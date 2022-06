Javi Álamo: “Con el Recreativo cumplí mi sueño de ser profesional del fútbol”

Siempre es agradable contar en esta sección de entrevistas con antiguos jugadores del Recreativo de Huelva, y si además dejaron un buen sabor de boca como futbolista y como persona, pues miel sobre hojuelas.

Hoy nos visita Javier Álamo Cruz, del cual es bueno recordar que se formó como futbolista en los filiales de la Unión Deportiva Gáldar, debutando en el primer equipo en Tercera División.

En temporada 2008-09 fichó por la Cultural Leonesa como refuerzo de cara al play-off de ascenso a Segunda. Después de ese breve paso por la Cultural ficha por el filial del R. C. D. Mallorca, recién ascendido a Segunda B. Tras un año con escasa presencia, es cedido al Real Unión de Irún donde coincide con Álvaro Cervera como entrenador. En la temporada 2011-12 llega al Recreativo de Huelva de la mano de Cervera, debutando en Segunda División. Aquí en el Decano se le vieron maneras de buen futbolista y se hizo rápido con el favor de los aficionados. Terminó la temporada siendo un habitual de las alineaciones, con 36 partidos y 6 goles, además de ser nominado por la LFP, jugador revelación de la temporada de la Segunda División. Tras una temporada en el Club más antiguo de España, fue traspasado al Real Zaragoza, firmando con el equipo maño por cuatro temporadas, donde debuta en Primera, pero ese año se consuma el descenso del Real Zaragoza. En el 2015 pasa al Girona y en el 2016 dejó el conjunto catalán para volver a la Primera División de España, fichando por el Osasuna. En enero de 2017 rescindió su contrato con el conjunto pamplonica y ficha por el U. D. Almería por lo que quedaba de temporada y una más. Posteriormente jugó también en el Extremadura U. D., la Unión Deportiva Logroñés y el Barakaldo C. F. para regresar al fútbol aragonés firmando un contrato de dos años con la S. D. Ejea. El canario en su etapa en el conjunto albiazul se integró bien en la sociedad onubense, donde ha dejado buenos amigos, lo cual no es de extrañar pues es un tipo, entrañable, cordial, discreto, con alto sentido de la amistad, noble, observador, servicial y muy buena gente. Cuando me pongo en contacto con él, nos ponemos al día de nuestras vidas respectivas, contándome que se ha quedado a vivir en Zaragoza, pues allí se ha casado y tiene ya tres hijos.

Empezamos la entrevista y la primera pregunta es obligada: ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo? ​

Creo que estamos en un momento delicado porque están ocurriendo muchas desgracias seguidas: la pandemia, la guerra, la subida de los precios en todo… espero que la situación se normalice pronto y volvamos a estar como antes de la pandemia.

¿Cómo ha cambiado la vida después de más de dos años de pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

Por suerte para todos, las vacunas han hecho que volvamos a una vida casi normal, aunque sigamos usando la mascarilla en algunos lugares.En el mundo del fútbol creo que ha tenido un impacto económico, ya no se ven grandes traspasos por jugadores a excepción de clubes como PSG y Manchester City.

¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

La verdad que no, era impensable que a día de hoy esté sucediendo esto. He seguido mucho las noticias y me da mucha pena. Esto tiene que acabar lo antes posible aunque el daño ya está hecho.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Un poco sí, más por la gente cercana de riesgo que por mí, es muy duro lo que le ha pasado a muchas familias, que no se hayan podido ni despedir de sus seres queridos. Gracias a Dios parece que está acabando y con las vacunas ya estamos mejor.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

Ahora he acabado la temporada con la SD Ejea, y me apetece jugar algún año más porque me encuentro bien. Aparte, voy a empezar el último nivel de entrenador porque me gustaría seguir ligado al fútbol.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos futbolísticos?

Al final cuando pasan los años valoras más lo que has conseguido, recuerdo desde mis inicios en el equipo de mi pueblo UD GALDAR hasta mi llegada al fútbol profesional con el RECREATIVO DE HUELVA. ha sido un camino muy bonito.

¿Qué significó para ti fichar por el Decano?

R. – El Recreativo fue el club que confió en mí para hacerme profesional, era el sueño que tenía desde que me fui de casa y le estoy muy agradecido, por lo que siempre lo he seguido desde la distancia. Fui muy feliz en Huelva, es una ciudad que me encanta, y tengo pensado ir pronto con la familia a pasar unos días de vacaciones.

¿Cuáles son los jugadores que más te han impresionado y de qué entrenadores aprendiste más?

Siempre me gusta fijarme en jugadores canarios y me quedaría con Valeron y David Silva. En relación a los entrenadores de todos se aprenden cosas, pero está claro que el que más me ha marcado es Alvaro Cervera, ha confiado mucho en mi y mejoré muchísimo a su lado.

¿Qué ha cambiado entre el fútbol de tus inicios y el actual?

Pienso que el fútbol ahora es más negocio que antes.

¿Qué eliminaría del fútbol?

Eliminaría la violencia que aún se sigue viendo en algunos partidos de fútbol.

¿Eres partidario del VAR?

Sí, pienso que así se hace más justicia.

¿Cuál sería tu once ideal de compañeros tuyos?

Portero: Nauzet Perez; defensa: Pervis Estupiñan, Kiko Olivas, Pedro Alcalá y Alvaro González; centrocampistas: Trujillo, Mandi, Javi Castellano y Rayco García; delanteros : Roger Martí y Sergi Enrich.

¿Te gustaría volver al Recreativo de Huelva?

Por supuesto que si, es el club que me hizo debutar en el fútbol profesional y al que siempre le tendré mucho cariño.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Desde pequeño siempre me ha gustado el fútbol y recuerdo jugar con los amigos en la plaza del pueblo. Si no hubiese sido futbolista habría sido seguramente licenciado en la actividad fisica y el deporte, es una carrera que empecé, aunque no llegué a terminarla.

¿Quiénes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Mis referentes han sido mis padres, siempre; me han ayudado en todo y a pesar de la distancia? me han hecho todo más fácil.

Mi padre fue futbolista y siempre me ha acompañado en mi carrera. Profesionalmente me he fijado en jugadores de banda como Luis Figo, Robben, y Ribery entre otros.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Me gusta mucho jugar al padel, hacer rutas en bici y sobre todo pasar tiempo con mis hijos.

¿Con qué personaje te gustaría compartir unas cañas y qué le preguntarías?

Con Rafa Nadal, pues para mí es el mejor deportista español, y, me parece una gran persona. Le preguntaría por toda su carrera y sus logros con el esfuerzo y trabajo que le ha llevado.

Javi, me ha encantado echar este ratito de charla contigo, y te prometo llamarte la próxima vez que suba por Zaragoza, pero si antes vienes por Huelva, no dudes en darme un toque.