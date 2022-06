Juan Franco Muñiz: “Los torneos de futbito de Padres de Alumnos fueron un éxito”

Se acerca hoy por esta ventana publica, un viejo amigo, al que conocí en los años 80, en los campeonatos de futbito que se organizaban de las Asociaciones de Padres de Alumnos de los distintos colegios de la capital onubense, donde nos lo pasábamos de lujo y aparte de la convivencia, que era la nota predominante. Me estoy refiriendo a Juan Franco Muñiz que era el portero del equipo de Los Maristas.

Juan nace en Aroche, aunque lleva en Huelva desde que tenía 3 meses, osea que puede decir que también es Huelva no capitalino.

Estudió el bachiller en el Instituto de La Rábida, el único que había en esas fechas, más tarde hizo peritaje mercantil, y unas oposiciones en una empresa nacional. Ahora que ya disfruta de su calidad de jubilado.



Lo llamo para proponerle esta entrevista y acepta, lo cual me llena de alegría, pues es motivo para recordar tiempos pasados.

Empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Afortunadamente el tema Covid va pasando, se va progresando, que ya es una victoria sobre el “puñetero” bichito. Hemos pasado más de 2 años sufriendo una pandemia que nos ha traído de cabeza a todo el planeta, pero gracias a Dios, creo que ya va de paso.

P. – Después de estos dos años, ¿en qué ha cambiado la vida?

R. – Hemos cambiado en muchísimas cosas, el Covid ha dejado costumbres que se van a quedar para siempre, sobre todo, en llevar una atención higiénica desde todos los puntos de vista. Hay que cuidar el no contagiarse.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R.- Jamás podría haber pensado en tan triste acontecimiento, y desde luego, espero vuelva todo a la normalidad y que dejen de las armas guardadas.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- La verdad es que lo pasé muy mal, creo que como todo el mundo, especialmente cuando estuvimos encerrados durante tres meses, sin saber que es lo que realmente estaba pasando, pues había muchas noticias contradictorias.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Estando jubilado, pocos proyectos nuevos me propongo, voy a seguir pintando, lo cual lo llevo haciendo desde muy corta edad, y la verdad es, que disfruto mucho con los pinceles.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de los campeonatos que deportivos que tú organizabas en Los Maristas?

R. – No es porque los organizara yo, pero gracias al apoyo del Colegio Colón, y, a los padres de alumnos participantes de otros colegios, que me ayudaron muchísimo, te puedo decir que fue un gran éxito desde todos los puntos de vista.

Los campeonatos duraron desde el año 1985, hasta el 1989. Un total de 5 temporadas que siguen en mi mente como si fuera ayer.

Todos los finales de curso, en el salón comedor del Colegio, se llevaba a cabo la entrega de trofeos, en medio de un ambiente precioso, donde asistían entre los jugadores de los equipos y los familiares, unas 300 personas, que por cierto, los Hermanos Maristas me comentaban, que jamás habian conocido a tantos padres de alumnos en el colegio.

Recuerdo que participaron entre otros los equipos de Maristas, Teresianas A y B, colegio Francés, Hispanidad, Juan Luis Vives, San Vicente Paul…

En aquellas entregas de trofeos durante el lustro que duró la actividad, para el acto de convivencia había para todos los invitados, los aperitivos, bebidas, chuches… que lo conseguíamos a través del hipermercado Continente, que se involucraban en dicha actividad.

Sin lugar a dudas estos torneos fueron un auténtico éxito.

P. – ¿Qué significaron para ti estos campeonatos?

R. – Mucho, significaron mucho, especialmente por las felicitaciones que tuve, pero sobre todo, al ver la amistad, camadería y el buen rollo existente.

P. – ¿Por qué se dejaron de organizar estos encuentros futboleros?

R. – La verdad es que a raíz de estos campeonatos se hicieron otros, pero con colegios de Maristas, de Huelva, Córdoba, Sevilla y Penibética. Se compitió en fórmula de liguilla a doble partido y también constituyó un auténtico éxito.

P. – ¿Va progresando Huelva adecuadamente?

R. – Lo va haciendo pero de forma muy lenta, y sin saber si los servicios más importantes que se necesitan, cuando se van a iniciar.

P. – ¿Qué diferencia existe entre las escuelas de fútbol de esos años 80/90 y las actuales?

R.- Hasta donde yo recuerdo, las primera escuela de fútbol es la que puso en marcha Antonio Zambrano en el Funcadia, por lo tanto no te puedo decir las diferencias, pues en mi época de niño, desde luego no existían escuelas de fútbol. Los jovencitos jugábamos en la calle y la imaginación de cada uno se ponía de manifiesto a la hora de jugar, eran otros tiempos donde la improvisación y el ingenio eran las notas predominantes.

P.- ¿Quiénes han sido tus referentes a nivel personal y profesional?

R. – A nivel personal, evidentemente mis padres y mi familia. También ha sido un referente para mi, el Dr. Ortiz, que fue secretario particular del Teniente General del Ejército del Aire, del cual aprendí mucho de administración, pues yo estuve dos años en aviación en la secretaría particular del General.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Como te dije antes, la pintura es mi gran pasión y el tiempo libre lo decido a las artes pictoricas, que inicié cuando tenía unos 15 años, y, desde luego, a mis nietos también le y a mis nietas, con lo cual me siento muy feliz.

Juan te he visto muy bien y es motivo de satisfacción.

Un abrazote grande amigo