Díaz: “En Ciudadanos nos comprometemos a destinar el 2 % del PIB a políticas sociales”

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Huelva a las elecciones del 19 de junio, Julio Díaz, ha anunciado “el compromiso del partido liberal de destinar el 2 por ciento del PIB a políticas sociales al año la próxima legislatura”, lo que supone una inversión de 3.000 millones de euros para que “todos los onubenses podamos salir juntos de esta crisis”.

Díaz, que ha señalado que el crecimiento económico de la comunidad nos sitúa como locomotora del país, ha insistido, no obstante, en “la necesidad de llegar a todos los que lo necesitan para que nadie se quede atrás”. En este sentido, ha explicado el candidato del partido liberal, “hemos sabido gestionar con cabeza para que, pese a bajar impuestos, disponer de más recursos para invertirlos en los pilares del estado del bienestar, en las políticas públicas que llegan a todos”.

De hecho, ha detallado el portavoz naranja tras una reunión con los representantes de la Plataforma Distrito V, en Huelva contamos con 1.200 preceptores de la Renta Mínima de Inserción Social, el 56 % de ellos de la capital, y particularmente de estos seis barrios que componen el Distrito V. Díaz ha explicado que con esta ayuda “buscamos llegar allí donde el Gobierno no alcanza” y ha subrayado que “estamos al día en la concesión de estas ayudas porque muchos onubenses dependen de ella para su día a día, no pueden esperar”. En cambio, ha señalado, “todavía estamos esperando que el Gobierno desenvuelva la Renta Básica, pues no le está llegando el dinero a los vecinos de Huelva que lo necesitan”.

Díaz, que se ha comprometido a “mantener una reunión a tres bandas, incluido el Ayuntamiento de Huelva, cuando pasen las elecciones, para abordar todo lo que sucede en el Distrito V y las necesidades que tiene la zona, así como la Oficina Técnica del Distrito V y el Plan Integral”, ha indicado que “la voluntad de Ciudadanos es poner recursos, pero también queremos que el Ayuntamiento de Huelva se comprometa a que nos coordinemos, que seamos capaces de aplicar la cogobernanza con ellos y que los ciudadanos participen”.

En el repaso a la gestión realizada por Ciudadanos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por la consejera onubense Rocío Ruiz, Díaz, que ha estado acompañado por los números dos y siete de la candidatura, Pilar Lucio e Ignacio Acebedo, además del delegado territorial de Igualdad, Manuel Antonio Conde, ha destacado igualmente que “hemos sido capaces de reducir la lista de espera de la Dependencia en Huelva un 58%, de manera que ahora hay casi 20.000 beneficiarios en la provincia. Y hemos sido capaces de poner más recursos humanos y materiales que nunca, reduciendo los trámites administrativos, para que lleguen lo antes posible a los dependientes. Y lo vamos a seguir haciendo”.

El cabeza de lista de Cs ha abundado en que, “ahora que todavía estamos saliendo de la crisis económica que nos ha dejado la pandemia de la Covid-19, y estamos creciendo a un ritmo del 6,8 %, que nos convierte en la locomotora de España, no podemos mirar para otro lado porque hay muchas personas y muchos negocios que se han quedado atrás” y ha asegurado que “siempre van a tener cerca a Ciudadanos desde el Gobierno de la Junta, desde una consejería que vamos a seguir gestionando con esta cifra histórica del 2% del PIB para su presupuesto”.