Toni Palma: “A final de mes compito en Asturias en el campeonato nacional de deporte adaptado”

Se asoma hoy por esta sección de entrevistas, un deportista isleño que es asimismo vendedor de cupones de la ONCE, y que está consiguiendo grandes éxitos en el deporte adaptado. Me refiero a Toni Palma, quien lleva siendo nominado en los íntimos 7 años en la gala del deporte de Isla Cristina. Igualmente ha sido galardonado por el periódico local La Higuerita por sus éxitos deportivos.

En el año 2020 fue campeón de España en lanzamiento de jabalina de deporte adaptado, casi en plena pandemia.

En 2021 fue primero en jabalina máster y en disco, subcampeón en martillo pesado.

En este año 2022 acaba de ser medalla de bronce de España en el campeonato lanzamientos de jabalina

También ha conseguido en los últimos meses ser primer clasificado en lanzamiento de jabalina en el master andaluz y tercero en martillo peso.

En el paraolimpico andaluz se ha alzado con la medalla de oro en lanzamiento de jabalina y peso y medalla de plata en disco. Lo cual deja a las claras que Toni está en un gran momento.

Nuestro protagonista de hoy es una persona muy querida en Isla Cristina, donde a diario se recorre toda la población, ofreciendo sus cupones a los paisanos y foráneos que visitan la antigua Higuerita. Lo que no tengo constancia es si ha dado muchos premios…. También he de reseñar, que Toni el que le está muy agradecido a la empresa conservera Usisa por el apoyo que le presta para que pueda competir, es una persona muy amable, con gran sentido de la amistad, trabajador incansable para conseguir sus metas deportivas, cordial, buen conversador, comprometido con la sociedad y muy buena gente.

Cuando lo llamo para realizar esta entrevista, no lo duda, acepta y aquí queda reflejado el resultado de una ratito muy entrañable.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que la vida se ha normalizado mucho, aunque entiendo que deberíamos de haber aprendido más de lo pasado y tener algo más de civismo, y por supuesto cuidar los paraísos que tenemos, sobre todo en nuestra costa y campos de Huelva.

P. – ¿Cuál es tu versión de estos más de dos años que llevamos de pandemia?

R. – Para un número elevado de la sociedad se han perdido seres querido, y muchos conocidos, por lo que creo que es motivo suficiente para replantearnos una vida más saludable y colaborar con la sociedad dentro de nuestras posibilidades.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Si, pasé miedo y mucho, aunque controlado. Pasé miedo por mi hijos, por mis padres, por mis nietos, por familia en general, y, por aquellas personas mayores que necesitaban de ayudas.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Uff. José Luis, los proyectos para el futuro ya no son muchos, todo dependerá de mi estado físico y para obtener las marcas mínimas nacionales y poder competir a nivel nacional. Los días 24, 25, y 26 de este mes, pondré rumbo Asturias para participar en el campeonato nacional de deporte adaptado, donde por suerte tenemos campeones olímpicos de Europa y del mundo, que son españoles.

Como debes comprender, esto es todo un orgullo para mí, pues estaré con la élite y aprenderé de ellos que además son muchísimo más jóvenes que yo. Voy con una ilusión grande.

P. – ¿Cuándo empezaste a hacer deporte?

R. – Desde que tengo uso de razón. Lo hice de la mano de Juan Manuel Gálvez Moreno, mi gran maestro y amigo en el mundo de las artes marciales, y tras su fallecimiento, empecé con su hijo Daniel Gálvez en el gimnasio.

P. – ¿Qué significa para ti Isla Cristina?

R. – Es evidente que Isla Cristina es para mi algo muy muy grande, algo que me corre por las venas, no hay un campeonato que no la nombre, donde llevo la bandera de mi Higuerita para mostrarla. Me siento muy orgulloso de ser y vivir en este paraíso que es Isla Cristina.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Me gusta recordar mi niñez, la cual fue encantadora, con 6 hermanos. Éramos muy felices donde siempre estábamos jugando en la calle sin ningún tipo de problemas. Mi progenitores un ejemplo a seguir, mi padre un marinero humilde, trabajador, buena persona…

No creo que pudiera estar más contento por vivir en el entorno que yo viví.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – Evidentemente mis padres, como te he dicho antes, todo un ejemplo a seguir, donde ellos nos educaron siempre con unos valores que yo transmito lo mismo con mis hijos.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Como buen isleño, los carnavales donde tocó o “hago ruido” con la guitarra, disfrutando a base de bien. Y está claro que mi tiempo, aparte de mi trabajo en ONCE lo dedico a entrenar para estar medio en condiciones para obtener mínimas nacionales para competir con la élite nacional.

P. – ¿Con quién te gustaría tomarte un café y qué le preguntarías?

R. – La verdad es que admiro a muchos deportista de diferentes disciplinas pero un café me sentaría mejor por ejemplo contigo, en cualquier tertulia deportiva.

P. – Toni, ¿te gustaría añadir algo más?

R. – Pues si, quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda diariodehuelva.es para mostrar mi total agradecimento a la empresa conservera Usisa, por su esfuerzo y colaboración con todo deporte isleño y en especial conmigo.

Toni, el próximo día que vaya por Isla Cristina, te llamo y nos tomamos un cafetito, y desde luego, te deseo toda clase éxitos en las próximas competiciones.

Un abrazote grande amigo