su tenis, porque no creo que veamos nada igual de nuevo.

¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?