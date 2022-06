Matías Vizcaíno: “Me encanta un buen butacón escuchando música”

Si tenemos en cuenta que la banca tiene accionistas y hay que dar resultados creo que sí. Lo que ocurre es que todavía hay clientes que piensan que somos funcionarios al servicio de ellos, y es un error. Hoy día se dan cita precisamente para atenderlos de forma correcta.

¿Qué es lo que más te gusta de Huelva?

Su clima, su gastronomía sus gentes, sus playas, El Rocío… Como te dije antes somos unos privilegiados.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo esperar despierto aquellos domingos por la mañana deseando a que mi padre me dijera vente conmigo. Me llevaba a las fincas de José Luis Martin Berrocal, El Colegial y el Toril, así se llaman, y ver el mundo del toro en el campo. Disfrutaba mucho, aunque no salí torero.

No te lo vas a creer, pero de pequeño soñaba con ser banquero porque a las 3 terminaban y vivían muy bien. Ya de mayor me dí cuenta que los sueños se cumplieron a medias porque no he llegado a mi casa a las 3 de la tarde nunca.

¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

Mis referentes como casi todo el mundo han sido mis padres y hermanos. Gran parte de culpa de mi profesión se lo debo a mi hermano Juan, por circunstancia del destino las oportunidades llegan y yo las aproveché En lo profesional no he tenido ningún referente. Siempre me he fijado en los mejores y coger lo bueno de cada uno. Pero considero mi éxito o el de cualquier profesional siempre basado en un gran equipo humano .

¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

Me gusta el fútbol y padel, aunque el gimnasio me ocupa más tiempo. El poco tiempo libre lo dedico a pasear, viajar porque tengo dos hijos en Sevilla. Me encanta un buen butacón escuchando música (Rocío Jurado, Julio Iglesias). Un prejubilado siempre tiene cosas que hacer.

¿Con quién te gustaría tomarte una cerveza, por qué y qué le preguntarías?

Habría muchas personas, pero en estos momentos me apetecería especialmente reunirme con Putin aunque no se merezca la cerveza y solamente le haría una pregunta. ¿Siendo padre, como puedes hacer lo que estás haciendo?

¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

Sí, completamente. Soy un hombre muy feliz y ojalá me dure muchos años. Hasta ahora todo se cumple cronológicamente. He sido muy afortunado. El último acontecimiento ha sido ser abuelo y nos tiene como se suele decir con la baba caída.

¿Cuál fue el consejo que te dieron tus padres y que nunca has olvidado?

No recuerdo ningún consejo, pero con la educación que me dieron creo que abarcan todos los consejos que me hubieran dado.

Matías, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo, y decirte que si, que a los 50 años hice mi primer maratón, fue en Nueva York, y con 52 corrí el de París, pero no te cuento los tiempos para que no te rías de mi.

Y fijate, yo más que “banquero” te veía como ganadero.

Amigo un fuerte abrazo y levántate del butacón.