El Recreativo de Huelva ha hecho todo lo que estaba en su mano para fichar a Alberto González. Le ha trasladado una propuesta muy atractiva económica y deportivamente, le ha ofrecido la seguridad de un proyecto a medio plazo y le ha esperado hasta extremos que habrían desesperado a otro club. Pero finalmente, no ha podido ser.

El preparador malagueño quiere apurar sus posibilidades de entrenar en la Segunda División –está en la agenda del Lugo-, y bajar a la Segunda RFEF -además de al Recre, interesa al UCAM y Betis Deportivo-, no está en sus planes. Al menos mientras no desaparezca la opción de dirigir un equipo en el fútbol profesional. Y no es cuestión de esperarle indefinidamente.

Un hecho recurrente en el Recre

De modo que al Recreativo se le vuelve a escapar la primera opción para su banquillo. No es algo nuevo. Muy al contrario, es una circunstancia repetida mil y una veces en la historia de la entidad. Es el peaje a pagar por ser un club modesto, circunstancia agravada ahora por el hecho de competir en la cuarta categoría del fútbol español.

El ‘no‘ de Alberto González, adelantado por la Cadena SER, es un serio contratiempo para Dani Alejo, pero no es el fin del mundo. Cabe recordar al respecto que el mejor entrenador de la historia del Decano –Marcelino García Toral– fue la quinta opción de una lista que encabezaba José González y en la que también aparecían Lucas Alcaraz y Miguel Ángel Portugal.

Activar el Plan B

Ahora, el director deportivo albiazul deberá activar el Plan B, esto es, esos otros entrenadores cuyo fichaje dependía en primer lugar de la decisión de Alberto González. Una alternativa sobresale por encima del resto, José Juan Romero, pese a que ha descartado públicamente que vaya a salir del Eldense. Sin embargo, su continuidad en Elda sigue en entre dicho.