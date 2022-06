El Recreativo no da por cerrado el capítulo de las renovaciones

Hasta la fecha, el Recreativo de Huelva se ha movido poco, pero bien, en el mercado de fichajes. Un mes largo después de que finalizará la liga, el Decano ha cerrado la ampliación de contrato de Adrià Arjona y las renovaciones de Juan Delgado y Juanito. Un capítulo, este último, que en el club no dan por cerrado.

Según ha confirmado fuentes albiazules a DiariodeHuelva.es, ahora mismo no se está negociando con ningún futbolista perteneciente a la plantilla de la pasada temporada. Pero eso no significa que no vaya ocurrir en un futuro cercano. De hecho, en las oficinas del Nuevo Colombino aseguran igualmente que no habrá más renovaciones, por el momento.

Al pasado más inmediato

Y ese ‘por el momento‘, es la clave. A la espera de ver cómo se desenvuelven los fichajes que están en marcha, el Recre ha hecho una pausa en las renovaciones. Pero si la dirección deportiva que lidera Dani Alejo no encuentra todo lo que necesita en el mercado, volverá la vista a su pasado más inmediato para reforzarse.

