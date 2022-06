José Juan Romero se descarta de la carrera por el banquillo del Recreativo

Nunca fue la primera opción, sólo una alternativa más para la dirección deportiva del Recreativo de Huelva por si el fichaje prioritario de Alberto González no salía adelante. Ahora, ni eso. José Juan Romero se ha descartado hoy de la carrera por el banquillo del Decano, al asegurar que cumplirá el año de contrato que le resta con el CD Eldense.

En declaraciones a SER Deportivos Elda, el técnico sevillano ha desmentido “cualquier contacto con otro club que no sea el Eldense“, porque “por la parte que me corresponde, quiero cumplir mi contrato“. De hecho, “ya le he comunicado al presidente que nos tenemos que poner manos a la obra para hacer el equipo” de cara a la próxima temporada en la Primera RFEF.