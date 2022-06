El PSOE se compromete a ejecutar todos los recursos que llegan para los agricultores

El PSOE de Huelva ha asumido este miércoles sus compromisos en defensa de la agricultura de la provincia de Huelva, entre los que destacan aprovechar el incremento de recursos que llegan desde Europa y el Gobierno de España para “subirnos al tren de la modernidad, la innovación y el desarrollo del sector”.

Así lo ha puesto de manifiesto la cabeza de lista del PSOE de Huelva a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, María Márquez, durante un encuentro mantenido, junto al número dos de la candidatura socialista, Enrique Gaviño, con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Manuel Piedra, donde ha lamentado que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía no haya ejecutado las partidas presupuestarias para la agricultura en la provincia

En concreto, la candidata socialista ha explicado que la Junta solo ha ejecutado el 40 por ciento de las ayudas a los jóvenes empresarios, el 36 por ciento de las ayudas a empresas agrícolas y el 28 por ciento de lo presupuestado para infraestructuras de regadíos.

“Teniendo más recursos que nunca, no se cuenta con todos los agricultores, no se entiende que no se ejecute el dinero que se tiene”, ha lamentado Márquez, tras lo que ha acusado al PP de no haber “cumplido” con los agricultores de la provincia. “Está devolviendo el dinero que le ha sobrado pudiéndolo gastar y habiendo necesidades en el territorio”, ha lamentado

Frente a ello, María Márquez ha destacado el compromiso del Gobierno central con la agricultura de la provincia, como se ha puesto de manifiesto recientemente con la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la petición de desinfección por parte del sector, ha indicado la candidata.

“Esa es la diferencia entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que no se gasta el dinero que tiene para ayudar a los agricultores y agricultoras de la provincia de Huelva”, ha concluido la candidata socialista, no sin antes poner en valor la agricultura como “uno de los sectores productivos más importantes de la provincia, uno de los ejes vertebradores de nuestra economía, con un producto interior bruto por encima de la media nacional y andaluza”

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha transmitido a la candidata socialista las inquietudes y necesidades del sector, fundamentalmente “tres puntos muy importantes”: la desinfección del suelo, la ley de la cadena alimentaria y un aumento de la contratación en origen.

Piedra ha destacado que gracias al Gobierno central se ha puesto en marcha la ley de la cadena alimentaria, así como que el Ejecutivo de la Nación “ya colabora con los agricultores, desde hace cinco años, para que no nos falte la mano de obra”, para lo que precisan una ampliación de la contratación en origen en la próxima campaña, ha concluido.