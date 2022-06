Manu Fernández: “Desde que me retiré del fútbol, dejé por completo de seguirlo”

Manuel Fernández Muñiz es nuestro invitado del día de hoy. Conocido en el mundo futbolistico como “Manu Fernández” quien perteneció a la disciplina del Recreativo de Huelva y del que guardo un buen recuerdo tanto a nivel profesional como personal, pues demostró en esta tierra estar comprometido con el Club Decano, aparte de ser cordial, agradable, buen compañero, conversador y a mi siempre me pareció buena gente

Manu se formó deportivaente en la Escuela de fútbol de Mareo, debutó en la Segunda División con el Real Sporting de Gijón el 17 de septiembre de 2005 en un partido frente al Málaga C. F. “B”. Tras dos temporadas con el equipo filial, el Real Sporting de Gijón “B”, en la campaña 2007-08 fichó por el R. C. Deportivo de La Coruña “B”. Allí permaneció hasta la temporada 2009-10, en la que pasó a formar parte del primer equipo deportivista como suplente de Dani Aranzubia.

Su siguiente equipo fue el Machine Sazi F. C. iraní, con el que disputó catorce partidos antes de desvincularse del club en enero jugando la segunda vuelta de la campaña 2016-17 con el Marbella.

En la campaña 2011-12 regresó a la Segunda División tras firmar un contrato con el R. C. Recreativo de Huelva, donde dejó constancia de su buen quehacer bajos los palos. Posteriormente pasó por el Alcorcón, donde fue titular toda su primera temporada. En la temporada 2014-15 recaló en el Deportivo Alavés, para un año después volver al Deportivo de la Coruña, después de una buena campaña con los vitorianos.

Cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, al principio le sorprende, después de tantos años que perteneció al Decano, pero con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado de un ratito entrañable :

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Actualmente vivimos situaciones que hace un par de años nos parecerían surrealistas… Situaciones de las que, desde mi punto de vista, se desconocen bien el origen, bien los intereses, y, por lo que nos hacen ser aún más vulnerables.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

Creo que la gente empieza a ver ya la luz al final del túnel. Entiendo que es ya necesario que todo pase para recuperar una estabilidad que necesita la sociedad.

En el mundo del fútbol, pudiendo llenar ya estadios, creo que todo volverá a ser como antes de pandemia.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

No. Pero como dije antes, estoy seguro de que hay demasiados intereses que desconocemos sobre esta guerra.

¿Has pasado miedo en algún momento?

He tenido miedo a que se produjera una reacción en cadena que pudiera provocar una desestabilización del país.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Después de jugar con el Depor en Primera División, quise vivir la experiencia en Irán la cual fue desastrosa, país islámico, restricciones, censuras… y a nivel deportivo con problemas de impagos, poco profesionalismo. Todo eso me llevó a irme a mitad de temporada y firmar en el Marbella donde me lesioné y tuve, con 31 años, que dejar el fútbol. Posteriormente y dado el mucho tiempo que tenía, hice un grado superior en automatización y robótica que me ayudó para trabajar en lo que lo hago ahora, en una empresa de calibración.

¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como futbolista?

Guardo muy buenos recuerdos, sobre todo del compañerismo, de los vestuarios y gente que conocí en los diferentes clubs en los que estuve.

¿Qué significó para ti el Recreativo y Huelva?

El Recre fue para mí el equipo que, tras dejar La Coruña, me hizo afianzarme en un vestuario. Me dio la posibilidad de crecer como portero y madurar.

En Huelva estuve muy fenomenal, la gente me trató muy bien. Venía del norte, mal tiempo…encontré en Huelva un clima al que todo el mundo le gusta.

¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado y de qué entrenadores aprendiste más?

En todos los equipos siempre hubo compañeros que marcaban la diferencia pero si tengo que quedarme con uno es con Filipe Luis, lateral izquierdo, era espectacular entrenar con él en Coruña. A nivel de entrenadores de todos me llevé muchas cosas, unos porque veían el fútbol de una manera, otros porque sabían sacar el mayor rendimiento a la plantilla…

¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y la actual?

No podría contestarte porque me retiré del fútbol y dejé por completo de seguirlo.

¿Cuál sería tu once ideal de compañeros tuyos?

Portería: Aranzubia; en defensa: Filipe Luis, Lopo, Coloccini, Ximo Navarro; línea de medios: Abraham, Sergio Mora con Cani y Andrés Guardado y el Flaco Valeron; en punta: Lucas Pérez .

¿Te gustaría volver al Recreativo?

Como dije antes, dejé el fútbol por completo?

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Cuando era pequeño sólo pensaba en jugar al fútbol en la pista del colegio con mis amigos. No pensaba mucho en qué ser de mayor, la verdad.