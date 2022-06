Emilio Silvera: “Los políticos onubenses han priorizado los intereses de sus partidos a los de su ciudad”

El protagonista que se asoma esta semana a nuestra sección semanal diría sin temor a equivocarme que es un onubense de pro, nacido hace 61 años en la popular barriada de Adoratrices, en el seno de una familia obrera.

Él se considera recreativista hasta la médula y un gran defensor de las cosas de Huelva. Y entre sus aficiones está el deporte, especialmente practica el runnig y el ciclismo de carretera, junto a sus colegas ¨Los de Marra¨. Actualmente anda lesionado tras un accidente del cual se está recuperando, por lo que aprovecha para ver películas que es otro de sus hobby. Aunque su verdadera prioridad y su mayor pasión es la familia.

Desde primero de diciembre de 2021 está jubilado como policía local en la capital onubense, trabajo que ha desempeñado durante 38 años. El es Emilio Silvera Sousa.

Tengo que decir que Emilio, pertenece a ese nuevo concepto de amistad que se logra a través de las redes sociales. No voy a obviar que en este tipo de estructura social han utilizado la palabra ‘amigo’ como sinónimo de contacto. Y quizás está propiciando cierta devaluación del término. Pero en el caso que nos ocupa, tengo claro que desde el primer momento nos unió una relación muy afectiva y con el paso del tiempo he podido constatar que no me equivoqué, ya que se trata de una persona llena de positividad, cordial, afable, extrovertida, empática y amigos de sus amigos.

En definitiva, que es un lujo tenerlo de amigo, aunque no es menos cierto, que con el paso del tiempo le conocí personalmente ya que ambos tenemos casa en El Portil y sobre todo en verano coincidimos más de una vez.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, le conozcan un poco más, hace unos días me puse en contacto con él para hacerle una entrevista, Y con la afabilidad que le caracteriza y pese a su actual lesión accedió de inmediato a la petición, así que vamos al lío sin más preámbulo.

¿Ser policía local es una salida laboral o por el contrario es una profesión vocacional?

En mi caso se trató de una salida laboral, buscando unas mejoras sociales y económicas para mi familia pues ya tenía otra plaza por oposición en el Ayuntamiento. Dicho esto, ambos conceptos son compatibles porque siempre hay que tener una vocación y gustarte una profesión muy complicada de ejercer y sacar pues son de las oposiciones más complicadas a nivel de administraciones públicas. Con los años mi vocación y amor a mi trabajo fue en aumento.

Por qué, o al menos esa es mi sensación, se ha perdido el respeto a la autoridad

Vivimos en una sociedad muy influyente a través de los medios y las redes sociales. La falta de respeto a los agentes de la autoridad parte en la misma falta de respeto que tienen muchas autoridades y ciertos grupos políticos, en sus manifestaciones irresponsables antes esos medios. No hay que confundir libertad con libertinaje, ni exigir sólos derechos también tenemos obligaciones.

¿Se está incrementando la violencia juvenil? Si es así, cual dirías que es el motivo.

Sobre la violencia juvenil no tengo datos estadísticos porque no entraba entre nuestras funciones recopilar dichos datos, pero es obvio por experiencia que va creciendo desgraciadamente. Los motivos pueden ser muy variados, pero soy de los que piensan que nacen por un descontrol interno familiar a la hora de la formación educacional. A modo de ejemplo no veo nada positivo por su inmadurez que tan jóvenes puedan manejar sin control juegos de consolas donde predomina la violencia y que le cuestan luego distinguir la realidad con la ficción, eso unido a ciertas modas de grupos violentos de otros continentes ha rizado el rizo.

Por cierto, todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Profesionalmente me gustaba ser médico y aunque no tenía malas notas, las posibilidades económicas de mi familia no podían atender los gastos que suponían matrículas, alojamiento y alimentación en otra ciudad. También me llamaba mucho la atención la astrología y ser futbolista. En este último apartado cuando jugaba en el equipo de mi barrio, fui llamado en mis inicios de la etapa juvenil por el Recre que dirigía el gran Leli. Tuve que elegir, más bien mis padres jajajaj, entre mis estudios de primer año en la Rábida (Palos) y el fútbol porque tenía que entrenar diariamente de tarde en la Orden y coincidía con mis clases. Huelva no se perdió nada jajajaj

Llevas jubilado prácticamente hace seis meses. ¿Después de tantos años de servicio echas de menos la que ha sido tu profesión?

Después de 38 años de servicio claro que se echa de menos la convivencia diaria pero intento combatirla visitándolos cada dos semanas, para saber cómo les van y compartir unos cafelitos ya que mantengo una muy buena relación con la plantilla en general. También me ayuda mucho que soy una persona muy activa y ese tiempo del que dispongo libre ahora lo dedico en gran parte a mi afición al deporte de fondo como es el ciclismo de carretera o el running.

Sé que eres un enamorado del ciclismo y que lo practicas con bastante frecuencia. Pero hace pocas fechas has tenido un accidente que ha terminado con un traumatismo craneoencefálico con varios derrames cerebrales internos. ¿Cómo te encuentras?

Cierto. Como consecuencia de una avería en el funcionamiento de mi bici, se salió la zapatilla con su cala del pedal automático y pedalee en vacío en pleno esfuerzo, descontrolándose la bici y saliendo por el manillar con la mala fortuna de golpearme con la cabeza en el asfalto perdiendo el conocimiento durante bastantes minutos. El resultado como bien dices es traumatismo craneoencefálico con derrames internos, afortunadamente controlado y sin fractura craneal. A esto hubo que añadirles fractura del omoplato izquierdo y 3 costillas en la misma zona de unión. Actualmente, 10 días después, tras estar 5 días ingresados, evolucionamos favorablemente y lo que peor llevo son las náuseas y vértigos del latigazo lateral cervical en el impacto. Si Dios quiere saldremos de esta y volveremos a montar.

Cambiando de tema, hablemos del maldito coronavirus. ¿Cómo recuerdas aquellos días de confinamiento y llegaste a pasar miedo?

Aquellos días los recuerdos con una gran incertidumbre porque daba la impresión que no se tenía un gran control de la enfermedad y que existía muchas contradicciones en las decisiones a nivel internacional como de nuestro gobierno. Siendo sincero tuve más miedo por mis familiares y amistades mayores con patologías previas, que por mi y eso que tuve que estar ingresado con neumonía bilateral por covid, que gracias a Dios respondí bien.

¿Piensas que nos ha cambiado la pandemia?

Si. Después de dos años de medidas tan estrictas a nivel social nos hemos vuelto más recelosos y desconfiados del otro. Incluso en un “enfrentamiento” estúpido entre los que libre y legalmente han decidido por vacunarse o no vacunarse. Espero que con el paso del tiempo volvamos a la normalidad.

Demos otro golpe de timón. Hablemos de Huelva ya que tú eres una persona bastante reivindicativa. ¿Por qué a los políticos les cuenta tanto ponerse de acuerdo y nos tienen tan abandonado?

Después de que nos han gobernado durante años el bipartidismo de socialistas y populares ha quedado demostrado que primero están los intereses de sus partidos que los de la ciudad. Aquí nos quieren mucho todos cuando necesitan nuestros votos. Si Pedro Rodri con 20 años gobernando en la ciudad no tuvo peso en su partido a nivel nacional difícil lo tenemos ya.

Que somos la Cenicienta de Andalucía para los políticos es una realidad. Por ello, nos reivindicamos en la calle pidiendo infraestructuras. Para ti cual diría que es la de mayor prioridad.

Siendo la ciudad con mayor porcentaje de desempleo entiendo que las infraestructuras prioritarias para la ciudad son las de una buena y ágil comunicación, para que las grandes empresas tengan más fácil invertir en nuestra ciudad. Ave y aeropuerto los considero claves.

Como Portileño que lo eres igual que yo, eres consciente que no estamos quedando sin playa. Y este verano al igual que cada año, aportaran arena para callarnos la boca. Por donde dirías que pasa la solución definitiva.

Según he podido leer en diversos especialistas, el problema de degeneración de las playas del Portil viene desde la construcción del embalse del Piedras. No por la construcción en si, sino porque no se están cumpliendo con los requisitos y acuerdos tomado antes de la construcción del embalse que era la limpieza y drenaje del mismo que sin ello arrastra sus depósitos a la playa llevándose la arena. Sin esta solución de limpieza, solo quedaría la construcción de espigones frente a nuestras costas.

Me gustaría conocer tu opinión como recreativista, en cuanto a los acontecimientos acontecidos en la temporada finalizada. Y qué esperas cara a la próxima.

Me alegra que me hagas esta pregunta porque me ha dado la sensación durante la temporada que por tener mayor presupuesto e historial deportivo los partidos ya se ganaban en el autobús y que íbamos ascender en navidad. Para mí la temporada ha sido brillante, con una plantilla de un nivel que me ha sorprendido para esta categoría y con un compromiso incuestionable que es otra virtud a tener muy en cuenta. Solo me ha causado decepción y sorpresa la salida del míster y los motivos. La próxima temporada será complicada pero tenemos el guión del éxito y no deberíamos salirnos de él, compromiso y calidad en la plantilla que se podrá hacer gracias al aumento considerable del presupuesto. Volveremos ascender

Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

Las gracias te las tengo que dar yo a ti Félix porque me pregunto aún que méritos he hecho yo para merecer este espacio destacado en tu querido ´Rincón Choquero´