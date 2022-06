Emilio López: “El secreto de una buena pizza está en el cariño que le dediques a la propia masa”

Se acerca hoy por esta tribuna publica Emilio López De Silva Sánchez, quien nació en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, aunque lleva en Huelva 53 años, en principio dedicado a la construcción y actualmente y desde hace 32 años en la hostelería concretamente propietario del restaurante Pizzería Punto D’Oro, en la pupulosa y céntrica calle Rábida de la capital onubense.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Sinceramente podría ser una de las peores etapas económicas que podamos estar viviendo, debido sobre todo a ciertas situaciones, como las subidas de los precios, la guerra, el Covid…

P. – ¿Como crees que ha cambiado la vida después de más de 2 años de pandemia y sobre todo el mundo de la hostelería?

R. – La verdad es que si, que la vida ha cambiado. Al principio, cuando nos obligaron a cerrar no recibimos la ayuda necesaria para poder afrontar la situación. Seguíamos pagando como si nuestros locales estuvieran generando riqueza, cuando no era asi. Tuve la suerte que gracias a mi negocio pude repartir a domicilio y al menos generar para pagar. A día de hoy , todavía no hemos levantado cabeza y esperemos que la situación cambie pronto, pero eso sí, para bien, para mejorar…



P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Creo que nadie se esperaría una guerra en pleno siglo 21. Pero hoy en día alguien con mucho poder y riqueza se puede permitir hacer locuras como esta.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo como tal no, por no estar viviéndolo de primera mano, pero si te da mucho que pensar, que en cualquier momento podemos estar pasando por lo mismo.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – El proyecto que tengo en mente es dar a conocer lo maximo posible el restaurante a Huelva en general, debido a que me gustaría que mi hijo se quedara con el. Y espero en unos pocos años jubilarme y vivir tranquilo.

P. – ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Son muchisimos momentos buenos y malos como en todos los trabajos. Pero siempre intento quedarme con lo bueno.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Sin hacer nacido en Huelva, lo es todo para mi. Llegue con 10 años y desde entonces no me he movido de aquí. He conocido Huelva desde las Marismas, al campo, los corchos, el colegio de Minas… , hasta tal, y como está ahora.

Siempre estaré muy agradecido a Huelva porque me ha dado todo lo que soy.

P. – ¿Cuál es el secreto de una buena pizza?

P. – Muy fácil, el secreto de una buena pizza está en el cariño que le dediques a la propia masa. Dedicarle el tiempo necesario para que el cliente disfrute de una buena pizza artesana, y, es lo que quiero y hago siempre, mejorar para poder estar entre los mejores.

P. – ¿Cuáles son los platos que más demandan en tu restaurante?

R. – La pizza estrella podría ser la Pescatore, con tomate, mozzarela, atún, anchoa, aceitunas y alcaparras, o la Romana, que lleva, tomate, mozzarela, peperoni, champiñones y york

En nuestras pastas también hechas por nosotros podrían ser los tagliatelles con la salsa Punto d’oro (aceite, beicon, huevo y parmesano) o nuestros raviolis de espinaca, gorgonzola y pera con la salsa de crema de espinaca y gorgonzola.

P. – ¿Qué diferencia existe entre una pizza artesanal como la tuya y otras de franquicias?

R. – La misma que habría entre un jamón de pata negra 5J de Jabugo a un jamón de recebo blanco o una gamba blanca fresca de nuestra costa a gamba congelada del ecuador. No puedes comparar lo artesano, lo fresco con cualquier otra cosa.

P. – ¿Se cuida la cantera del Recre como se debiera?

R. – No se cuida lo que se debería, te hablo desde la experiencia vivida con mi hijo en la cantera. Tuve la suerte y la desgracia de vivir las mejores temporadas del Recreativo donde si se cuidaban a los chicos hasta la peor temporada donde no se les echaba ninguna cuenta.