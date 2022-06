Rafa Navarro: “No todo el mundo tiene el privilegio de haber jugado en el Recreativo”

Siguiendo con esta serie de entrevistas, hoy se acerca por esta ventana publica el que fuera jugador del Recreativo de Huelva, Rafael Navarro Rivas, “Rafa Navarro” para el mundo del fútbol.

Cuando lo llamo para establecer un ratito de charla y confeccionar esta entrevista, me atiende con la amabilidad que le caracteriza y empezamos, presentándose él, y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan su vida profesional.

“He pasado por todas las categorías inferiores del Córdoba C.F desde alevín hasta llegar al primer equipo. En juvenil, me fui cedido al Sevilla F.C, como sub -19, quedé campeón de España y fui internacional con España en la sub-19.

Tras esto, regresé al primer equipo del Córdoba en el que estuve tres temporadas consecutivas.

Después salí al Real Jaén donde jugué una temporada y de allí me fui al Sporting de Gijón a primera división.

Después estuve en el Villarreal C.F durante una temporada y a continuación llegué al Recreativo de Huelva, con el conseguimos el ascenso con Joaquín Caparrós, volví a mi tierra, a Córdoba y conseguimos el ascenso a Segunda división. Permanecí durante cinco temporadas y media en segunda división. De aquí salí al Ceuta, luego Linares C.F, Villanueva de Córdoba, donde ascendimos a segunda división B. Posteriormente estuve en el Iliturgi donde conseguimos el ascenso a tercera división y finalicé mi carrera en el Arahal”.

“En mi faceta de entrenador:

Comencé de segundo entrenador del juvenil del Córdoba.

-Segundo entrenador del filial del Córdoba.

-Coordinador de cantera CF.

-Segundo entrenador del primer equipo en segunda división.

-Primer entrenador del Cadete C.F

-Primer entrenador del Juvenil LN

-Entrenador del Atlético Espeleño, tercera división.

-Director de Cantera del Córdoba C.F.

-Primer entrenador del Córdoba en segunda división

-Entrenador del Atlético Porcuna.

-Entrenador del Formac Villarrubia”.

Aparte de ello, Rafa es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, comprometido, enamorado de su profesión, a la que le dedica todas las horas del día, servicial, agradecido, buen compañero, con alto sentido de la amistad, dialogante… y desde luego muy buena gente.

Después de preguntarnos por nuestras respectivas vidas y pedirme fotos de su etapa en Recreativo, que desde luego voy a buscar, empezamos con el turno de preguntas y respuestas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Es una situación convulsa, donde el fútbol no se ha mantenido al margen de la crisis por la pandemia. Como en todas las áreas de la sociedad el fútbol se ha visto afectado en gran medida. Sobre todo el fútbol modesto, se ha visto muy perjudicado a nivel económico y ha hecho que le sea mucho más difícil aspirar a hacer equipos competitivos.

P. – ¿Cómo crees que cambiaría la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

R. – Bueno, se hablaba que esto nos iba a cambiar a nivel positivo e iba a sacar muchas cosas positivas y a valorar lo tenemos en el día a día. Pero sin duda creo que ha revolucionado nuestras vidas y ha traído quizás conciencia de lo importante en el día a día, pero también muchas cosas negativas que va a costar soltar durante un tiempo.

Como he comentado anteriormente el fútbol no se ha mantenido al margen, se ha visto afectado en gran medida desde la ausencia de afición en las gradas, que al final son el alma y el corazón de los equipos, hasta la repercusión económica que al final marcan los objetivos de los equipos.

P. – ¿Te esperabas una Guerra de Europa en pleno siglo XXI?

R. – La verdad no, es de estas noticias que no crees que ocurran en el primer mundo, que parecen de otra época pasada. Es una pena que en el siglo XXI no seamos capaces de solucionar conflictos, adversidades o enfrentamientos sin necesidad de utilizar la violencia y las armas. Las imágenes que nos llegan, sobre todo de niños son devastadoras. Ojalá se recapacite desde todos los ámbitos, y todo esto tenga una solución lo más pronto posible.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí, la verdad que el miedo en los últimos años nos ha acompañado mucho más de lo que quisiéramos. Sobre todo la incertidumbre con el tema de la pandemia, la falta de información y control ante lo desconocido…

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

R. – Ahora mismo seguir preparándome, formándome en el fútbol. Es mi pasión y es a lo que dedico todo el tiempo posible, ver partidos, estar al día y formarme en las últimas tendencias en el fútbol. El fútbol está cambiando a una velocidad importante, y tienes que estar en continua formación para no quedar obsoleto.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida como futbolista, especialmente?

R. – Creo que he sido afortunado de poder jugar en buenos equipos y con el respaldo de buenos Clubs. Jugar en el equipo de mi ciudad era mi sueño desde pequeño y he podido jugar 8 temporadas y media en el primer equipo. He estado 25 años dentro del Club, de una forma u otra.

Jugar en el Sporting de Gijón, en el Villarreal , en el Recreativo de Huelva, Sevilla o Real Jaén ha sido una experiencia muy gratificante y de las que me llevo amistades que aún mantengo a pesar de la distancia y los años pasados.

P. – ¿Qué significó para ti el Recreativo de Huelva?

R. – Jugar en el Decano para cualquier futbolista, no sólo para mí es un auténtico lujo que marca tu vida. No todo el mundo tiene ese privilegio. Tengo la suerte de haber jugado y vivir un ascenso histórico.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado y de qué entrenadores aprendiste más?

R. – Como jugadores Lediakov del Sporting, Eloy Olaya, Quini del Córdoba, Roberto, Julio Salinas … Son jugadores que te marcan el haber compartido vestuario con ellos.

Como entrenador Tolo Plaza y Joaquín Caparrós.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y el actual?

R. – El fútbol de hoy en día ha evolucionado mucho y muy rápido sobre todo en el tema táctico, la capacidad de analizar datos ha traído al fútbol la posibilidad de anticiparse, y adaptarse a las exigencias de los equipos contrarios a través de las nuevas tecnologías, aportando información muy valiosa para el trabajo y entrenamiento diario.

En el área de la preparación física o la nutrición en el deportista el cambio ha sido exponencial, lo que hace que se puede exprimir el talento del jugador al máximo.

En mi época sin embargo, sí que había jugadores de la calle, de muy diversa índole, jugadores espontáneos con talento innato que marcaban diferencias con respecto al resto. Ahora con la oferta formativa que existe desde bebés, alevines… parecen tener todo un mismo patrón, es difícil encontrar a jugadores “diferentes”.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y qué añadirías?

R. – Creo que la cantidad de partidos que juegan los futbolistas de alto nivel provoca unas exigencias a nivel físico y mental que hace que se desgasten mucho y resta espectáculo al fútbol.

Como elemento a añadir, la posibilidad de que equipos más humildes pudieran competir con equipos grandes con cierta igualdad, y que ahora mismo no pueden hacerlo por tema económico.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Creo que en ciertas situaciones sí, está siendo más justo y objetivo pero también es verdad que la variedad y diversidad en la interpretación del reglamento crea situaciones conflictivas.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de compañeros tuyos?

R. – Portero: Ablanedo.

Defensas: Velasco, Bornes, Ramos y Rodolfo.

Centro del campo: Roberto, Albelda, Agudo y Lediakov.

En punta: Eloy, Quini y Julio Salinas, .

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo de Huelva?

R. – Por supuesto, claro que sí. Aunque no esté pasando por su mejor momento el Recre siempre será un referente y como he dicho antes es un equipo al que cualquier persona de fútbol le gustaría pertenecer.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez, y qué soñabas ser de mayor?

R. – Siempre he soñado con ser futbolista, empecé en el Córdoba con 6-7 años y con esa edad ya soñaba con jugar en el primer equipo. Recuerdo muy a menudo ir corriendo atravesando Córdoba desde mi casa hasta el antiguo Arcángel, eran unos cinco kms de ida y otros cinco de vuelta, e iba sólo, con 7 años a entrenar con toda la ilusión del mundo.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes a nivel personal y profesional?

R. – Nunca he sido persona de tener muchos ídolos, pero ver jugar a Maradona era un auténtico espectáculo y me marcó mucho.

A nivel personal, mi padre. Su lucha constante por sacar a la familia adelante e intentar que cada uno de nosotros luchásemos por nuestro sueño.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Mi tiempo libre también está marcado por supuesto por el fútbol, ver fútbol, partidos, seguimiento de futbolistas, videos tácticos, etc…

Dentro de mis aficiones, el pasar tiempo de calidad con mi familia y hacer deporte cuando puedo, el ciclismo.

P.- ¿Con quién te gustaría cenar? ¿Por qué? ¿Qué le preguntarías?

R. – Del mundo del fútbol con Bielsa, es un referente indiscutible como entrenador y tiene una visión y capacidad para entender el fútbol táctico brutal. Es un motivador nato que sabe sacarle el mayor potencial posible al jugador, hacerlos mejores, crecen de manera exponencial. Hablaría con él de fútbol, es una persona de la que aprender enormemente.

Rafa, ha sido todo un lujazo tenerte en esta sección de entrevistas.

Compruebo que el fútbol sigue siendo tu vida y desde luego te deseo toda clase de éxitos.