Las figuras del ciclismo que participarán en La Vuelta a España

Tras la celebración del Giro de Italia, al calendario ciclista internacional le quedan las dos últimas grandes vueltas: el Tour de Francia y La Vuelta Ciclista a España. Esta última, que se celebrará del 19 de agosto al 11 de septiembre, tendrá a Huelva como una de las ciudades protagonistas. El recorrido por territorio español volverá a pisar la capital onubense después de un cuarto de siglo de ausencia.

Será en la 17ª etapa de la competición, que empezará en Aracena, localidad de la Sierra de Huelva, y finalizará en el Monasterio de Tentudía, en Badajoz. Un total de 160 kilómetros de subidas y bajadas de mucha exigencia que augura ser una de las etapas más duras de las 21 que se presentaron a finales de 2021. Después de pasar por Países Bajos, donde empezará la competición, y el norte de España, se trasladarán al sur de la Península.

Los favoritos para La Vuelta

La Vuelta es una de las tres grandes coronas del mundo del ciclismo. Aparte de tener un gran seguimiento nacional, tiene mucha repercusión mediática junto a los dos otros circuitos: el Giro de Italia y el Tour de Francia. Tal es el interés que despiertan las tres grandes vueltas, que agrupan millones de seguidores frente al televisor y registran un buen número de apuestas deportivas. Para la realización de dichos pronósticos, las casas de apuestas ofrecen diversas promociones, como, por ejemplo, los bonos sin depósito, previsiones sin necesidad de hacer un desembolso inicial.

Antes de la competición en territorio español, se disputarán el maillot amarillo en el país galo, entre el 1 y el 24 de julio. Parte como favorito para la principal vuelta ciclista el esloveno Tadej Pogacar, el vigente ganador. El de 23 años decidió esta temporada no participar en el circuito italiano y reservarse para las dos próximas citas. Ya hace meses que confirmó su presencia este año en España, donde entrena y tiene un gran recuerdo. En 2019 quedó en tercera posición y quiere conseguir el doble título.

Quien también parece que acudirá a la cita es Primoz Roglic. El esloveno de 32 años no oculta que su principal objetivo es vestirse de amarillo en el Tour, donde tuvo que abandonar el curso pasado. Como su compatriota, también descartó participar en el Giro de Italia para llegar en condiciones. En todo caso, su idilio con la vuelta española seguirá, pues es uno de los grandes nombres después de colgarse el oro en las últimas tres ediciones.

A falta de confirmación oficial, uno de los nombres revelación que más expectación despierta entre los principales corredores es el del belga Remco Evenepoel. A sus 22 años, ha añadido a su programación de temporada el circuito español, descartando las otras dos grandes vueltas. Su equipo no quiere ponerle más presión de la que debería a sus espaldas y considera que una programación como la actual es idónea. Es una de las mayores promesas, y quieren ir poco a poco con él.

España como principal objetivo

Uno de los ciclistas que se está preparando a conciencia para hacer un gran papel en La Vuelta es el ecuatoriano Richard Carapaz. Terminó segundo en el Giro de Italia y recientemente anunció que no participará en el Tour de Francia. Prefiere dejar pasar la cita francesa y centrarse en el circuito español. En 2020 se tuvo que conformar con la plata y quiere conseguir subirse a lo alto del podio.

Quien también confirmó su presencia es el español Enric Mas. El balear de 26 años no ha ocultado que el principal objetivo este curso es la victoria, pero antes luchará por el maillot amarillo. El curso pasado quedó en segundo lugar y considera que las etapas escogidas en esta edición le benefician. Más dudas tiene Mikel Landa, que todavía no ha decidido si priorizar el Tour o La Vuelta. Aunque todo apunta a que irá al país galo en busca de un buen papel, no se puede descartar que haga doblete en participaciones.