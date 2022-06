Primera ‘baja oficial’ de un Recreativo que sigue sin ofrecer la lista de bajas

Aunque el Recreativo ofreció al detalle la situación contractual de los jugadores que formaron parte de su plantilla durante la pasada temporada, aún no ha dado una lista oficial de bajas. Y no parece que la vaya a dar. Una estrategia que podría deberse al hecho de que el Decano, tal y como adelantó DiariodeHuelva.es, no ha dado por cerrado el capítulo de renovaciones.

Una renovación a la que no optará Joshua Anaba, que se ha convertido en la primera ‘baja oficial’ del Recre, tras comprometerse con el Moralo CP, conjunto que milita en la Tercera RFEF. El central ghanés, que cuenta con 28 años de edad y 1,90 metros de altura, firmó 12 partidos y 1 gol este último curso con la camiseta del combinado titular del Nuevo Colombino.

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL RECREATIVO