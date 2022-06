Álvaro García: “Para jugar al pádel no hace falta una buena exigencia física”

Álvaro García Gutiérrez, nuestro protagonista de hoy, nace en Huelva el 11 de noviembre de 1981. Casado desde hace 10 años. Con una hija de 8 y un hijo de 5 años.

Fue alumno Maristas, posteriormente cursó el módulo de grado superior de actividades físicas y deportivas, para terminar sus estudios con la carrera de Magisterio de Educación Fisica. Simultaneó las clases con los entrenamientos de Tenis.

Instructor regional de tenis y monitor nacional de Pádel.

Empezó a jugar al tenis a los 5 años en el que sigue considerando su club, el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva 1889, ya que es en el que se ha visto crecer física y deportivamente, al cual le está y siempre estará muy agradecido. En él, creció e hizo un grupo inmejorable de compañeros de entrenamientos y amigos, capitaneados por el mentor de todos ellos, el siempre recordado, Pepe García Requena, con los que las salidas a los distintos torneos que disputaban era constante, quedando campeones de Andalucía por equipos en todas las categorías hasta Junior incluido.

Pero es mejor que sea el propio Álvaro el que nos siga contando su carrera deportiva a nivel personal.

“A título personal conseguí el subcampeonato de Andalucía en la categoría infantil, el conocido torneo llamado Sport Goofy.

Pasados unos años, en los que el entrenamiento y la competición era el día a día, a los 16 años, tuve el honor de disputar en la 75 edición de la Copa del Rey de Tenis, el torneo paralelo para jóvenes promesas. Aunque caí derrotado en la primera ronda, para mí fue el partido de tenis más importante y emotivo que haya disputado nunca.

Los últimos años de competición los pude ir simultaneando con la enseñanza del tenis en distintos clubes de la provincia de Huelva y en Villa Real de Santo Antonio (Portugal)



A los 19 años dejé el tenis tras competir por toda España, varios años en torneos nacionales y empecé a jugar al pádel.

Desde entonces y hasta ahora continúo con la competición y la enseñanza.

He pasado por varias escuelas, trabajando para distintos clubes y ayuntamientos, como han sido: la Ciudad Deportiva de Huelva, el Ayuntamiento de Punta Umbría, el Club deportivo de Pádel de Punta Umbría, distintas urbanizaciones privadas, el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva 1889, el Club pádel indoor Puerto, Padel Box de Aracena y actualmente en la que es mi casa y la de todos los usuarios que nos visitan a diario; PADEL7. Un club indoor con 7 pistas de Pádel de cristal, con iluminación leds y con césped de última tecnología, zona de calentamiento y estiramientos, zona infantil, vestuarios masculinos, femeninos y de minusvalidos y una amplia cafetería.

En cuanto a logros conseguidos en el padel, caben destacar los siguientes:

– 15 veces campeón provincial absoluto con dos compañeros distintos, con Carlos Pavón, los tres primeros y el resto con Camilo Bel.

– 2 veces campeón provincial de veteranos

– Subcampeón de España con la selección Andaluza en el año 2011, compartiendo pista con Paquito Navarro (actual pareja número 2 del ranking mundial)

– Número 1 del ranking absoluto andaluz en el año 2011

– Número 1 del ranking absoluto onubense durante varios años.

– Miembro de la selección absoluta onubense desde sus inicios

– Subcampeón de Andalucía de veteranos en 2021.

– Actual miembro del equipo de Padel7, tanto en absoluto como en veteranos, en primera categoría andaluza, con el gran mérito de estos equipos, de conseguirlo con jugadores solo de nuestra provincia”

Aparte, he de comentar, que Álvaro, es una de esas personas entrañables que te puedes encontrar en la vida, trabajador, alegre, divertido, comprometido, solidario, con alto sentido de la amistad, empático, defensor de nuestra tierra, recreativista, optimista por naturaleza… En definitiva… muy “güenagente”.

Cuando lo llamo para concretar esta entrevista, se muestra un poco reacio, pero acepta, lo cual le agradezco, pues sé que Alvaro es más de trabajar que se estar en los medios. Una vez que se pone cómodo, empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que estamos viviendo unos años inimaginables e impensables por cualquiera de nosotros. Nos han privado de muchas cosas durante bastante tiempo, hasta nos han separado durante varios meses de nuestros familiares no convivientes, sin poder verlos ni abrazarlos.

Aunque ya parece que vamos saliendo de esta pesadilla, tenemos que seguir yendo con mucha prudencia.

Otro de los problemas actuales, inconcebible e impropio de la época en la que estamos es la Guerra que se vive en Ucrania. No puede ser, que el ego de una persona tenga en vilo a todo el mundo. Esperemos que termine lo antes posible y pare ya esa cantidad de pérdidas humanas que vemos cada día.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en el mundo del deporte?

R. – En el mundo de los deportistas de élite, creo que poco cambio habrá, ya que para mí, ellos son de los que menos han sufrido ese cambio de vida, han podido seguir entrenando y compitiendo, casi como antes del comienzo de todo esto, cosa que el deportista amateur o semiprofesional no ha podido seguir practicando su deporte favorito como antes, por horarios, aforos, contactos, etc..

En cuanto al espectador, si que está habiendo cambios constantemente hasta llegar al aforo en instalaciones deportivas del 100% en interiores y la retirada de las mascarillas.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Al principio si pasé algo de miedo, sobre todo por los familiares de mayor riesgo que tengo, bien por la edad o por patologías previas, pero conforme iba avanzando todo y parecía que iba estando cada vez más controlada la pandemia y gracias a las vacunas entre otras cosas, ya se fue pasando ese temor.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Desde hace 4 años y medio, soy copropietario, junto con otras tres personas más, de un Club de Pádel cubierto, aquí en Huelva capital, llamado Padel7. En él, dedico la mayor parte del tiempo a la enseñanza del pádel, ya que soy Monitor Nacional de Pádel desde el año 2005, y el resto del tiempo a realizar las labores propias de un club, que es atender a nuestros usuarios lo mejor que podemos y sabemos.

Para el futuro, de momento, lo único, es seguir dando ese servicio a los practicantes de este deporte en la provincia de Huelva e intentar mejorarlo día a día, para que en nuestro club se sientan como en su casa y estén a gusto cada vez que entren por las puertas.

P. – ¿Qué significa para ti el padel?

R. – Es mi deporte, con el que disfruto practicándolo, con el que disfruto enseñándolo, del que tengo la suerte de vivir, me ha enseñado muchos lugares de España y me ha hecho y me sigue haciendo conocer a muchísimas buenas personas.

Me siento un afortunado, por poder trabajar y dedicarme a hacer algo que me gusta.

P. – ¿Qué tiene el padel para enganchar tanto?

R. – Pues hay varios motivos por el cual, el que lo prueba repite y se engancha tanto.

Por un lado, no hay que saber jugar bien para poder echar un buen rato con amigos y disfrutar de jugar un partido. Cualquier persona, de cualquier edad, y de cualquier condición física puede practicarlo y pasárselo bien, ya que no hace falta una buena exigencia física para el deportista de iniciación.

Por otro lado, es un deporte, que al principio, se suele aprender rápido y ese aprendizaje hace que cada vez vayas queriendo más y más.

Sirve de desconexión del día a día, de los problemas en el trabajo y/o en casa, del stress, de las prisas… ya que juegas con 3 personas más e interaccionas mucho con ellos.

P. – ¿Desde cuándo te dedicas a esta actividad deportiva?

R. – Empecé a jugar al padel, entre los años 2003/2004 coincidiendo con la retirada de las pistas de tenis, que es a lo que me dedicaba hasta entonces desde que era un niño.

P. – ¿Se apoya en Huelva al deporte minoritario?

R. – Lamentablemente no todo lo que se debiera. A diario vemos, leemos y escuchamos noticias siempre de fútbol y algo de baloncesto, pero del resto de deportes sólo en momentos puntuales como consecuencia de algún buen resultado, no como seguimiento continuo.

Por otro lado, la mayoría de las ayudas institucionales también van casi siempre dirigidas hacia el mismo sitio, dejando sin nada o con propinas al resto y hay que buscarse la vida con empresas privadas, que hoy día como está la situación económica de complicada, es muy difícil.

No quiero, con esto, dar a entender que el fútbol y el baloncesto, por haber sido los que he nombrado, no se merezcan ese trato, tanto de periodistas como de instituciones. Soy deportista de nacimiento, he practicado muchos deportes, he tenido una gran vinculación familiar con el baloncesto y ante todo Recreativista, por eso no quiero que se malinterpreten mis palabras.

P. – Cuéntanos tus últimos éxitos deportivos

R. – Recientemente, en lo que llevamos de año he quedado, junto con mi compañero Camilo Bel, campeón provincial tanto en categoría absoluto como en veteranos, he ganado la primera prueba del circuito andaluz de veteranos y he subido con mis equipos de Padel7 a primera categoría andaluza tanto en absoluto como también en categoría de veteranos, situándonos entre los 8 mejores equipos de Andalucía en ambas categorías.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – El paraíso, donde todo el que lo conoce, le gustaría quedarse a vivir.

P. – ¿Por qué crees que Huelva no despega de una vez?

R. – Pienso que por dos motivos muy diferentes. Uno de ellos es la falta de infraestructuras. Por poner un ejemplo, no podemos seguir consintiendo que no llegue la línea de alta velocidad hasta aquí y sigamos aguantando esa vía tercermundista que tenemos, que hace que se tarde en llegar hasta la capital de España varias horas, cuando en bastante menos tiempo se podría llegar y haría ganar en turismo.

El otro motivo, es que no valoramos ni defendemos lo que tenemos como deberíamos. Tenemos de todo, blancas playas kilométricas, una magnífica sierra, una gastronomía inmejorable, el mejor clima posible y mucha historia, somos descubridores, decanos, escritores, cantaores, romeros, cofrades, deportistas…, pero muchas veces parece que no tenemos nada.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez solo guardo bonitos recuerdos, siempre rodeado de familiares y buenos amigos con los que compartí tantos y tantos buenos momentos con el tenis, que era mi pasión y a lo que quería dedicarme en el futuro.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Claro está, que en mi vida personal, mis referentes han sido mis padres. Ellos me han dado todas las facilidades para que me dedicara a hacer lo que me gustaba y a poder cursar mi carrera, me han sabido transmitir su educacion y respeto a los demas y me han inculcado los valores para ser una buena persona en la vida.

Profesionalmente tampoco tengo dudas, que, mi entrenador, amigo y puedo decir que mi segundo padre, Pepe García Requena, era esa persona que estaba a nuestro lado en cada momento bueno o malo.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R. – A cualquier cosa que pueda surgir en cada momento, siempre que sea junto con mi familia. Me adapto a todo lo que nuestros amigos nos puedan proponer en cualquier momento, sin olvidar, por supuesto, que un domingo si y uno no, tengo una cita ineludible en el estadio Nuevo Colombino.

Álvaro, ha sido un placer el que formes parte de esta serie de entrevistas.

Un abrazote grande amigo.